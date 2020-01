Blue Monday: Πότε πέφτει φέτος η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου

Εδώ και μερικά χρόνια, η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου, η «Blue Monday», όπως λέγεται διεθνώς, θεωρείται η πιο μελαγχολική ημέρα του χρόνου.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεωρίας, οι άνθρωποι αυτή την ημέρα κατακλύζονται από δυσάρεστα συναισθήματα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου. Φέτος, η πιο μελαγχολική ημέρα του χρόνου πέφτει στις 20 Ιανουαρίου.

Είναι η αίσθηση ότι τα Χριστούγεννα και οι γιορτές έχουν περάσει για τα καλά κι έχουμε όλοι επιστρέψει στη δουλειά. Και είναι και Δευτέρα. Αυτά από μόνα τους αρκούν.

Πως ξεκίνησε

Όλα ξεκίνησαν στα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας, όταν μια διαφημιστική εταιρεία στη Μεγάλη Βρετανία σχεδίασε μια καμπάνια για το ταξιδιωτικό γραφείο Sky Travel, με σκοπό να ορίσουν μια ημερομηνία για την πιο μελαγχολική ημέρα του χρόνου. Μάλιστα για να προωθήσουν καλύτερα την διαφήμιση, κατέληξαν στο μότο «κλείστε σήμερα τις διακοπές σας και διώξτε τη στενοχώρια».

Η μαθηματική πλευρά της Blue Monday

Ωστόσο για όσους αμφιβάλλουν και θεωρούν τη Blue Monday έναν απλό μύθο, ένας ψυχολόγος επιχείρησε να δώσει μια επιστημονική διάσταση αναζητώντας μια λογική εξήγηση στην ύπαρξη της συγκεκριμένης ημέρας.

Ο ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, ο Κλιφ Αρνάλ ανακοίνωσε το 2015 ένα μαθηματικό τύπο για να βρει ποια είναι η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου και κατέληξε στην τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου. Συνδύασε τον άσχημο καιρό του Ιανουαρίου, τα χρέη του Δεκεμβρίου και τα Χριστούγεννα που πέρασαν και χρειάζεται να περιμένουμε έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν.

Ο μαθηματικός τύπος του Αρνάλ περιλαμβάνει έξι παράγοντες, όπως ο καιρός (Weather), τα έσοδα (D - Monthly salary), τα χρέη (d - debt), ο χρόνος από τα Χριστούγεννα (T - time since Christmas), o χρόνος από την αποτυχία υλοποίησης των αποφάσεων για το νέο έτος (Q - Time since failing our New Year's Resolutions), τα χαμηλά επίπεδα κινήτρων (Μ - low motivation levels) και η ανάγκη για δράση (Na - low motivational levels).

Blue Monday είναι…θα περάσει

Ειδικοί συμβουλεύουν πως ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η μελαγχολία του Ιανουαρίου είναι με απλά βήματα στην καθημερινότητα όπως περισσότερη ενεργητικότητα γύρω από νέα χόμπι και δραστηριότητες αλλά και η καλή επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα ή ακόμα καλύτερα και νέους και διαφορετικούς ανθρώπους.