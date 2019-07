Πριγκίπισσα Νταϊάνα, 30 πράγματα που δεν ξέρατε: Η σχέση της με τον σωματοφύλακά της και η σχέση του Καρόλου με την αδελφή της

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν ακτιβίστρια, μητέρα, fashion icon και ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του 20ου αιώνα. Αν και έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της στο προσκήνιο, υπό το άγρυπνο βλέμμα των παπαράτσι, υπάρχουν πολλά πράγματα που πιθανώς ο κόσμος δεν γνωρίζει για την αγαπημένη πριγκίπισσα.

Από την αγαπημένη της σχεδιάστρια μόδας, το αγαπημένο της συγκρότημα, την ζωή της προτού γίνει πριγκίπισσα αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο διαπαιδαγώγησης και ανατροφής των παιδιών της.

Με αφορμή τα γενέθλιά της, που θα ήταν την Δευτέρα (θα γινόταν 58 χρονών, αν ζούσε), ας δούμε μερικά πράγματα που δεν ξέραμε για την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε δύο αδερφές, την Σάρα (τώρα λαίδη Σάρα ΜακΚόρκουντέιλ) και την Τζέιν (τώρα λαίδη Τζέιν Φέλλοους) και έναν μικρότερο αδερφό, τον Τσαρλς Σπένσερ. Ο άλλος αδερφός της, Τζον Σπένσερ, πέθανε λίγες ώρες μετά την γέννησή του τον Ιανουάριο του 1960, ενάμισι χρόνο προτού γεννηθεί η Νταϊάνα.

Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν 7 ετών

Οι γονείς της πριγκίπισσας Νταϊάνας, Φρανς Σαντ Κιντ και Έντουαρντ Τζον Σπένσερ, χώρισαν όταν ήταν μόλις 7 ετών. Οι γονείς της είχαν μια ταραχώδη σχέση και η ίδια η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε κατονομάσει την απιστία και την κακοποίηση ως κάποιους από τους λόγους του χωρισμού.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ως νεαρό κορίτσι

Η γιαγιά της εργαζόταν για την μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ

Η γιαγιά της Νταϊάνας, από την πλευρά της μητέρας της, Ρουθ Ρότσε, εργαζόταν για την μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ, όπου διετέλεσε ως προσωπική βοηθός της ενώ της έκανε και παρέα αρκετές ώρες. Ήταν επίσης, στενή φίλη της βασίλισσας και διοργάνωσε πολλά από τα πάρτι της.

Μεγάλωσε σε ένα σπίτι στο κτήμα Σάντριγκαμ που νοίκιαζαν από την βασίλισσα Ελισάβετ

Το Σάντριγκαμ Χάουζ βρίσκεται στο Νόρφολκ και ανήκει στην βασιλική οικογένεια. Στον χώρο αυτό βρίσκεται το Park House, το μέρος όπου γεννήθηκε η μητέρα της το 1936 αλλά και η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1961.

Ήθελε να γίνει μπαλαρίνα αλλά ήταν πολύ ψηλή

Η Νταϊάνα παρακολούθησε μαθήματα μπαλέτου και ήθελε να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια, αλλά ψήλωσε πολύ για να μπορέσει να συνεχίσει. Η δασκάλα χορού της, Αν Άλαν μίλησε για την εποχή εκείνη, σε συνέντευξή της το 2017, λέγοντας πως «είχε τον χορό στην ψυχή της. Είχα καταλάβει πως ήταν κάτι που το λάτρευε. Αγαπούσε την ελευθερία που της έδινε ο χορός και η κίνηση».

Έγινε «Λαίδη» όταν ο πατέρας της κληρονόμησε έναν τίτλο

Η Νταϊάνα έγινε λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ το 1975, όταν ο πατέρας της κληρονόμησε τον τίτλο του κόμη Σπένσερ. Το «λαίδη Ντι» έγινε το ψευδώνυμό της, ακόμη και αφότου πήρε τον τίτλο της πριγκίπισσας μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Το σχολείο δεν την ενθουσίαζε

Η Νταϊάνα έκανε τα μαθήματα σχολείου στο σπίτι μέχρι την ηλικία των 9 ετών και στην συνέχεια μπήκε σε οικοτροφείο για το υπόλοιπο της εκπαίδευσής της. Απέτυχε δύο φορές στις εξετάσεις και εγκατέλειψε το σχολείο όταν ήταν 16 ετών. Πήγε σε ένα σχολείο στην Ζυρίχη μόνο για ένα εξάμηνο προτού γνωρίσει τον πρίγκιπα Κάρολο.

