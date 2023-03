Πέδρο Πασκάλ: Ο σταρ του The Last Of Us που προκαλεί παροξυσμό έχει ζωή σαν ταινία -Εξορία, σκάνδαλα, αυτοκτονίες - iefimerida.gr

Πολύς κόσμος έμαθε το όνομα του ηθοποιού Pedro Pascal (Πέδρο Πασκάλ) πρόσφατα, λόγω του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην πετυχημένη σειρά επιστημονικής φαντασίας The Last Of Us.

Πρόκειται για μια σειρά-φαινόμενο, καθώς οι τηλεθεατές και οι θαυμαστές του βιντεοπαιχνιδιού στο οποίο έχει βασιστεί η σειρά δηλώνουν κατενθουσιασμένοι. H σειρά ακολουθεί τον σκληραγωγημένο Joel (Pedro Pascal), έναν λαθρέμπορο που έχει αναλάβει να βγάλει λαθραία την Ellie (Bella Ramsey), μια έφηβη κοπέλα, από μια ζώνη καραντίνας και να διασχίσει τις ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός ότι τώρα έγινε πιο γνωστός δεν σημαίνει πως η καριέρα του είχε σταματήσει ακριβώς πριν από το The Last Of Us. Ο Pedro Pascal έχει αρκετές επιτυχίες στο ενεργητικό του, με κυριότερη ίσως μέχρι σήμερα τη συμμετοχή του στο Game of Thrones, απ' όπου τον γνώρισε και τον συμπάθησε το τηλεοπτικό κοινό. Ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων οι εμφανίσεις του στις σειρές Narcos, The Mentalist, Homeland, The Mandalorian.

Μέχρι τώρα, όταν ο Πέδρο Πασκάλ κυκλοφορούσε έξω με διάσημους φίλους του, ο κόσμος κυνηγούσε εκείνους για μια σέλφι. Μάλιστα, πολλές φορές ήταν ο Πασκάλ εκείνος που τους έβγαζε φωτογραφίες.

«Κρατούσα την κάμερα τόσο συχνά για τον κόσμο. Θα έβγαζα τη φωτογραφία για εσάς, παιδιά. Έχω μια πιο οικεία εντύπωση αυτού του είδους της προσοχής. Αλλά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά θετικό. Μου άνοιξαν πόρτες που ήταν κλειστές για πολλά χρόνια», έχει δηλώσει πάνω σε αυτό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πράγματα όμως πλέον έχουν αλλάξει και ο 47χρονος ηθοποιός έχει μετατραπεί σε σταρ παγκοσμίου φήμης. Από τότε όμως που πρωτοεμφανίστηκε το The Last Of Us, το οποίο θα έχει και δεύτερη σεζόν, η φήμη του μεταξύ των εφήβων και των εικοσάχρονων έχει φτάσει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, λόγω του ότι η σειρά είναι προσαρμοσμένη πάνω σε ένα επιτυχημένο βιντεοπαιχνίδι.

Ο Pedro Pascal και η Bella Ramsey σε σκηνή από τη σειρά «The Last of Us» / Φωτογραφία: HBO μέσω AP

Το διαδικτυακό του παρατσούκλι ως «Ο μπαμπάς» («The Daddy») έχει να κάνει με τους νεαρούς θαυμαστές του, που τον θέλουν ως θετό γονέα τους, όπως ακριβώς είναι ο ηρωικός χαρακτήρας του Τζόελ προς τη νεαρή κοπέλα Έλι, την οποία υποδύεται η Βρετανίδα ηθοποιός Μπέλα Ράμσεϊ. Στο The Last Of Us, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, ο Joel και η Ellie ζουν σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο όπου ένας μύκητας έχει μολύνει δισεκατομμύρια ανθρώπους, μετατρέποντάς τους σε ζόμπι δολοφόνους.

Στο μεταξύ, ο Χιλιανός ηθοποιός έχει αυξήσει κατά πολύ τους followers του στο Instagram, οι οποίοι ξεπερνούν τους 5,7 εκατομμύρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος κρατά χαμηλό προφίλ και αυτοσαρκάζεται μιλώντας για τα στιβαρά χαρακτηριστικά του. Όπως επισημαίνει, κάποτε του είχαν πει ότι «μοιάζει με τον Ορλάντο Μπλουμ αν τον χτυπούσε ένα φτυάρι στο πρόσωπο».

Η ταπεινοφροσύνη του μπορεί να οφείλεται στο ότι έκανε τη μεγάλη επιτυχία μόλις στα 39 του, παίζοντας τον Oberyn Martell στο Game Of Thrones το 2014.

