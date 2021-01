Η νεαρή ποιήτρια στην ορκωμοσία Μπάιντεν υπέγραψε σε διάσημο πρακτορείο μοντέλων [εικόνες]

Λιγότερο από μια εβδομάδα αφού εντυπωσίασε τον κόσμο όλο στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν, η νεαρή ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν υπέγραψε με ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία μοντέλων στον κόσμο.



Την Δευτέρα, η 22χρονη απόφοιτος του Χάρβαρντ ολοκλήρωσε μια συμφωνία με το IMG Models, το οποίο εκπροσωπεί διάσημα μοντέλα, όπως η Κέιτ Μος και η Ζιζέλ Μπούντχεν, όπως επιβεβαίωσε το πρακτορείο στο CNN.



Η Αμάντα Γκόρμαν ήταν ένα από τα αστέρια της προεδρικής ορκωμοσίας την περασμένη εβδομάδα, όπου διάβασε το ποίημά της «Ο Λόφος που Σκαρφαλώνουμε». Εκτός από το γεγονός ότι συγκίνησε το κοινό στην Ουάσινγκτον αλλά και σε όλο τον κόσμο με τα λόγια της, η 22χρονη ποιήτρια εντυπωσίασε με την στιλιστική της επιλογή.

Φορώντας ένα κίτρινο παλτό του Ιταλικού οίκου Miuccia Prada και μια σατέν κόκκινη στέκα Prada, η ποιήτρια και ακτιβίστρια ξεχώρισε στο πλήθος. Το λουκ της ολοκλήρωσε με κοσμήματα- δώρο από την Όπρα Γουίνφρεϊ – από ανεξάρτητους σχεδιαστές, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας Of Rare Origin με έδρα την Νέα Υόρκη και του Έλληνα κατασκευαστή κοσμημάτων Νίκο Κούλη.



Για πρόεδρο των ΗΠΑ την θέλει η Έλεν ντε Τζενέρις

Τις ημέρες που ακολούθησαν την ορκωμοσία, έχει κάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις. Ο παρουσιαστής του CNN Άντερσον Κούπερ είπε στον αέρα ότι «συγκινήθηκε» από την ποιήτρια κατά την διάρκεια συνέντευξής λίγο μετά την ορκωμοσία. Χθες, η Έλεν ντε Τζένερις στην εκπομπή της, «ενέκρινε» την νεαρή ποιήτρια για πρόεδρο, αν και απέχει ακόμη 13 χρόνια από την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για να θέσει κάποιος υποψήφιος.

Την ίδια ώρα, είναι τόσο μεγάλη η απήχησή της που τα επερχόμενα βιβλία της «Change Signs: A Children Anthem» και «The Hill We Climb and other Poems», βρίσκονται επί του παρόντος στην κορυφή της λίστας των μπεστσέλερ του Amazon.



Λάτρης της μόδας η 22χρονη ποιήτρια

Όσο για το πρακτορείο, η IMG έχει μια ποικιλία από μορφές από τον κόσμο της ψυχαγωγίας στο δυναμικό της, συμπεριλαμβανομένων των Κρίσι Τέιγκεν και Σελένα Γκομέζ, καθώς και μουσικών, ηθοποιών και αθλητικών σταρ όπως η Ναόμι Οσάκα.



Αν και η Γκόρμαν δεν έχει κάνει κάποια δήλωση ακόμη σχετικά με την συμφωνία, πρόσφατα μίλησε στη Vogue για το ενδιαφέρον της για την μόδα. Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε λίγο πριν την τελετή της ορκωμοσίας, είπε στο περιοδικό ότι θα ενσωματώσει τον «δικό της συμβολισμό» στο ντύσιμό της. «Η μόδα έχει τόσο μεγάλο νόημα για μένα και είναι ο δικός μου τρόπος για να τιμήσω την ιστορία που προηγήθηκε αλλά και όλους τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν» είπε.