Εργάστηκε ως νταντά και δασκάλα

Προτού γνωρίσει τον πρίγκιπα Κάρολο και γίνει πριγκίπισσα, η Νταϊάνα έκανε πολλές περίεργες δουλειές, μεταξύ άλλων ως νταντά και δασκάλα. Ο μισθός της ήταν μόλις 5 δολάρια την ώρα για να παίζει με παιδιά, να πλένει και να καθαρίζει. Εργάστηκε επίσης ως νηπιαγωγός μερικής απασχόλησης στο Λονδίνο.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν η πρώτη νύφη της βασιλικής οικογένειας που εργαζόταν

Ήταν η πρώτη βασιλική νύφη που εργαζόταν

Όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Κάρολο το 1981, η Νταϊάνα έγινε η πρώτη βασιλική νύφη που εργαζόταν μέχρι τον γάμο. Και η δούκισσα του Κέμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον, ήταν η πρώτη βασιλική νύφη που είχε πτυχίο πανεπιστημίου.

Ο πρίγκιπας Κάρολος είχε σχέση με την μεγαλύτερη αδερφή της

Η Νταϊάνα γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της μέσω της μεγαλύτερης αδερφής της, Σάρα. Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Σάρα ήταν για λίγο καιρό ζευγάρι στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, κι έτσι τον γνώρισε η Νταϊάνα. «Εγώ τους σύστησα» είχε πει η Σάρα. Οι δύο αδερφές ήταν πολύ δεμένες και συχνά ταξίδευαν μαζί, μέχρι τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνας. Η ίδια είχε δηλώσει πως η Σάρα ήταν «το μόνο πρόσωπο που μπορώ να εμπιστευτώ».

Ο πρίγκιπας Κάρολος ήταν μακρινός ξάδερφός της

Η Νταϊάνα και ο Κάρολος ήταν, στην πραγματικότητα, μακρινοί συγγενείς. Ήταν 16α ξαδέρφια, μακρινοί απόγονοι του βασιλιά Ερρίκου του 7ου. Όπως και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ που είναι συγγενής με την σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον. Συγκεκριμένα, είναι 12α ξαδέρφια από τον Σερ Τόμας Λέιτον.

Είχε συναντήσει τον πρίγκιπα Κάρολο μόλις 12 φορές προτού παντρευτούν

Πριν από τον αρραβώνα τους το 1981, ο Κάρολος και η Νταϊάνα είχαν βρεθεί ελάχιστες φορές. Μάλιστα, είχαν συναντηθεί μόλις 12 φορές πριν τον γάμο τους. Την εποχή εκείνη, η Νταϊάνα ήταν 19 ετών και ο Κάρολος 32. «Είχαν βρεθεί μόλις 12 φορές και κάποια στιγμή ο πρίγκιπας Φίλιππος πίεσε τον γιο του και του είπε: ‘Πρέπει να κάνεις το σωστό’» είχε πει η Σούζαν Ζιρίνσκι, παραγωγός του ντοκιμαντέρ: « Princess Diana: Her Life, Her Death, The Truth».

Το νυφικό της κατέρριψε πολλά ρεκόρ

Το ιβουάρ νυφικό της Νταϊάνας φτιάχτηκε από την σχεδιαστική ομάδα και ζευγάρι Ντέιβιντ και Ελίζαμπεθ Εμανουέλ. Είχε πάνω από 10.000 μαργαριτάρια και μια ουρά μήκους πάνω από 7,5 μέτρα, μία από τις μεγαλύτερες που είχε δει ποτέ ο κόσμος.

Άλλαξε ένα κομμάτι των γαμήλιων όρκων

Η Νταϊάνα κατέρριψε πολλά ρεκόρ (και άρχισε και μια παράδοση) όταν σνόμπαρε την παράδοση του να δηλώσει «υποταγή» στον σύζυγό της, μέσω των γαμήλιων όρκων της. Αντ’ αυτού, υποσχέθηκε να τον «αγαπά, να τον παρηγορεί, να τον τιμά και να είναι μαζί του στην ασθένεια και στην υγεία». Τόσο η Κέιτ Μίντλετον όσο και η Μέγκαν Μαρκλ ακολούθησαν το παράδειγμά της και άφησαν εκτός των όρκων τους την λέξη «υποταγή».

