Ποια ήταν πραγματικά η Οντρεϊ Χέπμπορν: Θλιμμένη σταρ, η εγκατάλειψη που την στιγμάτισε

Ενώ πολλοί γνωρίζουν την Όντρεϊ Χέπμπορν ως μία σταρ του Χόλιγουντ και fashion icon, όσοι είναι πιο κοντά της, αποκάλυψαν ότι ήταν μια «ευάλωτη» γυναίκα βαθιά πληγωμένη από την εγκατάλειψη του πατέρα της.

Η Όντρεϊ Χέπμπορν προκάλεσε αίσθηση τη δεκαετία του 1950 και άλλαξε την εικόνα ενός σταρ της βιομηχανίας του κινηματογράφου χάρη στα μεγάλα μάτια της, τα κομμένα κοντά μαλλιά της και τη λεπτή σιλουέτα της, σε μια εποχή όπου οι Μέριλιν Μονρόε, Μαμί Βαν Ντόρεν και Τζέιν Μάνσφιλντ ήταν διάσημες τις καμπύλες τους.

Αλλά το νέο ντοκιμαντέρ, «Audrey: More than an icon», το οποίο περιλαμβάνει συνεντεύξεις από εκείνους που την γνώριζαν καλύτερα - συμπεριλαμβανομένου του γιου της Σον Φέρρερ και της εγγονής της Εμμα Φέρρερ - υποδηλώνει ότι η ζωή της δεν ήταν τόσο τέλεια όσο μπορεί να φαινόταν.

Σε μια συνέντευξη που δεν είχε ακουστεί ποτέ, με την ηθοποιό να αποτελεί την αφήγηση της ταινίας, η Όντρεϊ Χέπμπορν ακούγεται να εξηγεί πώς ο μπαμπάς της Joseph Victor Anthony Ruston την εγκατέλειψε όταν ήταν έξι ετών, κάτι που περιγράφει ως «τραύμα» που άφησε ένα «βαθύ σημάδι» πάνω της.

«Η Όντρεϊ Χέπμπορν ήθελε μόνο να αγαπηθεί»

Σε μια ιδιαίτερα συναισθηματική σκηνή, η εγγονή της Όντρεϊ Χέπμπορν, Έμμα, κλαίει, καθώς εξηγεί: «Ο μπαμπάς μου, είπε για τη γιαγιά μου ότι το καλύτερα κρυμμένο μυστικό για την Όντρεϊ είναι ότι ήταν λυπημένη. Με στενοχωρεί πραγματικά όταν το σκέφτομαι. Πραγματικά νομίζω ότι ήθελε απλώς αγάπη και να αγαπηθεί. Νομίζω ότι το πήρε στη ζωή της, αλλά δεν νομίζω ότι το πήρε από πολλούς ανθρώπους. Ξέρεις, γιατί η γυναίκα που έχει την μεγαλύτερη αγάπη από τον κόσμο να έχει τέτοια έλλειψη αγάπης είναι τόσο θλιβερό».

Η Όντρεϊ Χέπμπορν μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Βέλγιο και υπέφερε από πείνα ενώ αναγκάστηκε να κρυφτεί από τους Ναζί. «Ήρθε μια στιγμή που έπρεπε να ζήσουμε στο κελάρι επειδή τμήματα του σπιτιού μας εξαφανίστηκαν», εξηγεί η Όντρεϊ Χέπμπορν σε μια συνέντευξη κατά τη διάρκεια της ταινίας. «Κοιμόμασταν σε στρώματα και περιμέναμε να σταματήσουν οι πυροβολισμοί».

«Οι θείοι μου τραβήχτηκαν έξω από τα σπίτια τους και πυροβολήθηκαν. Ο ένας αδελφός στάλθηκε στη Γερμανία, και ο άλλος πάντα κρυβόταν. Οι θείοι μου ήταν οι πρώτοι όμηροι που πυροβολήθηκαν στην Ολλανδία και ήταν πραγματικά το σημείο καμπής γιατί από εκείνη την ημέρα, σχηματίστηκε η αντίσταση».

Η Όντρεϊ Χέμπορν, έζησε με την γεννημένη στην Ολλανδία μητέρα της, τη βαρόνη Ella van Heemstra, αφού ο πατέρας της - υποστηρικτής του φασιστικού κινήματος – τους παράτησε λίγες μέρες πριν από το ξέσπασμα του Σεπτεμβρίου 1939.

