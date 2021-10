Χίσλοπ, Παλαντζίδης και Αργυράκη χορεύουν στο Dancing With The Stars -Δείτε τα 16 ζευγάρια του σόου [εικόνες] | MEDIA | iefimerida.gr

Αναπάντεχοι είναι οι συμμετέχοντες του φετινου Dancing With The Stars που επιστρέφει στην τηλεόραση έπειτα από παύση έξι χρόνων.

Το ανανεωμένο σόου χορού που διέπρευσε στους πίνακες τηλεθέασης έρχεται στο Star και κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 17 Οκτωβρίου. Η σύνθεση των ντουέτων είναι ιδιαίτερα ευφάνταστη, ενώ ανάμεσα στους επώνυμους ξεχωρίζουν σαφώς η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, ο κωμικός Τάσος Παλαντζίδης και η τραγουδίστρια Μπέσσυ Αργυράκη.

Το «Dancing with the Stars» έρχεται εντελώς ανανεωμένο, με παρουσιάστρια την εκθαμβωτική Βίκυ Καγιά, με μια δυνατή ομάδα υψηλού επιπέδου χορευτών και με κριτική επιτροπή, από ειδικούς του χώρου, με πολύχρονη καλλιτεχνική πορεία. Συμπαρουσιαστής θα είναι ο πολυτάλαντος Λάμπρος Φισφής!

Έλενα Τσαγκρινού & Βλαντιμίρ Μορότσκο

Η pop star, που από 13 ετών ασχολείται με τη μουσική και το τραγούδι. Στο ξεκίνημα της καριέρας της ερμήνευε ρεμπέτικα τραγούδια. Η φετινή συμμετοχή της στη Eurovision με το τραγούδι «El Diablo», ξεχώρισε και αγαπήθηκε πολύ σε όλη την Ευρώπη. Στο «Dancing With The Stars» θέλει να φτάσει στα άκρα και να τα δώσει όλα!

Ο Βλαντιμίρ Μορότσκο έχει δουλέψει ως χορευτής, μεταξύ άλλων, στην Κορέα και την Ιαπωνία. Έχει διακριθεί σε Πρωταθλήματα χορού στην Ουκρανία, στη Νότια Κορέα και την Ιταλία. Πιστεύει ότι ο χορός είναι ο τρόπος για να μπορέσει κάποιος να είναι υγιής και να νιώθει καλά.

Με τη συμμετοχή του στο «Dancing With The Stars» θέλει να γνωρίσει στον κόσμο την ομορφιά των ευρωπαϊκών χορών. Από τη διάσημη παρτενέρ του, όπως και από τους μαθητές του, ζητά μία καλή συνεργασία, διάθεση, πειθαρχία και υπομονή. Ο αγαπημένος του χορός είναι το waltz αφού, όπως λέει, «είναι ένα κύμα, που έρχεται από τον ωκεανό».

Dominik Stars & Ειρήνη Λινάρδη

O Dominik Stars πιστεύει ότι η μουσική είναι ένα ταξίδι, που για τον ίδιο ξεκίνησε σε ηλικία επτά ετών μαθαίνοντας βιολί. Οι πιο έντονες αναμνήσεις του είναι από συναυλίες, όπου βρίσκεται στη σκηνή και από κάτω πλήθος κόσμου διασκεδάζει. Στο «Dancing With The Stars» συμμετέχει επειδή αγαπά πολύ τον χορό και θεωρεί ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής.

Η Ειρήνη Λιναρδή διδάσκει χορό από την ηλικία των 16 ετών! Είναι προπονήτρια αγωνιστικών ομάδων χορού και Πρωταθλήτρια Ελλάδας το 2010. Ως προπονήτρια έχει νιώσει πάρα πολύ περήφανη, γιατί πιστεύει ότι βοήθησε πολύ τις ομάδες ώστε να κατακτήσουν τον στόχο τους. Διδάσκει με πειθαρχία και με πολλή μεγάλη αγάπη. Έχει τη δική της σχολή χορού. Με τη συμμετοχή της στο «Dancing with the Stars» θέλει να περάσει το μήνυμα ότι ο χορός είναι μία πραγματική διασκέδαση. Θα προστατεύσει τον διάσημο παρτενέρ της και θα του μάθει να χορεύει.

Τάσος Παλαντζίδης & Αθηνά Παλαιολόγου

Τα τελευταία 50 χρόνια πρωταγωνιστεί στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ξεχωρίζει για το ταλέντο του αλλά και για τη σεμνότητά του. Μία πολύ σημαντική στιγμή, για τον ίδιο, είναι όταν το 2000 οι φωτορεπόρτερ των ψήφισαν ως τον πιο ηθικό καλλιτέχνη. Το «Dancing With The Stars» είναι μία πρόκληση και η ευκαιρία του να μάθει να χορεύει.

