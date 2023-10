10 ανατριχιαστικά ντοκιμαντέρ με αληθινά εγκλήματα - iefimerida.gr

Η τρομακτική σεζόν του Halloween πλησιάζει και μαζί με αυτή η επιθυμία για χουχούλιασμα στον καναπέ βλέποντας ταινίες τρόμου ή και αληθινά ντοκιμαντέρ εγκλήματος. Και μπορεί στην Ελλάδα να μην το γιορτάζουμε, ωστόσο είναι μια καλή ευκαιρία για μια βραδιά «τρόμου».

Ενώ οι γίγαντες ροής όπως το Netflix, το Hulu και το Max προσφέρουν μια πληθώρα επιλογών, δεν είναι πάντα εύκολο να επιλέξετε τη σωστή ταινία για να ταιριάζει με την ατμόσφαιρα που αναζητάτε εκείνη τη νύχτα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γνωρίζοντας ότι η εύρεση της καλύτερης ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής θα μπορούσε να δημιουργήσει ή να χαλάσει τη βραδιά σας, η New York Post έχει συγκεντρώσει έναν οδηγό για να σας βοηθήσει να επιλέξετε τι θα παρακολουθήσετε ανάμεσα στα καλύτερα ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος μυστηρίου και κατά συρροή δολοφόνων.

The Keepers (Η Συγκάληψη) - Netflix

Αυτό το ντοκιμαντέρ του Netflix του 2017 είναι βέβαιο ότι θα σας ανατριχιάσει και πιθανότατα θα σας κρατήσει ξύπνιους τη νύχτα θέλοντας να μάθετε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Πρόκειται για μια καθηλωτική ρεαλιστική ιστορία που απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy καλύτερης σειράς ντοκιμαντέρ.

Βασισμένο στην ανεξιχνίαστη δολοφονία της αγαπημένης μοναχής Κάθι Τσέσνικ (Cathy Cesnik), το «The Keepers» ακολουθεί τους σκηνοθέτες καθώς προσπαθούν να εξιχνιάσουν τη μυστηριώδη δολοφονία της γυναίκας από τη Βαλτιμόρη που εξαφανίστηκε τον Νοέμβριο του 1979 για να βρεθεί νεκρή δύο μήνες αργότερα. Η επίσημη περιγραφή της εκπομπής λέει: «Αυτό το ντοκιμαντέρ εξετάζει τη δολοφονία της αδελφής Κάθι Τσέσνικ εδώ και δεκαετίες και την ύποπτη σχέση της με έναν ιερέα που κατηγορείται για κακοποίηση». Η Τσέσνικ δεν ήταν το μόνο άτομο που βρέθηκε μυστηριωδώς νεκρό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια άλλη γυναίκα με το όνομα Τζόις Μαλέκι (Joyce Malecki), η οποία είχε εξαφανιστεί πριν από την Τσέσνικ, βρέθηκε στραγγαλισμένη, μαχαιρωμένη και βυθισμένη σε ένα νερό στη βάση του Fort Meade Army. Τον Ιούλιο του 2023, το FBI ανακοίνωσε ότι θα κάνει εκταφή στο σώμα της Μαλέκι, αφού ο οργανισμός δήλωσε ότι ακολουθούσε ένα απροσδιόριστο παράδειγμα που πιθανώς συνδέει τις δύο υποθέσεις.



«Το FBI δεν μας έδωσε καμία άλλη ένδειξη από το να πούμε ότι ο σκοπός της εκταφής είναι η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων», δήλωσε στο WBAL-TV ο Κουρτ Βόλφγκανγκ, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Πόρων Θυμάτων Εγκλήματος του Μέριλαντ. «Η καλύτερη εικασία μας είναι ότι μπορεί να αναζητούν στοιχεία DNA για να τα ταιριάξουν με έναν πιθανό ύποπτο που μπορεί ήδη να έχουν». Παρά το γεγονός ότι τρέχει μόνο μία σεζόν, κάθε ένα από τα επτά επεισόδια διαρκεί σχεδόν μία ώρα.

The Ted Bundy Tapes (Συζήτηση με έναν Δολοφόνο: Τεντ Μπάντι) - Netflix

Αυτή η σειρά που καλύπτει τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Ted Bundy είναι απολύτως απαραίτητη για όσους θέλουν να αγκαλιάσουν πραγματικά το πνεύμα του Halloween.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπέσιαλ τεσσάρων επεισοδίων του Netflix καλύπτει την προέλευση του πιο διαβόητου δολοφόνου της Γιούτα και την τετραετή δολοφονία του σε επτά πολιτείες. «Πρόσφατες συνεντεύξεις, πλάνα αρχείου και ηχητικά αποσπάσματα από την πτέρυγα των μελλοθάνατων συνθέτουν ένα αιχμηρό πορτρέτο του διαβόητου δολοφόνου Τεντ Μπάντι», αναφέρει η επίσημη περιγραφή.

Αυτή δεν είναι η μόνη εκπομπή με θέμα τον Ted Bundy στην πλατφόρμα ροής. Το «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» με τον Zac Efron είναι επίσης διαθέσιμο για ροή στον ιστότοπο.



Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes - Netflix

Ο κατά συρροή δολοφόνος Τζέφρι Ντάμερ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συγκλονιστικής σειράς του Netflix, η οποία καταγράφει τον ψυχρόαιμο δολοφόνο που ομολογεί τα αποτρόπαια εγκλήματά του. «Μέσα σε περισσότερο από μία δεκαετία, 17 έφηβοι και νεαροί άνδρες δολοφονήθηκαν από τον καταδικασμένο δολοφόνο Τζέφρι Ντάμερ. Πώς απέφυγε τη σύλληψη για τόσο πολύ καιρό;», αναφέρει η επίσημη περιγραφή της σειράς.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι είναι μόνο μία σεζόν, κάθε ένα από τα τρία ανατριχιαστικά επεισόδια διαρκεί σχεδόν μία ώρα. Αν δεν αρκεί να ακούτε τον Ντάμερ να μιλάει για τα εγκλήματά του, ο γίγαντας ροής προσφέρει δύο άλλα ντοκιμαντέρ για δολοφόνους: τα «Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes» και «Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes».

Low Country: The Murdaugh Dynasty - Max

Το σκάνδαλο που συγκλόνισε τη Νότια Καρολίνα είναι πλέον διαθέσιμο για παρακολούθηση. Το «Low Country: The Murdaugh Dynasty» του Max ρίχνει μια σε βάθος ματιά στους φρικιαστικούς θανάτους της Maggie Murdaugh, 52 ετών, και του γιου της Paul, 21, που συνέβησαν τον Ιούνιο του 2021. Οι δολοφονίες και η επακόλουθη δίκη κατέλαβαν τις ΗΠΑ μετά την αποκάλυψη πολλών βομβών για τους κοσμικούς, συμπεριλαμβανομένου του μυστηριώδους θανάτου της υπηρέτριας της οικογένειας το 2018, για τον οποίο ο Alex Murdaugh, 55, ισχυρίζεται ότι ήταν ατύχημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills - Hulu

Αυτό το ντοκιμαντέρ του 1996 παρακολουθεί τις φρικτές δολοφονίες τριών νεαρών αγοριών που βρέθηκαν δεμένα και γυμνά σε ένα χαντάκι στο Μπράντον του Μισισιπή.

Εκτείνοντας το χρονικό διάστημα από τους φόνους μέχρι τη δίκη των τριών εφήβων υπόπτων, το «Paradise Lost» περιλαμβάνει αρκετές συνεντεύξεις με τους κατηγορούμενους, τους δικηγόρους τους και αρκετά μέλη της κοινότητας του West Memphis.

Το ντοκιμαντέρ ήταν στην πραγματικότητα τόσο επιτυχημένο, που κατάφερε να «γεννήσει» δύο ακόμη ταινίες: «Paradise Lost 2: Revelations» το 2000 και «Paradise Lost 3: Purgatory» το 2012.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Staircase (Η Σκάλα) - Netflix/Max

Αυτή η μίνι σειρά του 2018 παρακολουθεί την υπόθεση του συγγραφέα Michael Peterson το 2004 και τον μυστηριώδη θάνατο της συζύγου του, Kathleen Peterson, η οποία φέρεται να πέθανε αφού έπεσε από τη σκάλα του σπιτιού τους στη Βόρεια Καρολίνα.

«Ατύχημα ή φόνος», αναφέρει η περιγραφή της σειράς από το Netflix. «Μετά τον μυστηριώδη θάνατο της συζύγου του, ο συγγραφέας Μάικλ Πίτερσον βλέπει τη ζωή του να μπαίνει στο μικροσκόπιο». Και τα 10 επεισόδια διαρκούν σχεδόν 50 λεπτά το καθένα.