Ήταν η πρώτη που γέννησε σε νοσοκομείο

Αποτελούσε βασιλική παράδοση οι κληρονόμοι του βασιλικού θρόνου να γεννιούνται στο παλάτι. Ωστόσο, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν ο πρώτος μελλοντικός μονάρχης που γεννήθηκε σε νοσοκομείο, καθώς η Νταϊάνα επέλεξε να φέρει στον κόσμο τα παιδιά της, στο Lido Wing.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που γέννησε σε νοσοκομείο

Ο τρόπος διαπαιδαγώγησης και ανατροφής των παιδιών της, ήταν πολύ ασυνήθιστος για την βασιλική οικογένεια

Η Νταϊάνα δεν ήταν μια συνηθισμένη βασιλική μητέρα. Ήταν αποφασισμένη να μεγαλώσει τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι όσο πιο κανονικά μπορούσε. «Ήθελε να είναι σίγουρη πως θα έκαναν πολλά πράγματα, όπως το να πάνε στον κινηματογράφο, να περιμένουν στην ουρά για να αγοράσουν από τα McDOnald’s, να πάνε σε πάρκα διασκέδασης, τέτοιου είδους πράγματα που θα μπορούσαν να τα μοιραστούν με φίλους» είπε ο επικεφαλής του προσωπικού της πριγκίπισσας Νταϊάνας, Πάτρικ Τζέφσον.

Η Catherine Walker ήταν η αγαπημένη της σχεδιάστρια

Η ιδιωτική σχεδιάστρια μόδας της πριγκίπισσας Νταϊάνας ήταν η Catherine Walker, με την οποία ήταν δεμένες σαν «αδερφές». Η Walker σχεδίασε πολλά από τα πιο διάσημα φορέματα της και συνέβαλε στο προσωπικό της στυλ. Φορώντας ένα λευκό φόρεμά της το 1996, η Νταϊάνα έγρααψε στην σχεδιάστρια: «Ήμουν τόσο περήφανη και ένιωθα τόσο σίγουρη που βγήκα και έδωσα την πρώτη μου ομιλία μετά το διαζύγιο. Τα συγχαρητήρια που δέχτηκα για το φόρεμά σου, ήταν αμέτρητα».

Έγραφε πάντα «ευχαριστήριες» κάρτες

Η Νταϊάνα είναι γνωστό πως έγραφε ευχαριστήριες κάρτες σε οποιονδήποτε της έκανε ένα δώρο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, είχε γράψει τέτοιες κάρτες στους χιλιάδες ανθρώπους που της έστειλαν δώρα για την γέννηση του πρίγκιπα Γουίλιαμ. Σήμερα, κάποια από τα χειρόγραφα γράμματά της, έχουν βγει σε πλειστηριασμό και η τιμή τους φτάνει από τα 2.000 δολάρια μέχρι και τα 20.000 δολάρια, ανάλογα με το περιεχόμενο και την μοναδικότητα του γράμματος.

Ήταν κορυφαία ακτιβίστρια για την ευαισθητοποίηση για τον HIV

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα έγραψε ιστορία τον Απρίλιο του 1987, όταν φωτογραφήθηκε να κρατά το χέρι ασθενών με HIV χωρίς να φοράει γάντια. Η φωτογραφία αυτή βοήθησε στην διάδοση του μηνύματος για την ευαισθητοποίηση απέναντι στον ιό και την αλλαγή στην αντίληψη του κόσμου περί αυτού. Εκείνη την ημέρα, η πριγκίπισσα Νταϊάνα άνοιξε την πρώτη μονάδα στη Μεγάλη Βρετανία για τον IHV και το AIDS στο νοσοκομείο Middlesex του Λονδίνου, που ασχολείται αποκλειστικά με ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό.

