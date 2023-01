The Last of Us: Η καλύτερη νέα σειρά του HBO -«Τεράστια» πρεμιέρα, πίσω μόλις από το House of the Dragon - iefimerida.gr

Το The Last of Us σημείωσε μεγάλη επιτυχία για το HBO και τη συνδρομητική υπηρεσία HBO Max, με την πρεμιέρα του το βράδυ της Κυριακής.

Η προσαρμογή του βιντεοπαιχνιδιού της Naughty Dog και της Sony Interactive Entertainment, με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Πασκάλ και την Μπέλα Ράμσεϊ, συγκέντρωσε 4,7 εκατ. θεατές σε όλο το δίκτυο του HBO, αλλά και τη συνδρομητική υπηρεσία, HBO Max. Σημείωσε το μεγαλύτερο ντεμπούτο μετά το House of the Dragon και μετά την πρεμιέρα του Boardwalk Empire το 2010.

Το spinoff του Game of Thrones έγραψε ιστορία πέρυσι, κάνοντας πρεμιέρα με 9,986 εκατ. θεατές -το μεγαλύτερο κοινό για οποιαδήποτε νέα πρωτότυπη σειρά στην ιστορία του συνδρομητικού καλωδιακού δικτύου. Παράλληλα, το δράμα εποχής Boardwalk Empire, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Στιβ Μπιουσέμι, ξεκίνησε το 2010 με 4,81 εκατ. θεατές να παρακολουθούν την πρεμιέρα του στο δίκτυο του HBO.

Τα νούμερα της πρεμιέρας του The Last of Us ήταν σχεδόν διπλάσια από τη βραδιά πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν του Euphoria, η οποία κατέγραψε 2,4 εκατ. τον περασμένο Ιανουάριο. Αυτή η σειρά έφτασε κατά μέσο όρο τους 19,5 εκατ. θεατές ανά επεισόδιο στις ΗΠΑ.

Το HBO δήλωσε ότι η τηλεθέαση το βράδυ της Κυριακής αντιπροσωπεύει συνήθως το 20%-40% της συνολικής μικτής τηλεθέασης της σειράς ανά επεισόδιο.

Η σειρά, η οποία βασίζεται σε παιχνίδι του PlayStation, διαδραματίζεται 20 χρόνια μετά την καταστροφή του σύγχρονου πολιτισμού. Ο Τζόελ, ένας σκληροτράχηλος επιζών, προσλαμβάνεται για να βγάλει λαθραία την Έλι, ένα 14χρονο κορίτσι, από μια ζώνη καραντίνας. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική δουλειά σύντομα μετατρέπεται σε ένα βίαιο ταξίδι, καθώς και οι δύο πρέπει να διασχίσουν τις ΗΠΑ και να βασιστούν ο ένας στον άλλο για την επιβίωσή τους.

Πρωταγωνιστούν οι Πέδρο Πασκάλ, Μπέλα Ράμσεϊ, Γκάμπριελ Λούνα, Άννα Τορβ, Νίκο Πάρκερ, Μάρεϊ Μπάρτλετ και Νικ Όφερμαν.

Το «The Last of Us» είναι σε σενάριο και παραγωγή των Κρεγκ Μέιζιν (Chernobyl) και Νιλ Ντράκμαν (δημιουργός του ομώνυμου βιντεοπαιχνιδιού). Είναι μια συμπαραγωγή με τη Sony Pictures Television μαζί με τις PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint και Naughty Dog.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δούμε τους fans της σειράς και του παιχνιδιού να βιώνουν αυτή την εμβληματική ιστορία με έναν νέο τρόπο και τους ευχαριστούμε που βοήθησαν στην επιτυχία της», δήλωσε ο Κέισι Μπλόις, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, HBO & HBO Max Content. «Συγχαρητήρια στον Κρεγκ, τον Νιλ και το λαμπρό καστ και συνεργείο που εργάστηκαν ακούραστα για να ζωντανέψουν αυτήν τη σειρά. Ανυπομονούμε να απολαύσουν οι fans σε όλο τον κόσμο το υπόλοιπο της σεζόν».

«Θέλαμε απλά να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσαρμογή αυτής της αγαπημένης ιστορίας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό», δήλωσαν οι Μέιζιν και Ντράκμαν. «Είμαστε πανευτυχείς που βλέπουμε πόσοι fans, παλιοί και νέοι, έχουν καλωσορίσει το The Last of Us στα σπίτια και τις καρδιές τους».