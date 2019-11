Η ψυχολογία μπορεί να επηρεάσει τη στυτική λειτουργία

Έρευνες δείχνουν ένα μεγάλο ποσοστό του αντρικού πληθυσμού στη χώρα μας και διεθνώς, να αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία στην επίτευξη στύσης ικανοποιητικής για την ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης.

Οι λόγοι δεν είναι απαραίτητα παθολογικοί ούτε αφορούν μόνο άντρες μεγαλύτερης ηλικίας. Συχνά η στυτική δυσλειτουργία οφείλεται σε:

Ψυχολογικά αίτια

Έντονους ρυθμούς της σύγχρονης καθημερινότητας

Ανθυγιεινή διατροφή

Καθιστική ζωή

Ένα συχνό φαινόμενο είναι μια αποτυχημένη και δυσάρεστη εμπειρία του παρελθόντος να μπλοκάρει τον άντρα με το φόβο να επαναληφθεί. Το άγχος της απόδοσης οδηγεί σε ανεπιτυχείς απόπειρες στύσης κατά την ερωτική επαφή που προκαλούν αμηχανία στον άντρα και μεγεθύνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα.

O ρόλος της Ταδαλαφίλης και της Σιλδεναφίλης

Τον Ιούλιο του 2017, δημοσιεύτηκε στο International Urology and Nephrology μετα-ανάλυση 16 κλινικών μελετών από το US National Library of Medicine National Institutes of Health για την αποτελεσματικότητα της ταδαλαφίλης έναντι της σιλδεναφίλης στη στυτική δυσλειτουργία. Συμμετείχαν 5.189 άντρες ηλικίας 37 έως 56 ετών. Στην έρευνα ζητήθηκε όχι μόνο η υποκειμενική γνώμη των αντρών, αλλά και η γνώμη των γυναικών, ώστε να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων.

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η ταδαλαφίλη είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη σιλδεναφίλη όσον αφορά την επίτευξη στύσης. Όμως, η ταδαλαφίλη φαίνεται να βελτιώνει περισσότερο από τη σιλδεναφίλη διάφορες ψυχολογικές παραμέτρους που ενέχονται στην παθογένεια της στυτικής δυσλειτουργίας και συγκεκριμένα:

την αυτοπεποίθηση του χρήστη

την ικανοποίησή του από τη θεραπεία που λαμβάνει

και την ικανοποίηση από την ερωτική σχέση

Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες, στις μελέτες που αναλύθηκαν, προτίμησαν τη χρήση της ταδαλαφίλης και η συμμόρφωση με τη θεραπεία ήταν καλύτερη στην ομάδα της ταδαλαφίλης. Τα δύο φάρμακα έδειξαν όμοιο προφίλ ασφάλειας.

Θεαματικά αποτελέσματα της ταδαλαφίλης στην ανδρική ψυχολογία

Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα εξηγούνται δεδομένου ότι η δράση της ταδαλαφίλης διαρκεί έως και 36 ώρες, οπότε οι άντρες είναι ερωτικά σε εγρήγορση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εφόσον η λήψη της δε γίνεται κατ’ανάγκην λίγο πριν το σεξ, αποσυνδέεται από τη σεξουαλική πράξη, πράγμα που αυξάνει τον αυθορμητισμό. Το να βρίσκονται οι άντρες ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα, να είναι λειτουργικοί και να αισθάνονται ανεβασμένοι όλη την ημέρα, τους έδωσε όλη την αυτοπεποίθηση που χρειάζονταν για να αντιμετωπίσουν τα ψυχολογικά αίτια της στυτικής δυσλειτουργίας.

Τα καλά νέα για τη λίμπιντο «κυκλοφορούν» δυνατά

Στην αγορά υπάρχουν αρκετά σκευάσματα ευρέως γνωστά. Ιδιαίτερα δημοφιλές έχει γίνει το «κόκκινο κουτάκι», TADALAFIL / HEREMCO, ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας το οποίο περιέχει ταδαλαφίλη 20 mg.

Οι άντρες απολαμβάνουν τη βελτίωση της ποιότητας της σεξουαλικής τους ζωής χρησιμοποιώντας τα και τα συστήνουν ο ένας στον άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας είναι εκείνος που θα σας συστήσει το φάρμακο που σας ταιριάζει σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες.