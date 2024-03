Έξι φαινομενικά υγιεινές τροφές που μπορεί να σε κάνουν να πάρεις εύκολα κιλά, σύμφωνα με τοπ διαιτολόγους - iefimerida.gr

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χάσει κάποιος τα περιττά κιλά είναι η άσκηση και η σωστή διατροφή, δηλαδή η αποφυγή συγκεκριμένων επεξεργασμένων τροφών και η κατανάλωση πιο υγιεινών.

Γνωρίζουμε ήδη ποιες είναι οι τροφές που πρέπει να αποφεύγουμε, όπως είναι τα λιπαρά, τα junk food και η ζάχαρη (πίτσες, πατατάκια, γλυκά κτλ).

Ωστόσο, σύμφωνα με διαιτολόγους, ακόμη και οι πιο υγιεινές τροφές μπορεί να αποτελέσουν «θερμιδικές βόμβες» προκαλώντας εύκολη και γρήγορη αύξηση βάρους.

Σε μια νέα έκθεση, οι nutrition experts από τον ιστότοπο αναλυτών διατροφής, Eat This Not That, αναφέρθηκαν σε μια χούφτα «ύπουλων» τροφών που μπορεί να σαμποτάρουν την απώλεια βάρους ή των σχεδίων για διατήρηση βάρους, αν καταναλωθούν αλόγιστα.

Καθώς ορισμένες από αυτές τις τροφές εμφανίζονται ως υγιεινές, όσοι κάνουν δίαιτα πιστεύουν ότι η άφθονη κατανάλωσή τους θα προκαλέσει μικρή έως μηδαμινή διαφορά στη σιλουέτα τους. Αλλά κάνουν λάθος.

Μερικοί από τους πιο «συνήθεις ύποπτους» περιλαμβάνουν χυμούς φρούτων, γιαούρτια, ενεργειακές μπάρες και αποξηραμένα φρούτα, σύμφωνα με διατροφολόγους όπως η Yelena Wheeler, εγγεγραμμένη διαιτολόγος-διατροφολόγος στην εταιρεία παροχής συμβουλών φυσικής κατάστασης, Endomondo.

Οι 6 υγιεινές τροφές που πιθανότατα συσσωρεύονται σε κιλά χωρίς να το γνωρίζετε:

Ξηροί καρποί

Οι ξηροί καρποί είναι πολύ καλύτερο σνακ από τις εξαιρετικά επεξεργασμένες εναλλακτικές όπως τα πατατάκια και η σοκολάτα. Ωστόσο, από άποψη απώλειας βάρους, αυτό δεν είναι ακριβώς αλήθεια.

Ενώ οι ξηροί καρποί είναι γεμάτοι με μικροθρεπτικά συστατικά, το μέτρο είναι πάντα το κλειδί, είπε στο Yahoo η Kimberley Gomer, εγγεγραμμένη διαιτολόγος που διευθύνει ιδιωτικό ιατρείο. Και το πιο σημαντικό, είναι πολύ εύκολο να υπερκαταναλωθούν, τόνισε.

Για παράδειγμα, «υπάρχουν 826 θερμίδες σε ένα φλιτζάνι αμύγδαλα και είναι πολύ εύκολο να φας ένα φλιτζάνι». Εν συγκρίσει, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 156 θερμίδες σε ένα σακουλάκι πατατάκια. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να φάτε περίπου πεντέμισι σακουλάκια από το κλασικό σνακ για να φτάσετε τις θερμίδες που έχει ένα φλιτζάνι αμύγδαλα.

Τα υγιεινά λιπαρά των βουτύρων ξηρών καρπών

Οι γκουρού της ευεξίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λατρεύουν να το προσθέτουν στα όμορφα φτιαγμένα μπολ πρωινού τους και ισχυρίζονται ότι είναι γεμάτο με «υγιεινά» λιπαρά.

«Ωστόσο, η κρεμώδης σύσταση των βουτύρων ξηρών καρπών σημαίνει ότι είναι εύκολο να τρώτε πολύ και αυτό σημαίνει πληθώρα θερμίδων. Πολλοί άνθρωποι υπερβαίνουν τις συστάσεις», είπε η Gomer.

«Υπάρχουν 188 θερμίδες σε δύο κουταλιές της σούπας φυστικοβούτυρο και πιθανότατα θα φάτε διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα μόνο βουτώντας ένα μήλο σε αυτό», πρόσθεσε.

