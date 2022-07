Σπέτσες: Η Μαρίνα Κουταρέλλη του Spetses mini Marathon μάς ξεναγεί στα αγαπημένα της μέρη για φαγητό, ποτό, κολύμπι - iefimerida.gr

H Μαρίνα Λύδα Κουταρέλλη μάς ταξιδεύει στις αγαπημένες της Σπέτσες, όπου κάθε χρόνο διοργανώνει το Spetses mini Marathon, έναν αθλητικό γεγονός που έχει γίνει θεσμός στο νησί.

Έντεκα χρόνια τώρα η Μαρίνα Λύδα Κουταρέλλη, ιδρύτρια της εταιρείας Communication Lab, έχει καταφέρει να στρέψει την προσοχή των μίντια, των κοινωνικών δικτύων και του αθλητικού κόσμου στο υπέροχο και αρχοντικό νησί του Αργοσαρωνικού, καθιερώνοντας ως θεσμό των Σπετσών τις υπέροχες διοργανώσεις Spetses mini Marathon και Spetsathlon. Το iefimerida την ακολούθησε στο νησί που ξέρει καλά όσο κανείς και καταγράφει τις συνήθειές της, τα πράγματα που αγαπά να κάνει εκεί, τα εστιατόρια, τα café, τα bar που επιλέγει, τις παραλίες που προτιμά και τις αγαπημένες της διαδρομές.

Οι Σπέτσες είναι γεμάτες μικρούς κολπίσκους για κολύμπι - Φωτογραφία: Ramon Kagie/unsplash

Αν οι Σπέτσες ήταν ηρωίδα σε ταινία, τι χαρακτήρας θα ήταν;

Θα ήταν μια δυναμική γυναίκα αγωνίστρια και ηγέτιδα, όπως οι χαρακτήρες της Ευνοούμενης του Γιώργου Λάνθιμου.

Είστε στην Αθήνα και σκέφτεστε τις Σπέτσες: Ποια είναι η εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό;

Οι Σπέτσες είναι ένα νησί απαράμιλλης ομορφιάς και φυσικού τοπίου. Ωστόσο δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου τη θέα από το ξωκλήσι του προφήτη Ηλία, ένα μαγικό μέρος στο ψηλότερο σημείο του νησιού που κάτω του απλώνεται όλος ο Αργοσαρωνικός. Μια εικόνα που γαληνεύει την ψυχή και συχνά αναπολώ.

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, η ψυχή του Spetses mini Marathon φωτογραγημένη στο λιμάνι των Σπετσών.

Ποια είναι η σχέση σας με τις Σπέτσες; Πόσα χρόνια πηγαίνετε εκεί;

Επισκέπτομαι τις Σπέτσες ανελλιπώς από το 2011 που ξεκίνησε και το Spetses mini Marathon, γιατί είναι ένα event που η προετοιμασία του διαρκεί όλο το χρόνο. Η συνεργασία με το Δήμο, την τοπική κοινότητα αλλά και τους εθελοντές είναι άριστη όλα αυτά τα χρόνια και αποτελούν αναμφισβήτητα έναν παράγοντα επιτυχίας του event.

Πώς καταφέρατε να κάνετε το θεσμό του Spetses Marathon συνώνυμο του νησιού;

Tο Spetses mini Marathon είναι το πρώτο event που έβαλε την Ελλάδα στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την πρώτη στιγμή ξέραμε τι θέλαμε, ένα event με τα χαρακτηριστικά ενός επαγγελματικού αγώνα, που θα απευθύνεται όμως σε ερασιτέχνες. Από εκεί και πέρα η συνέπεια, η συνέχεια, η σκληρή δουλειά αλλά και η στήριξη των εθελοντών, των χορηγών και της αθλητικής κοινότητας το ανέδειξαν σε αγώνα θεσμό.

Το Spetses mini Marathon είναι μια απόλυτη εμπειρία ευεξίας και άθλησης μέσα στη φύση.

Είναι ίδια η πρώτη εντύπωση που είχατε, με την εικόνα που έχετε τώρα για το νησί;

Η πρώτη αίσθηση αλλά και εικόνα που έχει πολύς κόσμος για τις Σπέτσες είναι αυτή ενός ελιτίστικου νησιού. Ωστόσο όταν κάποιος μπει στη διαδικασία να γνωρίσει καλύτερα, τόσο το νησί, όσο και τους ανθρώπους της, είναι ένα πανέμορφο νησί, γεμάτο με φιλόξενους και ζεστούς ανθρώπους, που μπορεί να επισκεφτεί κανείς όλο το χρόνο και που έχει πολλές κρυμμένες αρετές.