Η Αθηνά Παλαιολόγου ασχολείται με τον χορό από την ηλικία των 3 ετών. Αγαπά ιδιαιτέρως το latin ενώ έχει κάνει κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο και μοντέρνο. Τα τελευταία 12 χρόνια διδάσκει ενώ έχει συμμετάσχει και έχει διακριθεί σε φεστιβάλ, διαγωνισμούς και πρωταθλήματα χορού, σε όλο τον κόσμο.

Είναι πτυχιούχος του IDTA σε Latin και Ballroom. «Ο μαθητής μου θα μάθει να χορεύει και να χορεύει καλά», συνηθίζει να λέει ενώ με τη συμμετοχή της στο «Dancing With The Stars» θέλει να «μεταδώσει» σε όλους τη θετική της ενέργεια και την αγάπη της για τον χορό.

Βασιλική Μιλλούση & Μαξίμ Στάντνικ

Ελληνίδα Πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια. Μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών. Είναι παντρεμένη με τον Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια και έχει δύο παιδιά. Στο «Dancing With The Stars» θέλει να μάθει να χορεύει όλα τα είδη χορού.

Ο Μαξίμ Στάντνικ ξεκίνησε να χορεύει, στη Ρωσία, σε ηλικία 8 ετών ενώ είναι δάσκαλος τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει διακριθεί σε Πρωταθλήματα και σε Φεστιβάλ χορού στη Βουλγαρία, την Κίνα, την Αγγλία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Αυτό που τον κάνει αληθινά περήφανο, είναι η εξέλιξη και το πείσμα των μαθητών του. Δηλώνει ότι ο χορός είναι όλη του η ζωή, αυτή την περίοδο αγαπά πολύ το Paso Doble ενώ με τη συμμετοχή του στο «Dancing With The Stars» θέλει να εμπνεύσει και να κάνει τους ανθρώπους να χορεύουν. «Ο χορός είναι κάτι πολύ αληθινό και όλοι χρειαζόμαστε την αλήθεια στη ζωή μας», δηλώνει.

Victoria Hislop & Τηλέμαχος Φάτσης

Η συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Το νησί» μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην Αγγλία και την Ελλάδα. Έχει λάβει τιμητικά την ελληνική ιθαγένεια για την παγκόσμια προβολή του μνημείου της Σπιναλόγκας και την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Η συμμετοχή της στο «Dancing With The Stars» είναι μία πρόκληση!

Ο Τηλέμαχος Φάτσης ασχολείται με τον χορό από την ηλικία των 15 ετών. Έχει συμμετάσχει και έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς και πρωταθλήματα χορού, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Θεωρεί την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας του τη συμμετοχή του στον παγκόσμιο διαγωνισμό χορού στο Blackpool.

Ο χορός τον έχει βοηθήσει να βελτιώσει την εξωτερική του εμφάνιση αλλά και να βελτιώσει τον τρόπο που σκέφτεται. Με τη συμμετοχή του στο «Dancing With The Stars» θέλει να κάνει τους ανθρώπους να αγαπήσουν τον χορό αφού, όπως λέει, «όλοι μπορούν να χορέψουν».

Τζώρτζια Γεωργίου & Αλέξανδρος Μπάχαριεφ

Είναι νέα, ωραία και προκαλεί εντύπωση με την εξωτερική της εμφάνιση και τις χιουμοριστικές της ατάκες. Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν συμμετέχει στην εκπομπή του Star «Breakfast@Star». Έχει σπουδάσει ψυχολογία και ασχολείται με το μόντελινγκ. Το «Dancing With The Stars» της ταιριάζει επειδή ο χορός την κάνει να νιώθει ελεύθερη!

Ο Αλέξανδρος Μπαχάριεφ είναι Πρωταθλητής και Κυπελλούχος χορού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ουκρανία. Μετά το τέλος του πρώτου μαθήματος, που έκανε στη σχολή, χορεύοντας waltz και cha cha cha βαλς, o προπονητής του τον ξεχώρισε και τον κάλεσε, από το επόμενο κιόλας μάθημα, να συνεχίσει στο τμήμα των προχωρημένων.

Ως δάσκαλος επιδιώκει να τον υπακούν και να τον σέβονται οι μαθητές του. Ο αγαπημένος του χορός είναι το cha cha cha, επειδή είναι χαρούμενο και δυνατό. Συμμετέχοντας στο «Dancing With The Stars» θέλει να εμπνεύσει και άλλα αγόρια να ασχοληθούν με τον χορό.