Αυτά τα είδη έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Για παράδειγμα, υπάρχουν 16 γραμμάρια λίπους σε μία μερίδα φυστικοβούτυρου και 13 γραμμάρια λίπους σε μία ράβδο σοκολάτας γάλακτος.

Γκρανόλα

Η συνιστώμενη μερίδα δημητριακών είναι περίπου 1 φλιτζάνι, σύμφωνα με την American Heart Association.

Αλλά οι ειδικοί της διατροφής λένε ότι, με ορισμένα δημητριακά, είναι απαραίτητο να μειωθεί το μέγεθος της μερίδας για να αποφευχθεί η αύξηση βάρους. Αλλά πολύ λίγοι είναι αυτοί που κάνουν δίαιτα και το γνωρίζουν αυτό.

Αν επρόκειτο να φάτε ένα φλιτζάνι γκρανόλα, θα καταναλώνατε 450 θερμίδες πριν καν προσθέσετε το γάλα.

Πολλές διαφορετικές μάρκες προσπάθησαν να ανανεώσουν το όνομα των δημητριακών σε μια υγιεινή επιλογή πρωινού, αλλά γενικά τείνει να στερείται θρεπτικής αξίας, είπε η Wheeler.

«Πολλά από αυτά έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη», πρόσθεσε.

Παγωτά με χαμηλά λιπαρά και ζάχαρη

Ενώ τα low sugar παγωτά, δηλαδή τα «πιο υγιεινά», μπορεί να είναι χαμηλότερα σε θερμίδες ή ζάχαρη, μπορούν να σας ξεγελάσουν ώστε να καταναλώσετε υπερβολικά άλλα τρόφιμα, είπε η Sheri Berger, εγγεγραμμένη διαιτολόγος-διατροφολόγος στο Yahoo Lifestyle.

«Όταν λαχταράτε γλυκά και προσπαθείτε να εκπληρώσετε αυτή τη λαχτάρα με μια "πιο υγιεινή εκδοχή", μπορείτε να φάτε περισσότερο από αυτό για να ικανοποιήσετε τη λαχτάρα σας», πρόσθεσε.

Μελέτες δείχνουν ότι τα τεχνητά γλυκαντικά σε αυτούς τους τύπους προϊόντων μπορούν να επηρεάσουν τα φυσικά σήματα πείνας και να οδηγήσουν σε υπερβολική λιγούρα για γλυκό.

«Όταν ένα φαγητό που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε είναι χαμηλό σε λιπαρά ή ζάχαρη, αναγνωρίζουμε τη γεύση που έχουμε συνηθίσει να μην υπάρχει και μπορεί να τρώμε περισσότερο, νομίζοντας ότι τελικά θα πάρουμε αυτή τη γεύση», τόνισε η ίδια.

Προτιμήστε αγελαδινό γάλα

Οι διαιτολόγοι λένε ότι τα γάλατα ξηρών καρπών είναι γενικώς καλά, ωστόσο, «περιέχουν πολλά συστατικά που τα καθιστούν κατά τα άλλα πρόκληση για τη σιλουέτα», είπε ο Wheeler.

Ορισμένα από αυτά περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και λίπη προκειμένου να ενισχυθεί η γεύση του προϊόντος και να σταματήσει ο διαχωρισμός του με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με το Vox.

Αν και αυτά τα προϊόντα θεωρούνται ασφαλή από τους εθνικούς οργανισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων, ορισμένοι ερευνητές συνδέουν αυτά τα προϊόντα, ιδιαίτερα την καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και το πολυσορβικό 80, με προβλήματα του εντέρου.

Χωρίς γλουτένη αλλά με περισσότερες θερμίδες

Μπορεί τα gluten free προϊόντα να θεωρούνται πιο υγιεινά από τα «ξαδέρφια» τους που περιέχουν γλουτένη, «ωστόσο, εξακολουθούν να περιέχουν ζάχαρη, λίπος και συστατικά που υποκαθιστούν τη γλουτένη», αναφέρει η Wheeler, κάτι που μπορεί να αυξήσει τον συνολικό αριθμό θερμίδων.

Ανέφερε ακόμη ότι ορισμένες εκδοχές προϊόντων χωρίς γλουτένη είναι πιο πυκνές θερμιδικά από τις κανονικές.