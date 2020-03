Κόνι Μεταξά: Εκλεψε τις εντυπώσεις σε πάρτι με το κολιέ μπλούζα [εικόνες]

Ένα μεγάλο πάρτι πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης για τους πρωταγωνιστές του J2US με αφορμή την πρεμιέρα του σε λίγες ημέρες. Από την παρουσίαση δεν θα μπορούσε να λείπει η Κόνι Μεταξά η οποία θα είναι ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Παρτενέρ της Κόνι Μεταξά θα είναι ο χορογράφος Τάσος Ξιάρχος τον οποίο είδαμε στον GNTM και με τον οποίο ήρθαν μαζί στο μεγάλο πάρτι του Open για το J2US.

Τόσο η Κόνι Μεταξά όσο και ο Τάσος Ξιάρχος τράβηξαν τα βλέμματα με την εκκεντρική τους εμφάνιση και το ιδιαίτερο στιλ τους!

Ταιριαστοί και εντυπωσιακοί πόζαραν στον φωτογραφικό φακό που ήταν εκεί.

Δείτε τις φωτογραφίες από την εμφάνιση του ζευγαριού του J2US:

Η Κόνι Μεταξά επέλεξε μια μαύρη ολόσωμη φόρμα, εκκεντρικό κολιέ ασορτί με την τσάντα και ψηλοτάκουνες over the knee μπότες. Το look ολοκλήρωσε λευκό statement παλτό.

Φωτογραφίες: NDP