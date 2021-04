Self test: Ο Δερμιτζάκης απαντά σε όσους μιλούν για λανθασμένη παραλαβή -«Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει | ΥΓΕΙΑ | iefimerida.gr

Απάντηση στις φωνές που κάνουν λόγο για «λανθασμένες» παραλαβές self test στα φαρμακεία, που δεν είναι παρά απλά rapid test, δίνει με ανάρτησή του στο Facebook, ο καθηγητής Γενετικής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης.

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής παρέθεσε στην ανάρτησή του δύο πακέτα, ένα από τα οποία περιελάμβανε rapid test και ένα δεύτερο με self test, αποδεικνύοντας έτσι τη διαφορά στο περιεχόμενο των δύο κουτιών. Θυμίζουμε πως από το πρωί, υπήρξαν καταγγελίες από φαρμακοποιούς πως έλαβαν, αντί self test, συσκευασίες rapid test.

Η βασική διαφορά μεταξύ self test και rapid test, σύμφωνα με τον Μανώλη Δερμιτζάκη, έγκειται στον τρόπο λήψης του δείγματος, προκειμένου να γίνει η διάγνωση. Για την ακρίβεια, η μπατονέρα του self test γίνεται χαμηλά στη μύτη κι όχι βαθιά όπως τα rapid tests.

Μανώλης Δερμιτζάκης: Στη συσκευασία υπάρχει μια σημαντική διαφορά

«Επειδή είδα πολλά δημοσιεύματα ανοησίες από το πρωί ότι στην Ελλάδα έγινε διανομή των ίδιων rapid test που κάνουν στο νοσοκομείο να σας πω ότι αυτό είναι λάθος. Στη συσκευασία υπάρχει μια σημαντική διαφορά με τη λέξη “nasal” που δηλώνει πως η δειγματοληψία γίνεται χαμηλά στη μύτη κι όχι βαθιά όπως τα rapid tests που κάνουν τα διαγνωστικά κέντρα. Τα δυο κουτιά έχουν και λίγο διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικές οδηγίες.

Για του λόγου το αληθές σας παραθέτω φωτογραφία με τα κουτιά από τις δυο συσκευασίες. Η πάνω είναι τα rapid tests που κάνουν οι γιατροί. Η κάτω είναι αυτό που πήραμε σήμερα από το φαρμακείο στην Ελβετία να κάνουμε στο σπίτι. Λίγη σοβαρότητα δε βλάπτει σε τέτοιες δύσκολες στιγμές» γράφει στην ανάρτησή του ο Μανώλης Δερμιτζάκης.

Οι διαφορές στις συσκευασίες rapid και self test

Όπως θα δείτε στη φωτογραφία που παραθέτει στην ανάρτησή του ο κ. Δερμιτζάκης τα δύο κουτιά μοιάζουν ίδια, ωστόσο αναγράφουν διαφορετικές πληροφορίες.

Τα δύο πακέτα που περιλαμβάνουν self test και rapid test

Πέραν της ένδειξης «Nasal», αναγράφεται πως τα τεστ που προορίζονται για self test πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για in vitro diadgnostics (την συλλογή δηλαδή υλικού σε δοχείο προκειμένου να γίνει η διάγνωση). Επιπλέον, τα περιεχόμενα των δύο πακέτων είναι διαφορετικά. Στην περίπτωση των self test φαίνεται πως και τα περιεχόμενα είναι διαφορετικά, όπως αναγράφονται στο πακέτο.

Τη διαφορά των self tests από τα rapid tests εξήγησε ο Βασίλης Κοντοζαμανης

Μιλώντας κατά την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης υπογράμμισε ότι τα self tests είναι ρινικό test, ταχείας ανίχνευσης, ανήκει δηλαδή στην κατηγορία των rapid tests και έχει κατεπείγουσα έγκριση διάθεσης και χρήσης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, ως αυτοδιαγνωστικό. Η λήψη δείγματος είναι πιο απλή ως διαδικασία (ρινικό δείγμα αντί για ρινοφαρυγγικό/στοματοφαρυγγικό) και δεν απαιτεί την επίβλεψη επαγγελματία υγείας.

Τόνισε, επίσης, ότι η διαδικασία έγκρισης, διάθεσης και χρήσης του ρινικού τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού ως αυτοδιαγνωστικό έχει υιοθετηθεί από πολλούς ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς οργανισμούς, όπως της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Τσεχίας, της Αυστρίας, της Πορτογαλίας.

Αναφερόμενος στη συσκευασία των self tests, είπε ότι ο διαγωνισμός που έχει ολοκληρωθεί, ρητά προέβλεπε ατομικές ή πολλαπλές συσκευασίες. Τα πρώτα self tests που θα διατεθούν είναι σε συσκευασία 25 ατομικών τεμαχίων είναι επιδεκτικά ατομικής διανομής. Τη συσκευασία συνοδεύουν απλές οδηγίες στα ελληνικά με εικονίδια για την εύκολη κατανόηση της διαδικασίας από μη ειδήμονες, ενώ επόμενες παραλαβές θα είναι και σε ατομικές συσκευασίες.

Εξήγησε επίσης ότι η σύσταση, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, είναι να απορρίπτονται τα τεστ στα οικιακά απορρίμματα με προσοχή. Τόνισε ότι η Πολιτεία συνεχίζει να έχει ως στρατηγική της την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία της υγείας των πολιτών.

