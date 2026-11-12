Πώς διατηρείται νέος στα 73 του ο Πιρς Μπρόσναν -Οι 7 συνήθειες που τον βοηθούν να παραμένει ενεργητικός

Ο Πιρς Μπρόσναν διανύει την 8η δεκαετία της ζωής του, ωστόσο ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό του «ηλικιωμένο άνδρα» και μάλιστα κάνει λόγο για καλά γονίδια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο 73χρονος ηθοποιός διατηρεί την ευεξία του φροντίζοντας πνεύμα και σώμα. Περιορίζει συνειδητά ανθυγιεινές συνήθειες και υδατάνθρακες όπως ψωμί και ζυμαρικά, με την υποστήριξη της συζύγου του για να παραμένει πιστός στους στόχους του.

Η σωματική δραστηριότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας του, περιλαμβάνοντας περιπάτους, κολύμπι και ποδηλασία. Σε ηλικία 64 ετών, ενέταξε στην καθημερινότητά του και την κωπηλασία, αφιερώνοντας χρόνο για συστηματική προπόνηση.

Η επαφή του με τη ζωγραφική αποτελεί καθημερινή ιεροτελεστία. Επισκέπτεται το ατελιέ του κάθε μέρα, ακόμα και αν ο σκοπός είναι απλώς να τακτοποιήσει τα πινέλα του, διατηρώντας έτσι μια σταθερή σχέση με την τέχνη του.

Η ζωγραφική λειτούργησε ως καταφύγιο κατά τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του. Σήμερα, παρά τις σκέψεις για την πάροδο του χρόνου, επιλέγει να παραμένει δημιουργικός, θέτοντας ως στόχο να συνεχίσει την καριέρα του για άλλη μια δεκαετία.

Ο ηθοποιός που χαρακτηρίστηκε ως από τους πλέον επιτυχημένους και πιο γοητευτικούς Τζέιμς Μποντ, καθώς υποδύθηκε τον «μυστικό πράκτορα 007» από το 1995 έως το 2002, σήμερα πρωταγωνιστεί ως αδίστακτος αρχηγός της μαφίας στη σειρά «MobLand».

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Συγκεκριμένα ο Πιρς Μπρόσναν υποδύεται έναν Ιρλανδό τζέντλεμαν της παλιάς αριστοκρατίας, με τη διαφορά ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ηγείται μιας ολόκληρης εγκληματικής αυτοκρατορίας.

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Μάλιστα ο ίδιος είχε δηλώσει πρόσφατα στους «Times»: «Είναι πραγματικά απολαυστικό να βλέπω τον εαυτό μου ως αυτόν τον τραχύ, διαλυμένο, χαμένο, τρελό και απελπισμένο άνθρωπο».

Πιρς Μπρόσναν: Τι έχει προσθέσει και τι έχει αφαιρέσει από τη ζωή του

Ωστόσο στην προσωπική του ζωή ο 73χρονος σταρ του Χόλιγουντ έχει καταφέρει να βρει τις ισορροπίες που απαιτούνται προκειμένου να αισθάνεται ακμαίος και διαθέτοντας συναισθηματική πληρότητα και σωματική ευεξία.

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Κατά καιρούς ο ίδιος έχει περιγράψει πως έχει καταφέρει να νικήσει τον χρόνο, συνδυάζοντας επιλεκτικές δραστηριότητες, προσέχοντας τη διατροφή του και διατηρώντας την άσκηση στη ζωή του. Με λίγα λόγια φροντίζει ταυτόχρονα πνεύμα και σώμα.

Φωτογραφία: instagram ﻿piercebrosnanofficial

Ακολουθούν οι επτά βασικές συνήθειες και επιλογές που καθορίζουν τον τρόπο ζωής του:

1. Μακριά από ανθυγιεινές συνήθειες

Προσπαθεί συνειδητά να περιορίζει ό,τι επιβαρύνει τον οργανισμό του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Κέλι, η οποία, όπως παραδέχεται ο ίδιος, τον βοηθά σημαντικά να παραμένει πιστός στους στόχους του.

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Φωτογραφία: instagram ﻿piercebrosnanofficial

2. Περιορισμός των υδατανθράκων

Η διατροφή του βασίζεται στη μετριοπάθεια. Αποφεύγει την υπερβολική κατανάλωση ψωμιού, ζυμαρικών και βουτύρου, θυσιάζοντας μάλιστα ορισμένες από τις αγαπημένες του τροφές για χάρη της καλής του υγείας.

3. Αγάπη για τη φύση και την άσκηση

Η σωματική δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας του. Απολαμβάνει τους περιπάτους στην παραλία, το κολύμπι, την ποδηλασία, καθώς και το τένις.

Φωτογραφία: instagram ﻿piercebrosnanofficial

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4. Νέες προκλήσεις μετά τα εξήντα

Αποδεικνύοντας πως ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή, σε ηλικία 64 ετών αποφάσισε να ασχοληθεί με την κωπηλασία. Έκτοτε, προπονείται συστηματικά, αφιερώνοντας καθημερινά 20 λεπτά στο κωπηλατικό μηχάνημα.

Φωτογραφία: instagram ﻿piercebrosnanofficial

5. Η ιεροτελεστία του ατελιέ

Η επαφή του με τη ζωγραφική είναι καθημερινή. Φροντίζει να επισκέπτεται το στούντιό του κάθε μέρα, ακόμα κι αν ο μοναδικός του σκοπός είναι να τακτοποιήσει τα εργαλεία του και να καθαρίσει τα πινέλα του.

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6. Η τέχνη ως καταφύγιο

Η ζωγραφική έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Επέστρεψε στα πινέλα το 1987, την περίοδο που η πρώτη του σύζυγος, Κασσάνδρα, έδινε μάχη με την ασθένειά της, περιγράφοντας έκτοτε την τέχνη ως μια πολύτιμη πηγή παρηγοριάς και εσωτερικής γαλήνης.

Φωτογραφία: instagram ﻿piercebrosnanofficial



7. Η ανάγκη να παραμένει δημιουργικός

Παρότι δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για την απώλεια και τους φόβους που συνοδεύουν το πέρασμα του χρόνου, επιλέγει να παραμένει ενεργός και παραγωγικός. Στόχος του, μάλιστα, είναι να συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία για τουλάχιστον μία δεκαετία ακόμη.

