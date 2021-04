H Αμάντα Γκόρμαν η πρώτη ποιήτρια που γίνεται εξώφυλλο στη Vogue [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Μια ακόμη πρωτιά για την ταλαντούχα ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν, ένα από τα πρόσωπα που «έλαμψαν» στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, καθώς έγινε η πρώτη ποιήτρια που ποζάρει για το εξώφυλλο της Vogue.

H 23χρονη απόφοιτος του Χάρβαρντ και ποιήτρια, φωτογραφήθηκε για το τεύχος Μάϊου από την Αννι Λεϊμποβιτς, φορώντας για το εξώφυλλο, σαν φόρεμα, μια κουβέρτα Louis Vuitton, την οποία στήριζε με φαρδιά και χρυσή ζώνη στη μέση της. Το έντονο σχέδιο του ενδύματος είναι εμπνευσμένο από αφρικανικά υφάσματα και σχεδιάστηκε από τον Virgil Abloh - τον πρώτο μαύρο καλλιτεχνικό διευθυντή της Louis Vuitton.

«Η πρώτη ποιήτρια στο εξώφυλλο του περιοδικού Vogue και εύχομαι να μην είμαι η τελευταία γιατί ομορφιά είναι και η ποίηση. Θα είμαι ευγνώμων για πάντα», έγραψε η Γκόρμαν σε ποστάρισμά της στο Instagram.

«Τι χαρά να κάνω αυτό το εξώφυλλο φορώντας ένα κομμάτι σχεδιασμένο από έναν μαύρο σχεδιαστή που τιμά την κληρονομιά μου» σημείωσε.

Η Γκόρμαν έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο μετά την πολύ έντονη συναισθηματικά στιγμή της απαγγελίας του ποιήματός της «The Hill We Climb» στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν τον Ιανουάριο.

Γρήγορα η δημοφιλία της ανέβηκε στα ύψη. Υπέγραψε συμφωνίες με πρακτορεία, έγινε εξώφυλλο στο Time του Φεβρουαρίου και έκανε μια σειρά από δημόσιες εμφανίσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας επιτροπής για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας με την πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, την πρόεδρο της Βουλής Νάνσυ Πελόσι και το μοντέλο Κρίσι Τέιγκεν.

Όπως έγινε γνωστό, η Γκόρμαν τον Σεπτέμβριο, θα κυκλοφορήσει δύο βιβλία: μια συλλογή της ποίησής της «The Hill We Climb and Other Poems» και ένα παιδικό βιβλίο «Change Sings: A Children Anthem» τα οποία έχουν ήδη κατακτήσει τις λίστες των bestseller στο Amazon.

«Χρειάστηκε τόση δουλειά, όχι μόνο από μένα, αλλά και από όλη μου την οικογένειά μου και όλο το χωριό μου, για να φτάσω εδώ», είπε η Γκόρμαν στη Vogue.

«Αυτό ονομάζεται η άνοδος της Αμάντα Γκόρμαν», έγραψε στο Instagram, «αλλά είναι αληθινά (αφιερωμένο) σε όλους εσάς, γνωστούς και αγνώστους, που με σηκώνουν ψηλά».

Η Γκόρμαν, η οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για υποψηφιότητα για την προεδρεία στο μέλλον, μίλησε για τη δυνατότητα χρήσης της φωνής της ως πολιτικού εργαλείου.

Μετά την ορκωμοσία Μπάιντεν, μιλώντας στον Άντερσον Κούπερ του CNN είχε μιλήσει για ένα mantra που επαναλαμβάνει συχνά στον εαυτό της: «Είμαι η κόρη των Μαύρων συγγραφέων που κατάγονται από τους Freedom Fighters που έσπασαν τις αλυσίδες τους και άλλαξαν τον κόσμο. Με καλούν».

