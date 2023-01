The Last of Us: Τι είναι αυτή η σειρά για την οποία μιλούν όλοι - iefimerida.gr

Το HBO κυκλοφόρησε την Κυριακή 15 Ιανουαρίου το πρώτο επεισόδιο της σειράς «The Last of Us» και αμέσως όλοι άρχισαν να μιλούν για αυτήν.

Τα social media κατακλύστηκαν από ξετρελαμένους τηλεθεατές, κάνοντας αμέσως τη σειρά το πρώτο θέμα συζήτησης. Μάλιστα, κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα και το NFL (πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου) στις ΗΠΑ και να γίνει το πρώτο trend στο Twitter. Επιπλέον, η βαθμολογία που βάζουν οι θαυμαστές της στα IMDB και Rotten Tomatoes αγγίζει την κορυφή.

The Last of Us: Η υπόθεση της σειράς

Το The Last of Us είναι μια αμερικανική μετα-αποκαλυπτική δραματική τηλεοπτική σειρά που δημιουργήθηκε και γράφτηκε από τους Craig Mazin και Neil Druckmann για το HBO. Βασισμένη στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι του 2013, που αναπτύχθηκε από τη Naughty Dog, η σειρά θα ακολουθεί τον σκληραγωγημένο Joel (Pedro Pascal), έναν λαθρέμπορο που έχει αναλάβει να βγάλει λαθραία την Ellie (Bella Ramsey), μια έφηβη κοπέλα, από μια ζώνη καραντίνας και να διασχίσει τις ΗΠΑ.

Αυτό που ξεκινά, όμως, ως μια απλή δουλειά γίνεται σύντομα ένα βάναυσο και σπαρακτικό ταξίδι, καθώς και οι δύο πρέπει να διασχίσουν τις ΗΠΑ και να βασιστούν ο ένας στον άλλον για να επιβιώσουν.

Πέδρο Πασκάλ, ο νέος «Χάρισον Φορντ»

Ο Χιλιανοαμερικανός ηθοποιός Pedro Pascal έχει σφυρηλατήσει -κάπως αθόρυβα- μια από τις πιο εκπληκτικές καριέρες στο Χόλιγουντ. Η απότομη άνοδός του θυμίζει έναν άλλον αντιήρωα του Χόλιγουντ, τον Χάρισον Φορντ. Όπως και ο Ford, ο Pascal ήταν στα μέσα της δεκαετίας των 30 όταν τελικά έκανε τη μεγάλη του επιτυχία.

Ο ηθοποιός γοήτευσε τους θεατές του Game of Thrones ως πρίγκιπας Oberyn Martell, ο αριστοτεχνικός ξιφομάχος και πρίγκιπας του Dorne, γνωστός και ως η Κόκκινη Οχιά, προτού υποστεί έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους τηλεοπτικούς θανάτους όλων των εποχών, στα χέρια του αγαπημένου ιππότη της Cersei, του Βουνού.

Πέδρο Πασκάλ / Φωτογραφία: Vianney Le Caer/Invision/AP

Ήταν στην ίδια ηλικία που ο Ford ξεπέρασε την ιδιότητα του θνητού για να γίνει ο Han Solo, ο ήρωας της πριγκίπισσας Leia, στο Star Wars: Episode IV - A New Hope. Τέσσερα χρόνια αργότερα υποδύθηκε τον καρδιοκατακτητή καθηγητή Αρχαιολογίας και περιηγητή Ιντιάνα Τζόουνς στο Raiders of the Lost Ark (Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού). Παρομοίως, ο Pascal μεταπήδησε από το ένα καυτό πρότζεκτ στο άλλο μετά το Game of Thrones, πολεμώντας Κολομβιανούς εμπόρους ναρκωτικών για τρεις σεζόν στο επιτυχημένο δράμα του Netflix για τον Πάμπλο Εσκομπάρ, Narcos, προτού αποκτήσει έναν δικό του ρόλο στον Πόλεμο των Άστρων ως άλλος οξύθυμος περιπλανώμενος, ο κυνηγός επικηρυγμένων Din Djarin, στο The Mandalorian της Disney Plus.

Ο Robert Rodriquez, ο οποίος σκηνοθέτησε τον Pascal σε ένα επεισόδιο του The Mandalorian και στην παιδική ταινία του Netflix για το 2020, We Can Be Heroes, είπε κάποτε: «Ο Πασκάλ μού θυμίζει τον Χάρισον Φορντ... Είναι σαν ένας τύπος παντοτινού ανθρώπου. Μπορεί να είναι αστείος, μπορεί να είναι πολύ έντονος, μπορεί να είναι πολύ ηρωικός». Αλλά και «πολύ ανθρώπινος και ζεστός». Στο The Last of Us, ο Pascal είναι όλα αυτά τα πράγματα - είναι η καλύτερη ερμηνεία του μέχρι σήμερα.

The Last of Us: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη σειρά

Η σειρά, η οποία αποτελείται από εννέα επεισόδια, είναι μια προσαρμογή της ομότιτλης επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών, που έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές. Η πρώτη εντύπωση της σειράς ήταν φανταστική, με τους χρήστες του Διαδικτύου να μένουν κατενθουσιασμένοι και να την επαινούν.