Έντουαρντ Στεργίου & Ελισάβετ Μαντάνη

Ξεχώρισε με τη συμμετοχή του στο Greece’s Next Top Model. Είναι επαγγελματίας μοντέλο και influencer. Έχει εργαστεί στο Πεκίνο, τη Σανγκάη, το Χονγκ - Κονγκ και το Μιλάνο. Το «Dancing With The Stars» είναι για αυτόν προτεραιότητα και χαίρεται, που θα μπορέσει να προβάλλει και μια άλλη πτυχή του εαυτού του.

Η Ελισάβετ Μαντάνη είναι δασκάλα χορού. Έχει συμμετάσχει σε πολλούς Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και έχει ξεχωρίσει κατακτώντας υψηλές θέσεις. Ο χορός είναι η ζωή της και δεν σταματά στιγμή να προπονείται, να δουλεύει σκληρά και να εξελίσσεται.

Με τη συμμετοχή της στο «Dancing With The Stars» θέλει να μάθει ο κόσμος ότι όλοι μπορούν να χορέψουν, τόσο οι μικρο,ί όσο και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Με τους μαθητές της είναι πολύ απαιτητική αλλά δεν γίνεται αυστηρή, αφού αυτό που ζητά από τον καθένα είναι να νιώθει όμορφα και αφού αγαπήσει τη μαγεία του χορού να μη σταματά να χορεύει.

Γιάννης Δρυμωνάκος & Έφη Χορμόβα

Είναι ο Έλληνας Πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση με τις περισσότερες διακρίσεις και με πολλά σημαντικά μετάλλια. Έχει πάρει μέρος σε τρεις Ολυμπιάδες, στο Σίδνεϋ, στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Στο «Dancing With The Stars» θα δουλέψει σκληρά για να φτάσει ψηλά. Άλλωστε ο χορός είναι, όπως λέει, ένα άθλημα.

Η Έφη Χορμόβα χορεύει 20 χρόνια. Είναι Πρωταθλήτρια Ελλάδας στη κατηγορία professional Latin ενώ έχει υπάρξει κριτής αγώνων χορού το 2019. Έχει πάρει μέρος στον παγκόσμιο διαγωνισμό του Blackpool. Ο χορός της έχει μάθει να έχει πειθαρχία και συνέπεια. Με τη συμμετοχή της στο «Dancing With The Stars» θέλει να αποδείξει ότι είναι καλή δασκάλα και καλή χορεύτρια σε συνεργασία με τον διάσημο παρτενέρ της. Το μήνυμα που θέλει να περάσει στον κόσμο είναι ότι «αξίζει κάποιος να μάθει να χορεύει, αφού ο χορός δείχνει τον αληθινό μας εαυτό».

Χριστίνα Βραχάλη & Αργύρης Αργυρόπουλος

Αγαπά τον αθλητισμό και για 25 χρόνια έπαιζε μπάσκετ. Είναι παρουσιάστρια αθλητικών εκπομπών ενώ διδάσκει αθλητική δημοσιογραφία. Πιστεύει στην ομαδική δουλειά και στις ανθρώπινες σχέσεις. Με τη συμμετοχή της στο «Dancing With The Stars» θέλει να μάθει να χορεύει ρούμπα!

Ο Αργύρης Αργυρόπουλος διδάσκει χορό από την ηλικία των 16 ετών! Έχει συμμετάσχει και έχει διακριθεί σε Φεστιβάλ και Πρωταθλήματα χορού στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία. Είναι τρεις φορές Πρωταθλητής Ελλάδος και Κυπελλούχος Ελλάδος στην κατηγορία Amateur Latin 5 Dance, Πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδος στη κατηγορία youth Latin (16-18 χρονών) 5 Dance Latin.

Με τη συμμετοχή του στο «Dancing With The Stars» θέλει να παρακινήσει τον κόσμο να ασχοληθεί με τον χορό. Αγαπημένος του χορός είναι η ρούμπα αφού εξαιτίας της ταχύτητας έχει περισσότερο χρόνο για να νιώσει και να ευχαριστηθεί τις κινήσεις του.

Λευτέρης Μητσόπουλος & Κριστίνα Νοβακίβσκα

Ο Stand up Comedian και Influencer έχει καυστικό χιούμορ και έμφυτο ταλέντο στο να κάνει τους άλλους να γελούν. Παρουσιάζει τα δικά του video στα social media ενώ εμφανίζεται και ξεχωρίζει στην εκπομπή του Alpha «Happy Day». Στο «Dancing With The Stars» θέλει να μάθει τα βήματα και τους κανόνες του χορού αφού, όπως λέει, έχει την κίνηση και τον ρυθμό!

