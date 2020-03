J2US: Οι λαμπερές παρουσίες στο πάρτι -Το δερμάτινο της Χατζίδου, η δαντέλα της Ολυμπίου και το '70s ντύσιμο της Ράλλη [εικόνες]

Πρεμιέρα αναμένεται να κάνει εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα στις 14 Μαρτίου, το J2US. Μετά από πολλά χρόνια απουσίας του, το show θα επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με τον Νίκο Κοκλώνη στην παρουσίαση και φυσικά πολλούς celebrities διαγωνιζόμενους.

Το βράδυ της Τετάρτης λοιπόν πραγματοποιήθηκε και η επίσημη παρουσίαση του J2US στο Mandrake House και φυσικά το iefimerida.gr βρέθηκε εκεί.

Φυσικά ξεχώρισαν οι κριτές και κυρίως η Δέσποινα Βανδή η οποία είχε επιλέξει για την περίσταση ένα κατακόκκινο πολύ εντυπωσιακό φόρεμα ενώ εντυπωσιακή ήταν και η πιο casual chic Μαρία Μπακοδήμου. Και οι δύο επέλεξαν να φορέσουν outfits σε έντονα χρώματα.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα total black outfits, όπως αυτό της Δέσποινας Ολυμπίου, της Βίκυς Κάβουρα και της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου.

Τέλος, είδαμε και μερικά εκκεντρικά looks όπως αυτό της Κόνι Μεταξά και της Κρυσταλλίας Ρήγα.

Δείτε φωτογραφίες από την παρουσίαση του J2US

Η Δέσποινα Βανδή έλαμψε με το κατακόκκινο μίνι φόρεμα της...





Η Μαρία Μπακοδήμου, επίσης λαμπερή, επέλεξε να φορέσει vinyl κολάν, το οποίο συνδύασε με ροζ πουκάμισο, μαύρο σακάκι και μαύρα πέδιλα. Για το μακιγιάζ της, επέλεξε smokey eye.

Πιο safe επιλογή έκανε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου η οποία ήταν ντυμένη με ένα μαύρο κουστούμι, το οποίο συνδύασε με πέδιλα και διακριτικά μεταλλικά κοσμήματα. Το ξανθό της μαλλί, αλλά και το εντυπωσιακό κραγιόν που επέλεξε έδωσαν χρώμα στο ντύσιμό της.

Κομψές και η Βίκυ Κάβουρα με την Βίκυ Χατζηβασιλείου. Πόζαραν μαζί ντυμένες στα μαύρα. Η μεν Βίκυ Καβούρα επέλεξε ένα μαύρο σύνολο σε δέρμα που είναι σίγουρα μια από τις τάσεις της φετινής σεζόν. Από την άλλη η Βίκυ Χατζηβασιλείου, έκανε την ανατροπή με τον παντελόνι που φόρεσε καθώς ήταν ιριδίζον και καμπάνα, θυμίζοντας μας άλλες δεκαετίες...

Total black outfit και για την Δέσποινα Ολυμπίου που όμως επέλεξε φόρεμα το οποίο συνδύασε με μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες.

Ανάμεσα στα ζευγάρια που θα διαγωνισθούν θα είναι και ένα αληθινό ζευγάρι αφού η Ελένη Χατζίδου θα συμμετέχει με τον σύντροφό της Ετεοκλή Παύλου.

Η Ελένη Χατζίδου επέλεξε ένα μίνι χακί δερμάτινο φόρεμα που συνδύασε με κλασσικές κόκκινες γόβες.

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στο παιχνίδι του OPEN, J2US

Οι εκκεντρικές παρουσίες της βραδιάς ήταν αναμφισβήτητα η Κόνι Μεταξά και η Κρυσταλλία Ρήγα.

Καμπάνα και για τη Νικολέττα Καρρά την οποία όμως συνδύασε με ασορτί crop top μπλουζάκι.

Μαύρο σύνολο και για την Χριστίνα Παππά που όμως έδωσε μια διαφορετική νότα με τo κοντό animal print γουνάκι της...

Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 21:00 το λαμπερό JUST THE 2 OF US επιστρέφει στον αέρα του OPEN πιο δυνατό από ποτέ.