Για όσους ενθουσιάζονται με την ιστορία, το Max προσφέρει επίσης τη δική του εκδοχή 8 επεισοδίων για την ανατριχιαστική ανθρωποκτονία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Girl in the Picture (Το Κορίτσι στη Φωτογραφία) - Netflix

Βασισμένο στο βιβλίο του 2004 «Finding Sharon» και στο «A Beautiful Child», το ντοκιμαντέρ του Netflix για το 2022 επικεντρώνεται στην εξαφάνιση της Sharon Marshall, η οποία απήχθη από έναν ομοσπονδιακό φυγά με το όνομα Franklin Delano Floyd.

Η σχεδόν δίωρη ταινία εμβαθύνει στη μυστηριώδη εξαφάνιση του κοριτσιού καθώς και σε ένα συγκλονιστικό τέλος που κανείς δεν θα δει να έρχεται.

Το Netflix αποκαλεί την υπόθεση ένα «μυστήριο που εκτυλίσσεται σαν εφιάλτης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst - Max

Το ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων του Max παρακολουθεί τις πολλές ανατροπές του διαβόητου κληρονόμου ακινήτων Robert Durst, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε την ίδια του τη σύζυγο, Kathleen McCormack, το 1982.

Η σειρά παρακολουθεί επίσης το 2000 τον θάνατο σε στυλ εκτέλεσης της έμπιστής του Susan Berman και τον διαμελισμό του γείτονα του Durst, Morris Black.

«Αυτή η σειρά έξι επεισοδίων ρίχνει νέο φως στον γόνο της ακίνητης περιουσίας Robert Durst, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για τρεις φόνους, αλλά δεν καταδικάστηκε ποτέ», αναφέρει η επίσημη περιγραφή της σειράς.

Κάθε επεισόδιο, το οποίο διαρκεί από μισή ώρα έως 50 λεπτά, εξετάζει σε βάθος κάθε ένα από τα θύματα του εκλιπόντος κληρονόμου ακινήτων, καθώς και μια λεπτομερή ανάλυση πάνω στις εγκληματολογικές πτυχές της υπόθεσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sins Of Our Mother (Αμαρτίες Μητρός) - Netflix

Η πολύ αληθινή ιστορία της "Doomsday Mom" Lori Vallow έρχεται στα σαλόνια των θεατών, αφού μια γυναίκα από το Αϊντάχο έσφαξε βάναυσα τον 7χρονο Joshua "JJ" Vallow και την 16χρονη Tylee Ryan. Επίσης, συνωμότησε για να σκοτώσει την Tammy Daybell, την προηγούμενη σύζυγο του πέμπτου συζύγου της.

«Όταν τα παιδιά της Λόρι Βάλοου εξαφανίζονται, η αναζήτηση φέρνει στο φως ύποπτους θανάτους, έναν νέο σύζυγο με τις ίδιες απόψεις για το τέλος του κόσμου και έναν φόνο», αναφέρει η επίσημη περιγραφή της συγκλονιστικής σειράς του Netflix.

Παρά το γεγονός ότι έχει μόνο τρία επεισόδια, το καθένα διαρκεί μεταξύ 30-50 λεπτών και σίγουρα θα σας αφήσει να θέλετε περισσότερα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Crime Scene: The Texas Killing Fields (Στη Σκηνή του Εγκλήματος: Η Κοιλάδα του Θανάτου στο Τέξας) - Netflix

Το αληθινό μυστήριο των Texas Killing Fields είναι διαθέσιμο σε ένα αφιέρωμα μιας σεζόν.

Η συναρπαστική σειρά του Netflix αφηγείται την ιστορία 35 γυναικών που έχασαν μυστηριωδώς τη ζωή τους σε μια έκταση 25 acres ανάμεσα στο Χιούστον και το Γκάλβεστον του Τέξας, μεταξύ των δεκαετιών 1970 και 1990.

«Ένα κατάφυτο χωράφι και ένα κομμάτι αυτοκινητόδρομου συνδέουν μια σειρά από φρικιαστικές δολοφονίες που εκτείνονται σε αρκετές δεκαετίες, ενώ οι οικογένειες που θρηνούν αναζητούν απαντήσεις». αναφέρει το επίσημο προφίλ της σειράς. Κάθε ένα από τα τρία επεισόδια της σειράς διαρκεί περίπου 50 λεπτά.

Το «The Texas Killing Fields» χρησιμεύει επίσης ως το πρώτο από άλλα δύο ντοκιμαντέρ του «Crime Scene». Το «Crime Scene: The Times Square Killer» και το «Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel» είναι επίσης διαθέσιμα στο Netflix.