Έκανε το αδιανόητο - Χαιρέτησε χωρίς γάντια ασθενείς του AIDS καταρρίπτοντας τον μύθο πως κολλάς την ασθένεια ακόμη και με μια απλή χειραψία

Είχε πολλούς διάσημους φίλους

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε πολλούς διάσημους φίλους, όπως οι Έλτον Τζον, Φρέντι Μέρκιουρι - με τον οποίο μάλιστα πήγε για καφέ μεταμφιεσμένη σε άνδρα, Τζορτζ Μάικλ, Τίλντα Σουίντον και Λάιζα Μινέλι. Ήταν επίσης φίλη με τον Κερτ Ράσελ και την Γκόλντι Χόουν και έμεινε στο ράντσο τους στο Κολοράντο με τον πριγκίπια Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, για δέκα ημέρες προκειμένου να γλυτώσει από τους παπαράτσι.

Οι Abba ήταν το αγαπημένο της συγκρότημα

Η Νταϊάνα είναι γνωστό πως ήταν μεγάλη θαυμάστρια του σουηδικού συγκροτήματος Abba. Μάλιστα, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τίμησαν την Νταϊάνα στον γάμο τους παίζοντας κάποια τραγούδια τους.

Της ανήκει ο όρος «τσάντα – φύλακας»

Με τις κάμερες να την ακολουθούν παντού, η Νταϊιάνα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτική όταν φωτογραφιζόταν. Χρησιμοποιούσε τις τσάντες της ως φύλακα για το μπούστο της, για να είναι σίγουρη πως ο φωτογραφικός φακός δεν θα έβγαζε juicy φωτογραφίες. Μάλιστα, στις περισσότερες εικόνες που την δείχνουν να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο για να πάει σε κάποια εκδήλωση, την δείχνουν να χρησιμοποιεί το clutch ως ασπίδα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βγαίνοντας από το αυτοκίνητο χρησιμοποιούσε πάντα την τσάντα της ως μέτρο προφύλαξης για το ντεκολτέ της

Κατέγραψε πολλές από τις σκέψεις της σε κασέτες

Μετά το διαζύγιό της που προκάλεσε μια λαϊκή τρέλα, αποφάσισε να καταγράψει τις σκέψεις της σε κασέτες για να πει την δική της πλευρά της ιστορίας. Άρχισε τον Μάιο του 1991 και ένας φίλος της τις έδωσε στον Βρετανό δημοσιογράφο Άντριου Μόρτον, που έγραφε για την βασιλική οικογένεια επί σειρά ετών. «Η πριγκίπισσα μιλούσε για την δυστυχία της, το αίσθημα της προδοσίας, τις απόπειρες αυτοκτονίας και για δύο πράγματα που δεν είχα ακούσει ποτέ: την νευρική βουλιμία και μια γυναίκα που ονομαζόταν Καμίλα» είπε ο Μόρτον για τις κασέτες. Το 1992, ο δημοσιογράφος έγραψε το βιβλίο « Diana: Her True Story—In Her Own Words», βασισμένο στις κασέτες που είχε λάβει από την Νταϊάνα. Το βιβλίο έγινε best seller.

Είχε σχέση με τον σωματοφύλακά της

Ο Μπάρι Μανακέ εργαζόταν για την αστυνομία προτού γίνει σωματοφύλακας της Νταϊάνας το 1985. Μετά από ένα χρόνο στην υπηρεσία της, ο Μανακέ αποσπάστηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα εξαιτίας μιας «ασυνήθιστα στενής σχέσης των δυο τους». Σε μία κασέτα από τον ψυχοθεραπευτή της, η Νταϊάνα λέει πως ήταν «πολύ ερωτευμένη» και «πολύ χαρούμενη ώστε να τα αφήσει όλα και να πάει να ζήσει μαζί του». Και παρόλο που δεν τον κατονομάζει, πιστεύεται ευρέως ότι αναφέρεται στον Μανακέ. Ο σωματοφύλακας πέθανε σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα το 1987 και υπάρχουν πολλές θεωρίες που λένε πως ο θάνατός του δεν ήταν ατύχημα.

Το δαχτυλίδι αρραβώνων της επιλέχθηκε από έναν κατάλογο

Το δαχτυλίδι αποτελείται από ένα οβάλ ζαφείρι 12 καρατίων που περιβάλλεται από 14 διαμάντια. Η Νταϊάνα διάλεξε το συγκεκριμένο δαχτυλίδι από έναν κατάλογο του Garrard, κάτι πολύ ασυνήθιστο, διότι οι περισσότεροι βασιλείς συνηθίζουν να έχουν δαχτυλίδια ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτούς. Το συγκεκριμένο δαχτυλίδι ανήκει πλέον στην Κέιτ Μίντλετον, και είναι αυτό με το οποίο της έκανε πρόταση γάμου ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, θεωρώντας το ως ένα διαρκές σύμβολο της παρουσίας της μητέρας του.

