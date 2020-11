Τα μυστικά του γάμου της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Καρόλου -Το κρυφό μήνυμα στα παπούτσια της και το εφεδρικό νυφικό

Ο γάμος της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του πρίγκιπα Καρόλου, υπήρξε ένας από τους πιο εντυπωσιακούς και πολυσυζητημένους γάμους των τελευταίων ετών.

Χαρακτηρίστηκε «παραμυθένιος» και 750 εκατομμύρια άνθρωποι τον παρακολούθησαν μέσα από ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό δίκτυο, ενώ 600.000 θεατές πλημμύρισαν τους γύρω δρόμους για να πάρουν μια γεύση από το ζευγάρι καθ' οδόν προς την τελετή.

Για τους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του παλατιού, ο γάμος τους ήταν το τέλειο παραμύθι. Παρόλο που είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στη σύγχρονη ιστορία, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν για τη μεγάλη μέρα, όπως για τις τέσσερις αναποδιές που σημειώθηκαν τότε.

Αν και είχαν ιδωθεί μόνο μερικές φορές, το ζευγάρι παντρεύτηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στις 29 Ιουλίου 1981. Αντάλλαξαν τους όρκους τους, μπροστά σε 3.500 προσκεκλημένους, συμπεριλαμβανομένης της βασιλικής οικογένειας, διασημοτήτων και παγκόσμιων ηγετών, με 750 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο να παρακολουθούν τον λαμπερό γάμο από την τηλεόραση.

Υπήρξε τεράστιος ενθουσιασμός από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί εκεί, καθώς η 20χρονη Νταϊάνα, βγήκε από το αυτοκίνητο με το νυφικό -υπερπαραγωγή, το οποίο συζητιέται μέχρι σήμερα.

Με αφορμή την 4η σεζόν της σειράς του Netflix «The Crown», η Mirror θυμάται μερικές από τις μυστικές λεπτομέρειες της μεγάλης εκείνης ημέρας.

Το μυστικό σημείωμα του Καρόλου προς την Νταϊάνα την παραμονή της μεγάλης ημέρας

Παρά το γεγονός, όπως λέγετει ότι είχε αμφιβολίες για το γάμο του, ο πρίγκιπας έγραψε στη νύφη του ένα γλυκό και υποστηρικτικό σημειώμα τη νύχτα πριν από το γάμο τους.

Έστειλε το σημείωμα και το δώρο στο Clarence House, όπου η πριγκίπισσα Νταϊάνα πέρασε την τελευταία της νύχτα ως ανύπαντρη.

Στο βιβλίο της για την Καμίλα, η βασιλική συγγραφέας Penny Junor γράφει: «Τη νύχτα πριν από το γάμο, την οποία η Νταϊάνα πέρασε στο Clarence House με την αδερφή της Τζέιν, της έστειλε ένα σημείωμα, μαζί με ένα δαχτυλίδι που έφερε τα διακριτικά του πρίγκιπα της Ουαλία, δηλαδή τρία φτερά.

«Είμαι τόσο περήφανος για σένα και όταν θα έρθεις αύριο, θα είμαι εκεί να σε περιμένω. Απλά κοίταξε τους στα μάτια και άσ'τους άναυδους», αναφέρει η Express.

Η Junor ισχυρίζεται επίσης ότι ο Κάρολος πίστευε ότι ο γάμος ήταν λάθος, αλλά ήξερε ότι ήταν πολύ αργά για να κάνει πίσω.

Ο πρίγκιπας Κάρολος είχε αμφιβολίες για τον γάμο του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα / Φωτογραφία: ΑΡ

Η Καμίλα ήταν καλεσμένη, κάνοντας την Νταϊάνα να αισθάνεται άβολα

Πριν από την ξεχωριστή τους μέρα, η πριγκίπισσα Νταϊάνα ανησυχούσε όλο και περισσότερο για τη σχέση του Καρόλου με την πρώην του, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Λίγες μέρες πριν ανέβει στα σκαλιά της εκκλησίας μαζί του, η Νταϊάνα βρήκε ένα βραχιόλι χαραγμένο με τα γράμματα G και F, που αντιστοιχούσαν στα Gladys και Fred - τα ψευδώνυμα που χρησιμοποιούσαν ο Κάρολος και η Καμίλα, ο ένας για τον άλλο, στο γραφείο του γραμματέα του Καρόλου, Michael Colborne.