Η Κριστίνα Νοβακίβσκα ξεκίνησε να χορεύει σε ηλικία 5 ετών. Έχει κάνει μπαλέτο, σύγχρονο και τζαζ ενώ έχει πάρει μέρος σε διαγωνισμούς Latin στην Αγγλία, την Ουκρανία, το Ισραήλ, την Ιταλία και την Ελλάδα. Έχει κατακτήσει την 1η θέση συμμετέχοντας σε αγώνες και φεστιβάλ χορού.

Στο «Dancing With The Stars» θα προσπαθήσει να δείξει σε όλους ότι «ο χορός είναι έμπνευση και αγάπη», όπως λέει. Στη συνεργασία της με τον διάσημο παρτενέρ της θα είναι υπομονετική. Θα του διδάξει τι πρέπει να κάνει χωρίς όμως να του επιβάλλει κάτι. Το ζητούμενο είναι να την ακολουθήσει με θέληση και με καλή διάθεση.

Ρεγγίνα Μακέδου & Γεράσιμος Μοσχόπουλος

Αγαπά τη γυμναστική και τον χορό. Η προσωπική της ιστορία έγινε «μάθημα ζωής και θέλησης» μέσα από τα social media. Η μάχη της με τη λευχαιμία ενέπνευσε και έδωσε δύναμη σε όλους, αφού δεν σταμάτησε στιγμή να χαμογελά και να χορεύει. Το μόνο που την τρομάζει στο «Dancing With The Stars» είναι μήπως σκοντάψει και πέσει κάτω!

Ο Γεράσιμος Μοσχόπουλος διδάσκει Latin και Ευρωπαϊκούς χορούς από το 1998. Έχει διδαχθεί τη βηματολόγια American Style Latin & Standard του N.C.D.A. Συμμετείχε και διακρίθηκε σε Πρωταθλήματα χορού στην Πολωνία, το Παρίσι, το Ισραήλ, την Αγία Πετρούπολη και την Ελλάδα.

Πιστεύει ότι όλοι μπορούν να χορέψουν αφού «όλοι έχουν τον ρυθμό». Με τη συμμετοχή του στο «Dancing With The Stars» θέλει να στείλει σε όλους το μήνυμα ότι ο χορός είναι χαρά και ότι η σκληρή δουλειά ανταμείβεται. Νιώθει περήφανος όταν βλέπει την εξέλιξη και την προσπάθεια των μαθητών του.

Δημήτρης Κοκονίδης & Δανάη Αυλωνίτη

Ο ντράμερ των Onirama πριν γίνει «ροκ σταρ» έπαιζε μπάσκετ ενώ εργαζόταν και ως ταχυδρόμος. Σύζυγος αλλά και πατέρας δύο παιδιών έχει μάθει να προσαρμόζεται σε κάθε κατάσταση. Το «Dancing With The Stars» του δίνει την ευκαιρία να ασχοληθεί με κάτι που αγαπά πολύ…τον χορό!

Η Δανάη Αυλωνίτη διδάσκει χορό από 17 ετών! Ο χορός, όπως λέει, «έχει να κάνει με το πώς σκέφτεσαι και αντιμετωπίζεις το σώμα και την ψυχή σου». Από το 2014 έως σήμερα έχει πάρει μέρος και έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε Ballroom και Latin χορούς. Με τη συμμετοχή της στο «Dancing With The Stars» θέλει να κάνει τους ανθρώπους να αγαπήσουν το Latin και το Ballroom, αφού όταν κάποιος χορεύει «ο κόσμος γίνεται καλύτερος και δεν υπάρχει λύπη. Η λύπη χορεύεται, εκτονώνεται, φεύγει».

Πάνος Γιαννακόπουλος & Μαρίλη Κουρτέση

Σπούδασε φωτογραφία στη Νέα Υόρκη. Του αρέσει να ταξιδεύει, να παρατηρεί και να απαθανατίζει τις ζωές των ανθρώπων. Τον αποκαλούν «φωτογράφο των celebrities». Ευτυχία είναι, όπως λέει, «να μην πληγώνεις, να μην λες ψέματα και να είσαι ηθικός». Η συμμετοχή του στο «Dancing With The Stars» είναι μία ευκαιρία να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να διασκεδάσει!

