J2US: Επιστρέφει το show ντουέτων στο OPEN -Το all star party λίγο πριν την πρεμιέρα [εικόνες]

Με ένα γνώριμο show από τα παλιά επιχειρεί το OPEN να επιστρέψει στον ανταγωνισμό τα βράδια του Σαββάτου. Βρεθήκαμε το βράδυ της Τετάρτης στο πάρτι εν όψει της πρεμιέρας του J2US, στο Νέο Ψυχικό.

Ο Νίκος Κοκλώνης αναλαμβάνει χρέη παρουσιαστή στο show ντουέτων που γνωρίσαμε πριν από χρόνια από την συχνότητα του MEGA. 14 τραγουδιστές «ζευγαρώνουν» με ισάριθμους celebrities και διαγωνίζονται στην σκηνή του J2US σε εντυπωσιακά ντουέτα.

Δεκατέσσερις επαγγελματίες τραγουδιστές και δεκατέσσερις προσωπικότητες από διάφορους χώρους, που έχουν το θάρρος να τραγουδήσουν πάνω στη σκηνή, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μουσικό show με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Το all star party του OPEN για την πρεμιέρα του J2US

Το iefimerida.gr βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Νέο Ψυχικό, όπου είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε από κοντά τους ανθρώπους που είπαν το μεγάλο «ΝΑΙ» στο OPEN, προκειμένου να διαγωνιστούν στο J2US.

Ο Νίκος Κοκλώνης παρουσιαστής του J2US και η Βίκυ Κάβουρα στο Backstage της εκπομπής του OPEN

Φυσικά, μεταξύ των celebrity, ξεχώρισε η παρουσία της Δέσποινας Βανδή που επιστρέφει σε δεύτερο show του OPEN, αυτή τη φορά σε ρόλο κριτή. Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα και κάθισε με την Μαρία Μπακοδήμου, τον Σταμάτη Φασουλή και την Βίκυ Σταυροπούλου που θα συστήσουν την κριτική επιτροπή του J2US.

Η Μαρία Μπακοδήμου στην κριτική επιτροπή του J2US

Μαζί τους και ο παρουσιαστής του J2US, Νίκος Κοκλώνης, με τους συντελεστές του show να ετοιμάζονται για τις πρώτες επίσημες πρόβες την ερχόμενη Κυριακή, όπως μάθαμε. Το πρώτο γύρισμα του J2US θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Η Δέσποινα Βανδή στο πάρτι του J2US

Εντυπωσιακή και η εμφάνιση της Νικολέττας Καρά, που ανήκει στα 14 ζευγάρια του J2US, αλλά και εκείνη της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, της Κόνι Μεταξά και της Χριστίνας Παπά που έδωσαν το «παρών» στο πάρτι του J2US.

Η Νικολέττα Καρά, η Βίκυ Κάβουρα και ο Βαλάντης στο πάρτι για την πρεμιέρα του J2US

Ανάμεσα στα ζευγάρια του J2US και ένα πραγματικό ζευγάρι στη ζωή. Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποδέχτηκαν την πρόταση του OPEN και θα βρεθούν στη σκηνή του show μαζί.

Τα ζευγάρια του J2US

Στο Just The 2 Of Us, 14 επαγγελματίες τραγουδιστές γίνονται coaches για 14 αγαπημένους Έλληνες που έχουν διακριθεί ο καθένας στον χώρο του δοκιμάζοντας για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στο τραγούδι για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η Χριστίνα Παπά και ο Τρύφωνας Σαμαράς θα διαγωνιστούν στο J2US

Βίκυ Χατζηβασιλείου – Κώστας Καραφώτης,

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου – Χρήστος Ζώτος,

Χριστίνα Βραχάλη – Γιώργος Λιβάνης,

Τάσος Ξιάρχος – Κόνι Μεταξά,

Ερρικα Πρεζεράκου – Αρης Μακρής,

Τρύφωνας Σαµαράς – Χαρά Βέρα,

Χριστίνα Παππά – Κωνσταντίνος Φραντζής,

Λεωνίδας Καλφαγιάννης – Κρυσταλλία Ρήγα,

Γιώργος Γιαννόπουλος – ∆έσποινα Ολυµπίου,

Μάριος Πρίαµος Ιωαννίδης – Ασπα Τσίνα,

Νικολέττα Καρρά – Βαλάντης,

Αρτεµις Ματαφιά – Ορφέας Παπαδόπουλος

Ετεοκλής Παύλου µε τη σύζυγό του Ελένη Χατζίδου

Ο Κώστας Καραφώτης με την Βίκυ Χατζηβασιλείου στο πάρτι για το J2US

Το κοινό 5ος κριτής του J2US

Η επιτροπή θα αξιολογεί κάθε εβδομάδα τα ντουέτα των διαγωνιζόμενων, ενώ το κοινό στο studio θα βαθμολογεί και αυτό ως 5ος κριτής.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο J2US

Οι τηλεθεατές μέσα από το app του OPEN, θα έχουν 5 ψήφους και για τρεις ημέρες μετά το κάθε show θα μπορούν να ψηφίζουν δωρεάν τα αγαπημένα τους ντουέτα. Βάσει αυτής της ψηφοφορίας, το πιο δημοφιλές δίδυμο θα εξασφαλίζει ασυλία στο επόμενο επεισόδιο.

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στο παιχνίδι του OPEN, J2US

Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 21:00 το λαμπερό JUST THE 2 OF US επιστρέφει στον αέρα του OPEN πιο δυνατό από ποτέ.