Έργο της Ναταλίας Μελά - Φωτογραφία: louisemalahia/Instagram

Ποια είναι η αγαπημένη σας γωνιά στο νησί;

Κάθε γωνία είναι μοναδική και ξεχωριστή. Αν θα έπρεπε να διαλέξω θα επέλεγα την ήσυχη περιοχή του φάρου στο παλιό λιμάνι, όπου τα αγάλματα της Ναταλίας Μελά συνθέτουν έναν εικαστικό περίπατο σε συνδυασμό με το δασάκι της περιοχής αλλά και τους καραβομαραγκούς που δίνουν μία ιδιαίτερη νότα.

Ποιες είναι οι αγαπημένες σας γεύσεις στο νησί;

Όποτε βρίσκομαι στις Σπέτσες δεν παραλείπω να επισκεφτώ τον Κλήμη και τον Πολίτη για τα ολόφρεσκα αμυγδαλωτά τους. Εναλλακτικά, θα κάνω μια στάση για ολόφρεσκα γλυκά από τη Σοφία στη Βανίλια.

Ποια είναι τα «προτερήματα» και ποια τα «ελαττώματα» του νησιού; Τι αγαπάτε στις Σπέτσες και τι θα θέλατε να αλλάξει/διορθωθεί σε αυτή;

Οι Σπέτσες διαθέτουν ένα μοναδικό φυσικό τοπίο και έχουν εύκολη πρόσβαση, καθώς είναι πολύ κοντά στην Αθήνα και στο αεροδρόμιο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο ελάττωμα του νησιού – είναι μοναδικό!

Τα τραπέζια του Πάτραλη έχουν την καλύτερη θέα στον Αργοσαρωνικό - Φωτογραφία: Πάτραλης/Facebook

Αγαπημένα εστιατόρια; Τι μας προτείνετε και τι πιάτα να δοκιμάσουμε αν πάμε σε αυτά;

Οι επιλογές για καλό φαγητό στις Σπέτσες είναι πολλές, όπως τα burgers του Clock και το κοτόπουλο με σως μουστάρδας του Provenza. Για πιο παραδοσιακές γεύσεις πρέπει να δοκιμάσετε την ψαρόσουπα αλλά και τα μαγειρευτά του Πάτραλη (εγώ αγαπώ πολύ τον μουσακά τους που μου το φτιάχνουν πάντα όταν είμαι στο νησί), τη μακαρονάδα με φρέσκο ψάρι ημέρας στο Νερό της Αγάπης, αλλά και το ψάρι σε κρούστα αλατιού του Ταρσανά. Για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας στο Καΐκι θα απολαύσουν πίτσα ψημένη σε ξυλόφουρνο.

H Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη στο εστιατόριο Ταρσανάς επιλέγει ψάρι σε κρούστα αλατιού - Φωτογραφία: Ταρσανάς/Facebook

Έχετε μια ελεύθερη μέρα μόνο για εσάς: πώς την περνάτε στο νησί; Τι κάνετε; Τι αγοράζετε; Πού πηγαίνετε; Ποια είναι η διαδρομή και οι στάσεις για μια ιδανική μέρα στο νησί;

Η ημέρα ξεκινάει νωρίς το πρωί με 5Κ τρέξιμο από την Νταπια στο Παλιό Λιμάνι, παίρνοντας από τον Αγ. Μαμά, την εκκλησία του Αγ.Νικολαου (που ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση), τα καΐκια και τα παραδοσιακά καρνάγια. Ακολουθεί brunch στο Bikini Bar, κολύμπι και beach volley στο Καΐκι Beach. Το μεσημέρι απολαμβάνω τον καφέ και τη βάφλα στον Ρούσσο, ενώ το απόγευμα το απαραίτητο shopping στο Athinama Boutique, στο On the deck και για παραδοσιακά σανδάλια στα εργαστήρια του νησιού. Το βράδυ ξεκινάει με χαλαρό ποτό στο Βότσαλο και στο Booze, ενώ πάντα καταλήγω στο Bikini Bar. Η μέρα κλείνει στο δωμάτιο με την πιο ωραία θεά του νησιού, το 228 του Ρουμάνη.