Μέχρι να καταφέρει όμως όσα έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα, η πορεία του δεν ήταν εύκολη και δεν είχε απολαύσει όσα είχαν την τύχη να γευτούν προνομιούχοι συνομήλικοι συνάδελφοί του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Game Of Thrones: Η οντισιόν έγινε μέσω... iPhone

«Πρώτα απ' όλα, ήταν μια οντισιόν με selfie από iPhone, κάτι ασυνήθιστο», θυμήθηκε ο showrunner David Benioff μιλώντας στο Variety σχετικά με την οντισιόν του Pedro για το Game of Thrones.

«Κι αυτό δεν ήταν ένα από τα καινούργια iPhone με τις φανταχτερές κάμερες. Φαινόταν χάλια. Είχε τραβηχτεί κάθετα - το όλο πράγμα ήταν πολύ ερασιτεχνικό. Εκτός από την ερμηνεία, η οποία ήταν έντονη, αληθοφανής και ακριβώς σωστή», πρόσθεσε.

Ο Πέδρο Πασκάλ στο Game Of Thrones / Φωτογραφία: HBO

Πέδρο Πασκάλ: Γεννήθηκε στη Χιλή επί δικτατορίας Πινοσέτ

Ο Πέδρο Πασκάλ γεννήθηκε ως Jose Pedro Balmaceda Pascal στη Χιλή, επί των ημερών του καθεστώτος του στρατιωτικού δικτάτορα Augusto Pinochet (Αουγούστο Πινοσέτ). Η οικογένειά του έπρεπε να εγκαταλείψει τη χώρα επειδή ήταν σοσιαλιστές που είχαν σχέση με τους αντιπάλους του Pinochet.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια συνέντευξή του ο Πέδρο θυμήθηκε τον πατέρα του, ειδικό σε θέματα γονιμότητας, δρ Χοσέ Μπαλμακέντα, λέγοντάς του για τον βίαιο πολιτικό αγώνα στη Χιλή που τους οδήγησε να τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους.

«Υπήρχε ένας ιερέας που είχε πυροβοληθεί στο πόδι και τον έφεραν στο σπίτι της μαμάς και του μπαμπά μου. Ο πατέρας μου τον πήρε μέσα, τον έκρυψε για λίγες μέρες και του... μπάλωσε το πόδι. Ήμουν μωρό, ενώ η αδερφή μου ήταν μόλις τριών, η οποία λέει πως έχει μια αόριστη ανάμνηση ότι ήταν πραγματικά θυμωμένη που οι γονείς μας είχαν βάλει αγνώστους στην κρεβατοκάμαρά της, συμπεριλαμβανομένων όπλων» θυμάται.

«Ο ιερέας τέθηκε υπό κράτηση και βασανίστηκε. Έδωσε ονόματα και πήγαν να βρουν τον πατέρα μου στο νοσοκομείο όπου δούλευε. Τυχαία κατάλαβε ότι ήταν κάτω και ρωτούσαν πού να βρουν τον γιατρό Μπαλμακέντα. Ο πατέρας μου βγήκε κρυφά από πίσω και πήρε τη μαμά μου, η αδερφή του πήρε την αδερφή μου και εμένα. Η μόνη τους επιλογή είναι να κρυφτούν, κάτι που κάνουν για περίπου έξι μήνες, και καταλήγουν να μπουν κρυφά στην πρεσβεία της Βενεζουέλας και να ζητήσουν άσυλο» συμπληρώνει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για τους αγώνες τους σε έναν μονόλογο στο Saturday Night Live (SNL), ο Πέδρο Πασκάλ είπε συγκινημένος: «Ήταν τόσο γενναίοι. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ σε αυτή την υπέροχη χώρα, και σίγουρα δεν θα στεκόμουν εδώ μαζί σας απόψε».

Από εκεί δόθηκε καταφύγιο στην οικογένεια στη Δανία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ -αρχικά έμειναν στο Σαν Αντόνιο του Τέξας-, όπου ο Πέδρο ζει ως επί το πλείστον από τότε. Ως «ξένος» στο σχολείο, βίωνε εκφοβισμό για χρόνια. Αλλά εν μέρει αυτό τον ώθησε να γίνει ηθοποιός.

«Δεν ταίριαζα και ήμουν αρκετά μοναχικός. Με τον τρόπο που ασχολούμουν με τον χρόνο μου, άρχισα να διαβάζω θεατρικά έργα και να νοικιάζω τα κλασικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους ασχολήθηκε με την υποκριτική, καθώς από μικρή ηλικία ερωτεύτηκε τον κινηματογράφο. Όπως δήλωσε στο Variety, οι γονείς του πήγαιναν συχνά τον ίδιο και τα αδέλφια του στον κινηματογράφο «για να... ρουφήξουν όσο το δυνατόν περισσότερη αμερικάνικη κουλτούρα».