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς / Φωτογραφία: Arthur Edwards/Pool via AP

Έτσι, όταν έφτασε τελικά η μεγάλη μέρα, δεν ήταν καθόλου περίεργο που έιωθε άβολα όταν είδε την Καμίλα - που ήταν στη λίστα των καλεσμένων - να κάθεται σε ένα από τα καθίσματα, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Channel 5 «Charles and Camilla: King and Queen in Waiting», η ειδικός σε βασιλικά θέματα, Jenny Bond είπε: «Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, μου είπε αργότερα σε μια από τις ιδιωτικές μας συνομιλίες ότι ένιωθε σαν ένα αρνί στη σφαγή καθώς περπατούσε στο διάδρομο, που ήταν πολύ λυπηρό».

«Νομίζω ότι ήξερε ότι τα πράγματα δεν ήταν σωστά και όταν είδε την Καμίλα στην εκκλησία, ανησύχησε αμέσως γι 'αυτό».

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε ένα δεύτερο, μυστικό εφεδρικό νυφικό

Ο σχεδιασμός του φορέματος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ανατέθηκε στον Ντέιβιντ και την Ελίζαμπεθ Εμάνουελ, και έγινε πολλή δουλειά έγινε για να εξασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός έμεινε μυστικός, μέχρι τη μεγάλη αποκάλυψη την ημέρα του γάμου.

Το ζευγάρι κατέστρεψε ακόμη και τα σκίτσα του αμέσως, αφότου τα έδειξαν στην πριγκίπισσα Νταϊάνα, για να βεβαιωθούν ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να πέσουν σε λάθος χέρια.

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα την ημέρα του γάμου τους / Φωτογραφία: ΑΡ

Αλλά σε περίπτωση που υπήρξε διαρροή του πρωτότυπου σχεδίου, δημιουργήθηκε ένα άλλο φόρεμα ως εφεδρική επιλογή.

«Εκείνη την εποχή θέλαμε να σιγουρευτούμε ότι το φόρεμα ήταν μια έκπληξη. Δεν το δοκιμάσαμε στη Νταϊάνα. Δεν το συζητήσαμε ποτέ. Θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι είχαμε κάτι εκεί, στην πραγματικότητα για να είμαστε εμείς ήσυχοι», είπε ο Ντέιβιντ στο People.

Έτσι, η πριγκίπισσα Νταϊάνα δεν είδε ποτέ ούτε το δεύτερο φόρεμα που ήταν φτιαγμένο από το ίδιο ύφασμα με το πρώτο και είχε επίσης βολάν στο λαιμό.

Ωστόσο, υπήρξαν μερικές μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο. Το μυστικό φόρεμα ήταν πολύ λιγότερο πλούσιο από την αρχική έκδοση, χωρίς την αντίκα δαντέλα και 10.000 πούλιες από μαργαριτάρι, καθώς και το πέπλο μήκους 7,62 μ.

Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς τελικά δε χρειάστηκε.

Η Νταϊάνα είχε ένα μήνυμα για τον Κάρολο, ζωγραφισμένο στα νυφικά παπούτσια της

Καθώς η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε ύψος 1,77 μ., ακριβώς το ίδιο ύψος με τον πρίγκιπα Κάρολο, αποφάσισε να φορέσει παπούτσια με χαμηλά τακούνια την ημέρα του γάμου της, ώστε να μην ήταν ψηλότερη από αυτόν.

Τα εντυπωσιακά παπούτσια σχεδιάστηκαν από τον διάσημο υποδηματοποιό Clive Shilton, με σατέν, δαντέλα και περισσότερα από 500 πούλιες και 100 μαργαριτάρια.

Η Νταϊάνα έχυσε άρωμα στο φόρεμά της

Η Νταϊάνα έχυσε άρωμα στο φόρεμά της και πέρασε την ημέρα καλύπτοντας τον λεκέ. Στο δρόμο της προς την τελετή, η λαμπερή νύφη έριξε άρωμα στο νυφικό της. Ευτυχώς, η μακιγιέζ της ήταν εκεί και τη βοήθησε δείχνοντας της, πώς μπορούσε να κρατήσει το φόρεμα μέχρι ο λεκές να μην είναι ορατός.