Δέσποινα Βανδή, η μοδάτη του πάρτι -Με σούπερ μίνι σέξι κόκκινο φόρεμα [εικόνες]

Μέρες αντίστροφα μετράμε για να δούμε στους δέκτες μας το νέο μουσικό σόου του Open, Just the 2 of us. Με αφορμή την πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης έγινε ένα μεγάλο πάρτι με την Δέσποινα Βανδή να κλέβει την παράσταση με το κατακόκκινο μίνι φόρεμα που επέλεξε να φορέσει.

Έτοιμη να αναλάβει τον ρόλο κριτή στο Just the 2 of Us η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να φορέσει στο πάρτι μία εντυπωσιακή δημιουργία του σχεδιαστικού διδύμου Mi – Ro.

Για το χτένισμά της εμπιστεύτηκε τον κομμωτή Βασίλη Μπουλούμπαση, με το αποτέλεσμα να τη δικαιώνει, καθώς της πηγαίνουν πολύ τα ίσια μαλλιά ενώ το μακιγιάζ της επιμελήθηκε η Βάσω Νακοπούλου.

Φωτογραφία: Instagram desp1navandi

Το look ολοκλήρωσε το πολύ έντονο κόκκινο κραγιόν που ταίριαζε με την απόχρωση του φορέματός της.

Το κόκκινο φόρεμα της αγαπημένης τραγουδίστριας άφηνε να φανούν τα καλλίγραμμα πόδια της, τα οποία είναι ασφαλώς αποτέλεσμα σκληρής προπόνησης. Άλλωστε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram η Δέσποινα Βανδή δείχνει συχνά την προπόνηση πιλάτες που κάνει αλλά και τις υγιεινές συνταγές που ετοιμάζει.

Η εντυπωσιακή λεπτομέρεια με το βολάν στην άκρη του φορέματος της ταίριαζε ομολογουμένως πολύ.

Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες της Δέσποινας Βανδή:

Η τραγουδίστρια, έκανε μια grande εμφάνιση στο πάρτι λίγες ημέρες πριν την έναρξη του μουσικού σόου και εννοείται πως ξεχώρισε...

Η εντυπωσιακή Δέσποινα Βανδή

Βίκυ Κάβουρα, Σταμάτης Φασουλής, Δέσποινα Βανδή, Νίκος Κοκλώνης

Νίκος Κοκλώνης, Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτης Φασουλής, Μαρία Μπακοδήμου

Σταμάτης Φασουλής, Δέσποινα Βανδή

Φωτογραφίες: NDP