Αρχικά ονειρευόταν να γίνει ανταγωνιστικός κολυμβητής, συμμετέχοντας σε πολιτειακά πρωταθλήματα μέχρι την ηλικία των 11 ετών, αλλά αργότερα σταμάτησε για να επικεντρωθεί, αντ' αυτού, στην ενίσχυση των ικανοτήτων του ως ηθοποιός. Αφού τελείωσε το λύκειο, σπούδασε Υποκριτική στο Tisch School of the Arts του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, απ' όπου αποφοίτησε το 1997.

Το σκάνδαλο με την απάτη γονιμότητας του γιατρού πατέρα του

Ενώ ήταν στο κολέγιο, ο πατέρας του ενεπλάκη σε σκάνδαλο γονιμότητας, που τον είδε να κατηγορείται για απάτη και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με το Orange County Register, ο πατέρας του Pedro πιάστηκε να «ανταλλάσσει κατεψυγμένα έμβρυα γυναικών χωρίς να το γνωρίζουν» στην κλινική γονιμότητας που διηύθυνε μαζί με άλλους δύο άνδρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το 1995 η Orange County Register ανέφερε ότι ο Dr Ricardo Asch μαζί με [τον πατέρα του Pedro] τον Jose και τον Sergio Stone είχαν πάρει ωάρια γυναικών χωρίς την άδειά τους και τα είχαν δώσει σε άλλες γυναίκες, οι οποίες αργότερα γέννησαν παιδιά από αυτά τα ωάρια», ανέφερε η έκθεση.

Ο Pedro Pascal με τον πατέρα του Jose / Φωτογραφία: INSTAGRAM/PEDRO PASCAL

«Τουλάχιστον 15 ζωντανές γεννήσεις προέκυψαν από τις αθέμιτες μεταβιβάσεις και η κλινική έκλεισε μετά το σκάνδαλο της κλοπής ωαρίων».

Επιπλέον, ανέφερε πως «ένας έλεγχος διαπίστωσε ότι δεν είχαν αναφερθεί έσοδα της κλινικής ύψους σχεδόν 1 εκατομμυρίου δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σε πληρωμές σε μετρητά από ασθενείς, τα οποία φέρεται να τσέπωσαν οι γιατροί».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ ο Sergio καταδικάστηκε για τα εγκλήματα, τόσο ο Jose όσο και ο Ricardo εγκατέλειψαν τη χώρα πριν από τις δίκες τους - με τον Jose, τη μητέρα του Pedro και τα δύο αδέλφια του να μετακομίζουν πίσω στη Χιλή.

Χρόνια αργότερα -το 2022- ο Jose παραδέχτηκε, τελικά, την ενοχή του για φορολογική απάτη και παραδόθηκε στις διωκτικές αρχές. Εκείνη την εποχή είχε οριστεί ακρόαση για τον Μάρτιο του 2022, αλλά δεν είναι σαφές ποιο ήταν το αποτέλεσμα.

Παρά το σκανδαλώδες παρελθόν τού Jose, αυτός και ο Pedro φαίνεται να είναι κοντά, καθώς ο ηθοποιός συνεχίζει να μοιράζεται πολλές φωτογραφίες με τον πατέρα του στο Instagram.

Η αυτοκτονία της μητέρας του

Ο Pedro αντιμετώπισε μεγαλύτερη τραγωδία το 1999, όταν η μητέρα του αυτοκτόνησε με τραγικό τρόπο. Ο σταρ του «Last of Us» έχει μιλήσει πολλές φορές για τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε πάνω του, με τον ίδιο να λέει για τη μητέρα του στο People το 2020: «Ήταν ο έρωτας της ζωής μου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητέρα του Πέδρο, η Βερόνικα, παιδοψυχολόγος, υποστήριξε πλήρως τη φιλοδοξία του να γίνει ηθοποιός, αλλά όταν εκείνος ήταν 24 ετών αυτοκτόνησε.

«Ήταν πάντα απίστευτα υποστηρικτική. Πάντα ένιωθα πως ήξερε κάτι που εγώ δεν ήξερα. Καμία από τις επιτυχίες μου δεν θα ήταν πραγματική αν δεν ήταν αυτή», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά για εκείνη.