Αν αναρωτιέστε περί τίνος πρόκειται, εδώ είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτήν:

1. Η σειρά βασίζεται σε μια μετα-αποκαλυπτική ερημιά. Η σειρά έχει ήδη κερδίσει μεγάλη αποδοχή από τους κριτικούς παγκοσμίως μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία της.

2. Το ότι η σειρά βασίζεται σε ένα παιχνίδι είναι γνωστό. Ωστόσο, και τα δύο παιχνίδια της σειράς, με τίτλο The Last of Us και The Last of Us Part II, άλλαξαν τα δεδομένα στο κινηματογραφικό στυλ παιχνιδιού με ηθοποιούς που εκτελούσαν τους ρόλους τους με motion capture.

3. Πολλοί ηθοποιοί έχουν εμφανιστεί στο παιχνίδι και θα επεκτείνουν τη συμβολή τους και στη σειρά. Ο Troy Baker και η Ashely Johnson, οι οποίοι έπαιξαν τους ρόλους του Joel και της Ellie στα παιχνίδια, συμμετέχουν επίσης στη σειρά και θα τους δούμε να υποδύονται διαφορετικούς χαρακτήρες. Από την άλλη πλευρά, η Merle Dandridge θα επαναλάβει τον ρόλο της Marlene, της αρχηγού των Fireflies, από τα παιχνίδια.

4. Η σειρά πήρε το πράσινο φως το 2014, αλλά χρειάστηκαν σχεδόν 8 χρόνια για να κυκλοφορήσει λόγω δημιουργικών διαφορών μεταξύ του στούντιο και του δημιουργού των βιντεοπαιχνιδιών Neil Druckmann.

5. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην ταινία επρόκειτο νωρίτερα να πρωταγωνιστήσουν η ηθοποιός του Game of Thrones, Maisie Williams, και η ηθοποιός Kaitlyn Denver. Αφού η ταινία μπήκε στο συρτάρι, αναφέρθηκε ότι η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones, Bella Ramsey, θα έπαιζε τον ρόλο της Ellie για την τηλεοπτική σειρά. Η επιλογή της αντιμετώπισε πολλές αντιδράσεις στο Διαδίκτυο.

6. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του παιχνιδιού είναι ο ήχος του. Ο μουσικοσυνθέτης των παιχνιδιών, Gustavo Santaolalla, είναι υπεύθυνος για τον ηχητικό σχεδιασμό και της τηλεοπτικής σειράς.

7. Σε αντίθεση με τα παιχνίδια, τα οποία απαιτούσαν από τον Joel να έχει στιγμές σχεδόν υπεράνθρωπων ικανοτήτων για να μπορέσει ο παίκτης να προοδεύσει, στη σειρά είναι πιο ευάλωτος - είναι βαρήκοος στο ένα αυτί λόγω πυροβολισμού και τα γόνατά του πονάνε όταν στέκεται όρθιος.

8. Ο Πασκάλ έγινε διαθέσιμος για μια νέα σειρά μετά την κυκλοφορία της δεύτερης σεζόν τού The Mandalorian, προσελκύοντας αρκετές προσφορές για έργα από μεγάλα δίκτυα, από τα οποία επέλεξε το The Last of Us, εν μέρει για να συνεργαστεί με τον συνδημιουργό Craig Mazin. Ο Mazin και ο συνδημιουργός Neil Druckmann είχαν σκεφτεί τον Pascal για αρκετό καιρό. Αποδέχτηκε τον ρόλο μέσα σε 24 ώρες.

9. Οι παραγωγοί του Mandalorian έδωσαν στον Pascal την άδεια να εργαστεί στη σειρά, ενώ φέρεται να κερδίζει ανά επεισόδιο 600.000 δολάρια, κάτι που τον καθιστά έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους Αμερικανούς τηλεοπτικούς αστέρες.

10. Ο Πασκάλ επιλέχθηκε για την ικανότητά του να υποδυθεί έναν σκληρό, βασανισμένο και ευάλωτο χαρακτήρα που καταπιέζει τα συναισθήματά του μέχρι να χρειαστεί.

11. Ως μη παίκτης βιντεοπαιχνιδιών, ο Πασκάλ παρακολούθησε τον ανιψιό του να παίζει στην αρχή του πρώτου παιχνιδιού, επειδή δεν είχε την ικανότητα να παίξει ο ίδιος - βρήκε τον Τζόελ «τόσο εντυπωσιακό», αλλά ανησυχούσε για το αν θα μιμούνταν πολύ στενά τα παιχνίδια, επιλέγοντας αντ' αυτού να «δημιουργήσει μια υγιή απόσταση» και να αφήσει τους showrunners να αποφασίσουν για τον χαρακτηρισμό.

12. Ο Pascal βάσισε τη φωνή τού Joel στις δικές του εμπειρίες μεγαλώνοντας στο Σαν Αντόνιο του Τέξας.