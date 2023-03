Πέδρο Πασκάλ: Ο γόης που παίζει στην πιο hot σειρά της χρονιάς κάνει θραύση -Τον γνωρίσαμε στο Game of Thrones - iefimerida.gr

Ο γοητευτικός ηθοποιός από τη Χιλή πέρασε τα πρώτα είκοσι χρόνια της καριέρας του στην αφάνεια - ώσπου ένας ρόλος στο «Game of Thrones» τον εκτόξευσε στην κορυφή του star system.

Όταν το 2014 ο Πέδρο Πασκάλ έκανε την εμφάνισή του στον 4ο κύκλο του «Game of Thrones», κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει την επιτυχία που θα ακολουθούσε -όμως το έμφυτο χάρισμα και η αδιαμφισβήτητη γοητεία του Χιλιανού ερμηνευτή ήταν ολοφάνερες εξ αρχής! Με αφορμή την πολυσυζητημένη σειρά «The Last of Us» του HBO, στην οποία και πρωταγωνιστεί, κάνουμε μια ανασκόπηση στην καριέρα του Πασκάλ και θυμόμαστε τους πιο εμβληματικούς του ρόλους.