«Τη σκέφτομαι κάθε μέρα. Δεν προσεύχομαι, οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποια θρησκευτική πρακτική για να νιώθω κοντά της, αλλά ζω γι' αυτήν, παρόλο που έχει "φύγει".

Η μητέρα του Pedro, Veronica, υποστήριξε πλήρως τη φιλοδοξία του να γίνει ηθοποιός / Φωτογραφία: INSTAGRAM/PEDRO PASCAL

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το να χάνεις το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σου, το να ανακαλύπτεις ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό και ότι αυτό που φοβάσαι περισσότερο στη ζωή μπορεί να συμβεί είναι μια ανεξήγητη και μόνιμη στιγμή. Υπάρχει ένα "πριν" και ένα "μετά" τον θάνατό της» εξομολογείται.

«Οι συνθήκες του θανάτου της μητέρας μου μας δυσκόλεψαν πολύ να τη θυμόμαστε ως το πρόσωπο που ήταν», παραδέχτηκε επίσης σε συνέντευξή του στο περιοδικό Paula το 2017.

«Πονάει τόσο πολύ… Μερικές φορές νιώθω αγωνία και προσπαθώ να το αντιμετωπίσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ξέρω ότι η μητέρα μου δεν θα ήθελε να το κάνω διαφορετικά» περιέγραψε.

Ως ένδειξη σεβασμού, επέλεξε το πατρικό όνομα της μητέρας του, Πασκάλ, ως καλλιτεχνικό όνομα. «Και επίσης επειδή οι Αμερικανοί δυσκολεύονταν τόσο πολύ να προφέρουν το Balmaceda», πρόσθεσε στο Variety. «Ήταν εξαντλητικό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δουλειές που έκανε προτού γίνει ηθοποιός

Μετά τον θάνατό της, χρειάστηκαν άλλα 15 χρόνια για να κάνει το μεγάλο «μπαμ» και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ανέλαβε όλα τα είδη των εργασιών. Έτσι, τώρα στο βιογραφικό του θα δει κανείς ότι έχει κάνει πολλές και διαφορετικές εργασίες: από σερβιτόρος -ένα επάγγελμα στο οποίο παραδέχεται ότι ήταν απαίσιος- μέχρι χορευτής go-go με ασημί μαλλιά σε νυχτερινά κέντρα στη Μαδρίτη.

Ακόμη και όταν ξεκίνησε η καριέρα του ως ηθοποιός, είχε κυρίως μικρότερους τηλεοπτικούς ρόλους: από τη σειρά Buffy The Vampire Slayer μέχρι τις σειρές Good Wife και Law & Order. Πρόσφατα μάλιστα η πρωταγωνίστριά του στο Buffy The Vampire Slayer, Σάρα Μισέλ Γκέλαρ, δημοσίευσε μια φωτογραφία τους από τη σειρά.

Ο Πέδρο Πασκάλ παραδέχεται ότι άρχισε να κάνει εναλλακτικά σχέδια όταν δεν είχε αρκετούς ρόλους ή βρέθηκε να τον κατατάσσουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, επειδή ήταν Λατίνος. Αλλά δεν είχε εναλλακτικό σχέδιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευτυχώς, ήρθε ο ρόλος στο Game Of Thrones, που τον οδήγησε στο να παίξει στο Narcos, καθώς και στις ταινίες «The Great Wall το 2016, Kingsman: The Golden Circle» το 2017 και στο «Wonder Woman 1984», το 2020.

Το τελευταίο γυρίστηκε στο Λονδίνο, το οποίο έχει γίνει σαν δεύτερο σπίτι για τον Πέδρο. Όχι μόνο έγινε φίλος με μια σειρά Βρετανών ηθοποιών από το Game Of Thrones -συμπεριλαμβανομένων των Kit Harington και Sophie Turner-, αλλά τώρα έκανε έγινε πολύ καλός φίλος με τη συμπρωταγωνίστριά του στο Last Of Us, Bella Ramsey.

Έχει, επίσης, εντοπιστεί στο East End της πρωτεύουσας με τον Jon Favreau, τον μεγάλο παραγωγό, σκηνοθέτη και ηθοποιό που υπέγραψε τον Pedro για το The Mandalorian, το οποίο βοήθησε την Disney+ να προσελκύσει 26,5 εκατομμύρια συνδρομητές στις πρώτες έξι εβδομάδες του 2019 και σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του.

Ο Jon Favreau, ο μεγάλος παραγωγός, σκηνοθέτης και ηθοποιός, υπέγραψε τον Pedro για το The Mandalorian / Φωτογραφία: INSTAGRAM/TAYYABS

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς έμαθε ότι πήρε τον ρόλο στο The Last Of Us

Ο Πέδρο ήταν επίσης στο Λονδίνο όταν ανακάλυψε ότι είχε πάρει τον ρόλο στο The Last Of Us, αλλά σχεδόν δεν το συνειδητοποίησε.

