Γκισλέιν Μάξγουελ: Μεταφέρεται σε χλιδάτη φυλακή ελάχιστης ασφάλειας -Την παρομοιάζουν με την... Disneyland - iefimerida.gr

Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης απέδωσε την Τρίτη ποινή φυλάκισης 20 ετών στη Γκισλέιν Μάξγουελ για τα σεξουαλικά εκλήματα που διέπραξε.

Μπορεί να καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης για τη συνέργεια σε εμπορία ανηλίκων προς όφελος του παιδόφιλου εραστή της Τζέφρι Επστάιν, όμως η Γκισλέιν Μάξγουελ κάθε άλλο παρά άσχημα θα περάσει στη φυλακή «ελάχιστης ασφάλειας» που θα είναι το «σπίτι» της για τα επόμενα χρόνια.

Καθώς κατευθύνεται σε ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ για να εκτίσει την 20ετή ποινή της, η Γκισλέιν Μάξγουελ μπορεί τουλάχιστον να αισθάνεται ότι δεν παρέδωσε έτσι απλά τα όπλα. Στην πραγματικότητα, αυτή και η ομάδα των δικηγόρων της δοκίμασαν ό,τι μπορούσαν για να αποφύγουν τόσο την ποινή των 30-55 ετών που πρότειναν οι εισαγγελείς, καθώς και την μεταγωγή της καταδικασθείσας σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Γκισλέιν Μάξγουελ / Φωτογραφία: Getty Images

Η ίδια μπορεί, επίσης, να αισθάνεται καλύτερα, καθώς το νέο της «σπίτι» δεν θα είναι τόσο κακό όσο το ζοφερό Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, τον τόπο διαμονής της τους τελευταίους 23 μήνες, από τότε που φυλακίστηκε για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση για λογαριασμό του θανόντος Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν (τον Αύγουστο του 2019).



Με χώρους άσκησης, γκαζόν και ποικιλία διάφορων χόμπι για τους κρατούμενους η Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο επόμενος προορισμός της Μάξγουελ είναι το Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Ντάνμπουρι στο Κονέκτικατ. Η εγκατάσταση χαμηλής ασφάλειας, η οποία διαθέτει ξεχωριστές φυλακές ανδρών και γυναικών, αποτέλεσε την έμπνευση για το φανταστικό σωφρονιστικό ίδρυμα Litchfield στη δραματική τηλεοπτική σειρά Orange Is The New Black του Netflix.

Αυτή η φυλακή θα είναι «σαν τη Disneyland» σε σύγκριση με την «Γκουλάγκ» του Μπρούκλιν, λέει στη Daily Mail ο Justin Paperny, η εταιρεία του οποίου συμβουλεύει πελάτες υψηλού προφίλ για το πώς να αντιμετωπίσουν τη ζωή πίσω από τα κάγκελα.

Γκισλέιν Μάξγουελ και Τζέφρι Επστάιν / Φωτογραφία: Splash News



Και μπορεί τα αδικήματα της Μάξγουελ είναι πολύ σοβαρά για να μπει σε μια φυλακή «ελάχιστης ασφάλειας», αλλά το Ντάνμπερι έχει γήπεδο με στίβο, γήπεδο μπέιζμπολ και ένα περιποιημένο γκαζόν με δέντρα και μονοπάτια.

Η εγκατάσταση προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε χόμπι όπως χειροτεχνία και μουσική για τους κρατούμενους, καθώς και κυκλική προπόνηση, κηπουρική, αερόμπικ και γυμναστήριο για τους «άνω των 50 ετών». Υπάρχει επίσης βιβλιοθήκη και παρεκκλήσι. Εκτός από την ώρα που κοιμούνται ή εργάζονται, οι τρόφιμοι μπορούν ενδεχομένως να περάσουν τον υπόλοιπο χρόνο περιπλανώμενοι στις εγκαταστάσεις.