Η βεράντα του ξενοδοχείου Ρουμάνης - Φωτογραφία: hotelroumani.gr

Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας;

Η προετοιμασία για το Spetses mini Marathon 2022 έχει ήδη ξεκινήσει και πριν λίγες μέρες άνοιξαν και οι εγγραφές για όλα τα αγωνίσματα, που φέτος επιστρέφουν στο σύνολό τους μαζί με τους παιδικούς αγώνες. Το ενδιαφέρον του κόσμου φάνηκε από τις πρώτες ώρες των εγγραφών και γι’ αυτό όσοι θέλουν πρέπει να βιαστούν να κλείσουν τη θέση τους ειδικά για τα δημοφιλή αγωνίσματα. Για πληροφορίες για τον αγώνα μπορεί κανείς να μπει στο spetsesmarathon.com ή και να μας ακολουθήσει στα social @spetses_marathon

H μαγική στιγμή του Spetsathlon.

Έχετε κάποιον φίλο που έρχεται να μείνει στο νησί για πρώτη φορά, σε ποια μέρη τον πηγαίνετε για να διαμορφώσει την αληθινή εικόνα για τις Σπέτσες;

Θα ξεκινούσαμε με τα καρνάγια που είναι συνυφασμένα με τη ναυτική παράδοση του νησιού, αλλά και τα γλυπτά της Ναταλίας Μελά που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το νησί. Μετά θα κάναμε το γύρο του νησιού με ποδήλατο για να απολαύσει την φυσική ομορφιά και τα μοναδικά τοπία. Δεν θα παρέλειπα να δοκιμάσει τις μοναδικές γεύσεις του νησιού αλλά και το έντονο night life.

H γραμμή τερματισμού του Spetses mini Marathon γίνεται στην εμβληματική πλατεία Ποσειδωνίου - Φωτογραφία: poseidonion.com

Σε ποιο σημείο του νησιού λες «Ε ναι υπάρχει Θεός».

Στη γραμμή τερματισμού του Spetses mini Marathon στην εμβληματική πλατεία Ποσειδωνίου. Το συναίσθημα που νιώθεις εκείνη τη στιγμή είναι κάτι που δεν περιγράφεται με λέξεις.

Κάτι που κάνετε στις Σπέτσες που δεν θα κάνατε εύκολα στην Αθήνα;

Απολαμβάνω το περπάτημα που δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω στην Αθήνα, λόγω των απαιτητικών ρυθμών. Όταν βρίσκομαι στις Σπέτσες περπατώ παντού και πάντα, επαναπροσδιορίζω τους στόχους μου, κάνω τον απολογισμό μου και χαλαρώνω.

Στις Σπέτσες η Μαρίνα Λύδα Κουταρέλλη απολαμβάνει τον ήλιο, το περπάτημα, τη θάλασσα.

Μια αγαπημένη ανάμνηση από το νησί;

Το νησί είναι συνυφασμένο με παρά πολλές ευχάριστες αναμνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο θα ξεχώριζα την επετειακή χρονιά του Spetses mini Marathon που με αφορμή τον εορτασμό των 10 χρόνων το event ήταν μια μεγάλη γιορτή του αθλητικού τουρισμού. Επίσης αγαπημένη και συγκινητική στιγμή ήταν ο τερματισμός του Νίκου Παπαγγελή στο πρώτο spetsathlon μετά τον ακρωτηριασμό του – όπου τα χειροκροτήματα του κόσμου τον συνόδευαν σε όλη τη διαδρομή και όλοι κλαίγαμε όταν τερμάτισε.

Για cocktail στο Honolulu- Φωτογραφία: spetseshonolulu/Instagram

Αγαπημένα μπαρ για night out;

Το nightlife των Σπετσών είναι έντονο και ξεκινά από το θρυλικό Spetsa Bar, το Throubi και το Honolulu για τα πρώτα cocktail και ποτά και μετά για ξεφάντωμα μέχρι το πρωί στο Bikini Bar και το Guzel.

Για ποτό, φαγητό και καφέ η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη έρχεται συχνά στο Bikini Bar - Φωτογραφία: Bikini Bar/Instagram

Σε ποια καφέ μπορεί κάποιος να χαλαρώσει και να απολαύσει τη μέρα με τους φίλους του;

Ο καφές στις Σπέτσες μπορεί να είναι μια μοναδική εμπειρία με πλήθος επιλογών. Οι αγαπημένες μου είναι στον Ρούσσο (να συνοδεύεστε τον καφέ σας με βάφλα), το Mamas Café, το Porto Café, ενώ για μια μοναδική εμπειρία καφέ ή ποτό την ώρα του ηλιοβασιλέματος στη βεράντα του Ποσειδωνίου ακριβώς πάνω από την εμβληματική πλατεία.