«Ήταν πολύ αργά. Έπρεπε να σηκωθώ το πρωί, οπότε παίρνω ένα δισκίο ύπνου. Αλλά λαμβάνω ένα τηλεφώνημα και μου λένε ότι πήρα τη δουλειά αφότου έλαβα το δισκίο. Οπότε, ήμουν ενθουσιασμένος, υποθέτω, αλλά δεν το θυμόμουν. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν: “Ω, φίλε, θέλω πολύ αυτή τη δουλειά. Είμαι στο Λονδίνο, αυτοί στο Λος Άντζελες. Θα περιμένω από το τηλέφωνο όλη μέρα”. Όταν κοίταξα το τηλέφωνό μου είπα: “Ω, ναι, πήρα τη δουλειά!”», έχει δηλώσει ο ηθοποιός περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε ότι πήρε τον ρόλο στη σειρά του ΗΒΟ.

Γιατί παραλίγο να εγκαταλείψει την υποκριτική

Πριν από την απόκτηση του ρόλου που τον απογείωσε, ο σταρ παραδέχτηκε πως παραλίγο να εγκαταλείψει εντελώς την υποκριτική, αφού πέρασε χρόνια προσπαθώντας να μπει στον κλάδο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπήρχαν στιγμές όπου πραγματικά αναρωτιόμουν τι θα έκανα αν δεν ήμουν ηθοποιός. Άρχιζα να συνθέτω μια φαντασίωση. Την αποκαλούσες "φαντασίωση", αλλά στην πραγματικότητα αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή ήταν πρακτικά σχέδια. Ποτέ δεν ήξερα σε τι θα μπορούσα να βασιστώ, επειδή εμείς οι ηθοποιοί είμαστε ηλίθιοι - δεν έχουμε δεξιότητες» είπε.

Μετά την επιτυχία του στο Game of Thrones, ο Pedro δέχτηκε πληθώρα προσφορών. Συνέχισε να πρωταγωνιστεί στη σειρά Narcos του Netflix, στην ταινία του 2015 Bloodsucking Bastards, στην κατασκοπική κωμωδία Kingsman: The Golden Circle, την ταινία-τέρας The Great Wall και το The Equalizer 2 (απέναντι από τον Denzel Washington).

Πέδρο Πασκάλ / Φωτογραφία: Vianney Le Caer/Invision/AP

Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Ο Pedro Pascal έχει πλέον ένα πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό, το οποίο ενισχύεται περαιτέρω από τις εμφανίσεις του στην ταινία Triple Frontier του Netflix, στην ταινία Wonder Woman 1984 της DC, στην ταινία The Bubble του Judd Apatow και στην ταινία The Unbearable Weight of Massive Talent (δίπλα στον Nicolas Cage).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πέδρο Πασκάλ είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε κοινό και συναδέλφους

Ο Πέδρο έχει προκαλέσει αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στη δημοσίευση βίντεο που δείχνει τον εαυτό του να κάνει «χαζομάρες», να τραγουδάει και να χορεύει, καθώς και να συμμετέχει σε σκετς για το Saturday Night Live.

Όμως, παρά τη σεμνότητά του, χαίρει τεράστιας εκτίμησης στη βιομηχανία, γι' αυτό πρόκειται να κάνει μια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ και φημολογείται ότι θα ενταχθεί και στο franchise ταινιών της Marvel.

Ο Πέδρο Πασκάλ χρησιμοποιεί, επίσης, το προφίλ του για καλούς σκοπούς, υποστηρίζοντας ζητήματα LGBTQ+, ιδιαίτερα αφού η αδελφή του, Lux, ανακοίνωσε ότι είναι τρανς πριν από δύο χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλη μου η καρδιά είναι στραμμένη στο περιθωριοποιημένο αουτσάιντερ. Δεν είναι επιλογή. Πώς τολμά κανείς να μην υποστηρίξει τους ανθρώπους που αξίζουν υποστήριξη και προστασία και χρειάζονται περισσότερη από εσένα;», έχει πει.

Το μόνο ζήτημα για την καριέρα του, τώρα, είναι το ότι συχνά υποδύεται χαρακτήρες που σκοτώνονται νωρίς. «Πάντα πεθαίνω, σε όλα. Ακόμα και μέχρι σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια μετά εξακολουθώ να πεθαίνω», έχει πει, με μια δόση παραπόνου και χιούμορ.