Τα φορέματά της έχουν συγκεντρώσει πολλά εκατομμύρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Μόλις λίγους μήνες προτού πεθάνει, η Νταϊάνα έκανε μια δημοπρασία στον οίκο Christie’s με 79 από τα διασημότερα φορέματά της για να συγκεντρώσει χρήματα για το AIDS και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Ένα από τα πιο γνωστά φορέματα που πουλήθηκε ήταν αυτό που φορούσε σε ένα γκαλά στον Λευκό Οίκο όπου χόρεψε με τον Τζον Τραβόλτα.

Το μαύρο βελούδινο φόρεμα της πριγκίπισσας Νταϊάνας με τον Τζον Τραβόλτα στον Λευκό Οίκο

Έχασε τον τίτλο της μετά το διαζύγιό της

Μετά το διαζύγιο με τον πρίγκιπα Κάρολο το 1996, έχασε τον τίτλο της «Αυτού Υψηλότης» . Αλλά δεν ήταν η βασίλισσα αυτή που το ζήτησε – αλλά ο πρίγκιπας Κάρολος. Σύμφωνα με τους όρους του διαζυγίου, «έπρεπε να παραιτηθεί από το δικαίωμά της να γίνει βασίλισσα της Αγγλίας και να αποκαλείται Αυτού Υψηλότης» αναφέρουν οι New York Times. Η εφημερίδα γράφει επίσης, πως «η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν έτοιμη να επιτρέψει στην Νταϊάνα να διατηρήσει τον τίτλο, αλλά ο πρίγκιπας Κάρολος ήταν ανένδοτος πως έπρεπε να παραιτηθεί του τίτλου».

Αποκαλούσε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ «Wombat» (ένα μαρσιποφόρο ζώο της Αυστραλίας)

Η Νταϊάνα αποκαλούσε τον Γουίλιαμ wombat από τότε που ήταν 2 ετών. Μετά από ένα ταξίδι στην Αυστραλία όπου είχαν δει το χαριτωμένο γηγενές ζώο, η Νταϊάνα άρχισε να τον αποκαλεί έτσι. Σε μια συνέντευξη του 2007, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δήλωσε: «Όταν πήγαμε στην Αυστραλία με τους γονείς μας, είδαμε το wombat. Και κάπως έτσι άρχισε να με φωνάζει έτσι».

Έχει καλέσει την Σίντι Κρόφορντ στο παλάτι του Κένσινγκτον

Η Νταϊάνα προσκάλεσε το σούπερ μόντελ Σίντι Κρόφορντ για τσάι, κυρίως για να χαροποιήσει τον πρίγκιπα Χάρι και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ που την λάτρευαν. Το μοντέλο μοιράστηκε μια φωτογραφία από την επίσκεψη εκείνη στον λογαριασμό της στο Instagram στην επέτειο του θανάτου της Νταϊάνας το 2017. «Με ρώτησε αν την επόμενη φορά που θα βρισκόμουν στο Λονδίνο θα ήθελα να πάω για τσάι – νομίζω πως ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μόλις είχε αρχίσει να χαζεύει μοντέλα και σκέφτηκε πως θα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη γι’ αυτόν και τον πρίγκιπα Χάρι» έγραψε η Σίντι Κρόφορντ. «Ήμουν αγχωμένη και δεν ήξερα τι να φορέσω, αλλά θυμάμαι πως μόλις μπήκε στο δωμάτιο και αρχίσαμε να μιλάμε, ήταν σαν να μιλούσα σε μια φίλη. Έδειξε τι σημαίνει να είσαι μια σύγχρονη πριγκίπισσα».

Έχει θαφτεί στο νησί της οικογένειάς της

Μετά τον τραγικό θάνατό της το 1997, η Νταϊάνα θάφτηκε στο Άλθορπ Εστέιτ στο Νορθάμπτον, αν και οι φήμες άλλα λένε. Το κτήμα ανήκε στην οικογένεια Σπένσερ για πάνω από 500 χρόνια. Ένα μικρό νησί έχει αφιερωθεί στην μνήμη της με έναν ναό, όπου οι θαυμαστές της μπορούν να αποτίσουν τα σέβη τους.