Ποτό στη βεράντα του πανέμορφου ξενοδοχείου Ποδειδώνιο - Φωτογραφία: poseidonion.com

Ένα βιβλίο που διαβάσατε εκεί και το έχετε ταυτίσει με το μέρος;

Ο Μάγος του John Fowles, που είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα, για τη γη, τα τοπία και τους ανθρώπους της, άλλωστε όλο το μυθιστόρημα διαδραματίζεται στις Σπέτσες. Ο John Fowles είναι συνδεδεμένος με το νησί των Σπετσών καθώς δίδαξε ως καθηγητής Αγγλικής γλώσσας εκεί.

Η αγαπημένη σας διαδρομή στο νησί;

Ασφαλώς ο γύρος του νησιού, μια καταπληκτική διαδρομή 25χλμ με τη μαγευτική θάλασσα πάντα στο δεξί σου χέρι και το υπέροχο πευκόδασος στο αριστερό. Μοναδική διαδρομή είναι και από τη Ντάπια στο λιμάνι με τα πανέμορφα καπετανόσπιτα και τις υπέροχες μυρωδιές από τις βουκαμβίλιες και τα γιασεμί.

Τα καπετανόσπιτα δίνουν αρχοντιά στο νησί - Φωτογραφία: Εleni Αfiontzi/Unsplash



Αν οι Σπέτσες είχαν soundtrack τι μουσική θα επιλέγατε και ποια 3 τραγούδια θα είχε;

Οι Σπέτσες είναι ένα μαγικό μέρος οπότε το soundtrack θα ήταν ήχοι που ταξιδεύουν και χαλαρώνουν όπως το Begin the Beguine της Ella Fitzgerald, άλλα και το Lemonade Song των Pink Martini. Ωστόσο στο πνεύμα του Spetses mini Marathon θα επέλεγα το We Will Rock You των Queen γιατί ετοιμάζουμε ένα μοναδικό event φέτος τον Οκτώβριο!

Αν έπρεπε να ξεναγήσετε ένα παιδί στο νησί πού θα το πηγαίνατε;

Σαφώς στο Mουσείο της Μπουμπουλίνας, για να γνωρίσει τη ζωή και το έργο αυτής της εμβληματικής γυναίκας της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και να δει κειμήλια του Αγώνα, και προσωπικά αντικείμενα της ηρωίδας.

H είσοδος του Mουσείου της Μπουμπουλίνας - Φωτογραφία: bouboulinamuseum.com

Ποιες είναι οι καλύτερες προτάσεις, στο νησί για όσους λατρεύουν την τέχνη;

Εκτός από το Αρχοντικό της Μπουμπουλίνας που πλέον λειτουργεί ως μουσείο, το αρχοντικό του Χατζηγιάννη Μέξη, στο οποίο στεγάζεται το μουσείο Σπετσών και φιλοξενεί ιστορικά αντικείμενα του νησιού που καλύπτουν όλες τις μορφές εκδήλωσης της τέχνης.

Στις παραλίες του νησιού μπορεί κανείς να πάει και με καϊκι - Φωτογραφία: Τheo Μaroulis/Unsplash

Ποιες είναι οι αγαπημένες σας παραλίες;

Οι Σπέτσες διαθέτουν ένα πλήθος επιλογών παραλιών για όλες τις διαθέσεις και ώρες της ημέρας.

- Ερημική παραλία: Παραλία Woods

- Οικογενειακή: Παραλία Ξυλοκέριζα

- Ωραίο beach bar: Καΐκι Beach Bar

- Beach restaurant: Παραλία Ζωγεριά

Άποψη από το Spetses mini Marathon.

Οι μετακινήσεις στο νησί είναι εύκολες;

Ένα από τα προτερήματα του νησιού είναι ότι μπορείς να το περπατήσεις εύκολά, αλλά και η βόλτα με ποδήλατο είναι μοναδική.

Τι πρέπει να έχει αγοράσει κανείς πριν φύγει από τις Σπέτσες;

Το gift shop του μουσείου Μπουμπουλίνας έχει μοναδικά αναμνηστικά εμπνευσμένα από την ελληνική ιστορία και την ιστορία του νησιού.

Oι μετακινήσεις στο νησί με ποδήλατο, τρίκυκλα ή με άμαξα είναι απόλαυση - Φωτογραφία: Τaylor Simpson/Unsplash

Υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες ή μαγειρεία που θα συστήνατε σε κάποιον;

Οι Σπέτσες έχουν μοναδικές επιλογές για παραδοσιακές γεύσεις. Για καταπληκτικά κρέατα και πατάτες γιαχνί επισκεφτείτε οπωσδήποτε το Παχνί, ενώ στον Άγιο θα απολαύσετε συκώτι με καραμελωμένα κρεμμύδια.