Η Μαρίλη Κουρτέση έχει διακριθεί και έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε χορευτικούς διαγωνισμούς σε όλη την Ευρώπη. Είναι δασκάλα χορού και προσπαθεί να μεταδώσει στους μαθητές την αγάπη της για το ρυθμό και την κίνηση. «Ο χορός είναι αναπνοή και έκφραση», όπως λέει. Η καλή ψυχολογική διάθεση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, που προσπαθεί να συμπεριλάβει στη μέθοδο διδασκαλίας.

Νοιάζεται για τους μαθητές της και η επιθυμία της είναι να δουλεύει πολύ, με στόχο να τους κάνει να καταλαβαίνουν τα λάθη τους και να τα διορθώνουν ώστε να διακριθούν. Στο «Dancing With The Stars» θα προσπαθήσει για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Μαριάννα Γεωργαντή & Σπύρος Παυλίδης

Η viral δημοσιογράφος, που κατάφερε να ξεχωρίσει για το ταλέντο και τις έξυπνες ατάκες της. Η συμμετοχή της σε πρωινή ειδησεογραφική εκπομπή έγινε θέμα συζήτησης και σχολιασμού στους Ράδιο Αρβύλα. Μέσα από το «Dancing With The Stars» θέλει να κερδίσει την αγάπη του κοινού.

Ο Σπύρος Παυλίδης έχει δίπλωμα χορού από τον Βρετανικό σύλλογο IDTA. Είναι τρεις φορές Πρωταθλητής Ελλάδος στους 5 dance χορούς ενώ έχει συμμετάσχει σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα χορού. Είναι προπονητής και δάσκαλος σε λάτιν χορούς. Έχει συμμετάσχει στην 1η Eurovision χορού, που έγινε στο Λονδίνο το 2007.

Ο αγαπημένος του χορός είναι η ρούμπα επειδή είναι αργός χορός και του δίνει τον χρόνο να εκφράσει τα συναισθήματά του. Μέσα από το «Dancing With The Stars» θέλει να δείξει ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να χορέψει. Το μόνο που χρειάζεται είναι σκληρή προπόνηση και πειθαρχία.

Σταύρος Βαρθαλίτης & Μαρία Καμενίδη

Το 2020 κέρδισε τον τίτλο του Έλληνα MasterChef. Χαρούμενος, συνεπής και γεμάτος ζωντάνια και χιούμορ είναι ο άνθρωπος, που θέλεις να έχεις φίλο σου.

Αποφάσισε να γίνει σεφ σε ηλικία 15 ετών και ο άνθρωπος που τον ενέπνευσε, ήταν η γιαγιά του. Στο «Dancing With The Stars» θέλει να χορέψει, να γυμναστεί και να κερδίσει!

Η Μαρία Καμενίδη σιδάσκει χορό από την ηλικία των 17 ετών. Έχει λάβει μέρος σε πλήθος χορευτικών, Ευρωπαϊκών, φεστιβάλ και διαγωνισμών. Είναι 4 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας, έχει πτυχίο της ομοσπονδίας I.D.O, έχει εξειδίκευση και στην μουσικοκινητική ενώ είναι κριτής του WDC. Ο χορός, όπως λέει, «είναι η ζωή, η έκφραση και η ψυχή της.

Το μήνυμα που θέλει να περάσει με τη συμμετοχή της στο «Dancing With The Stars» είναι ότι «ο χορός είναι ψυχοθεραπεία αφού δημιουργεί υπέροχα συναισθήματα. Ο χορός μπορεί να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να τολμήσουν και να ανακαλύψουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Μπέσσυ Αργυράκη & Γιούρι Ντιμιτρόφ

Ξεκίνησε να τραγουδά σε ηλικία 11 ετών. Έχει λάβει, συνολικά, 27 βραβεία στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το 1997, στο Φεστιβάλ Καννών, τιμήθηκε με ειδική πλακέτα ως η πιο πολυβραβευμένη φωνή της Ευρώπης σε διεθνή φεστιβάλ. Στο «Dancing With The Stars» θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές της και να χορέψει tango!

Ο Γιούρι Ντιμιτρόφ ασχολείται με τον χορό τα τελευταία 23 χρόνια. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς αγώνες. Έχει αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδος αλλά και Κυπελλούχος Ελλάδος ενώ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να γίνει Πρωταθλητής Βουλγαρίας στην κατηγορία Ten dance.

Υποστηρίζει ότι δε μπορεί να ζήσει χωρίς να χορεύει ρούμπα, που είναι ο χορός της αγάπης. Με τη συμμετοχή του στο «Dancing With The Stars» θέλει να πει στον κόσμο ότι η μαγεία του χορού μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας και να μας κάνει ευτυχισμένους.