Όντρεϊ Χέπμορν: «Η εγκατάλειψη από τον πατέρα μου, με άφησε για πάντα ανασφαλή»

«Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν έξι», λέει η Όντρεϊ Χέπμορν. «Σίγουρα αυτό έμεινε μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ο πατέρας μου που μας εγκατέλειψε, με άφησε ανασφαλή, ίσως για πάντα. Η μητέρα μου, μου εξήγησε πολύ γλυκά ότι είχε φύγει σε ένα ταξίδι και δεν πίστευε ότι επέστρεφε. Νόμιζα ότι η μητέρα μου δεν θα σταματούσε ποτέ να κλαίει».

Η Όντρεϊ Χέπμορν με τη μητέρα της / Φωτογραφία: ΑΡ

«Σπάραξε στο κλάμα όλη τη νύχτα. Την άκουγα να λυγίζει στο διπλανό δωμάτιο. Προσπαθούσα απλά να είμαι μαζί της. Μου έλειψε τρομερά από την ημέρα που εξαφανίστηκε. Ως παιδί, δεν μπορείς να καταλάβεις αρκετά. Αυτή η αίσθηση του να μην μπορείς να κάνεις τίποτα... και ότι έχει γίνει κάτι ασυνήθιστο... Χωρίς να καταλαβαίνω και απλά να γνωρίζω ότι ο μπαμπάς έχει φύγει. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο χτύπημα που είχα ως παιδί. Ήταν ένα από τα τραύματα που μου άφησε ένα πολύ βαθύ σημάδι».

«Η Όντρεϊ Χέπμπορν λάτρευε τον πατέρα της»

Ο γιος της Όντρεϊ Χέπμπορν, Σον, σχολιάζει επίσης μια φωτογραφία με τη μητέρα του και τον πατέρα της που ποζάρουν πάνω σε γρασίδι.

«Λάτρευε τον πατέρα της», εξηγεί. «Υπάρχει μια φωτογραφία της μητέρας μου με τον πατέρα της. Η φωτογραφία είναι απλώς μια λήψη που πιθανώς τραβήχτηκε από τη μητέρα της, αλλά μπορείτε να καταλάβετε πόσο τον λατρεύει. Μετά, εξαφανίστηκε ξαφνικά μια μέρα».

Η εγγονή της Όντρεϊ Χέπμπορν, Εμμα προσθέτει: «Ένιωσε πραγματικά καθ 'όλη τη ζωή της, την έλλειψη του πατέρα της και ξέρω ότι είναι κάτι που πραγματικά δυσκολευόταν να αντιμετωπίσει. «Αυτό δεν επιλύθηκε καθόλου μέσω των σχέσεών της. Υπήρχαν πολλές δύσκολες στιγμές με τις σχέσεις που είχε».

Οι πρώτοι πράκτορες της UNICEF που είχαν συγκεντρωθεί για να παρέχουν βοήθεια σε παιδιά και γυναίκες μετά τον πόλεμο, την τράβηξαν κυριολεκτικά έξω από το λιμό. Πάντα μιλούσε για το πώς έφτασαν και της έδωσαν μια σοκολάτα.

Στο αποκορύφωμα της οικονομικής ύφεσης, η μητέρα της, Ella, μετακόμισε με την οικογένειά της στο Άρνεμ της Ολλανδίας το 1936 για να μείνει με συγγενείς. Η Όντρεϊ, ήθελε απελπισμένα να γίνει χορεύτρια, αλλά δεν της βγήκε, οπότε άρχισε να παίζει σε ταινίες – όπως το «Διακοπές στη Ρώμη» - για να κερδίσει χρήματα.

«Στην πραγματικότητα δεν είχε εκπαιδευτεί ως ηθοποιός, αλλά εκπαιδεύτηκε για να δίνει παραστάσεις», λέει ο σκηνοθέτης Peter Bogdanovich. «Έπρεπε να αντλήσει από τις δικές της λυπημένες και δύσκολες εμπειρίες στην πραγματική ζωή, ώστε να νιώθουμε πιο κοντά της, πιο οικεία. Από το πουθενά, αυτό το αστέρι γεννήθηκε».

Η Όντρεϊ Χέπμπορν είναι μια από τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς του Χόλιγουν / Φωτογραφία: ΑΡ

Όταν η Οντρεϊ Χέπμπορν ξανασυνάντησε τον πατέρα της

Αλλά το 1964, μετά από 25 χρόνια ολικής απουσίας, η Όντρεϊ Χέπμπορν, εξέφρασε την επιθυμία να δει τον πατέρα της. «Η περιέργεια με κυρίευσε», εξηγεί η διάσημη ηθοποιός στην ταινία. «Ήθελα να μάθω πού ήταν, αν ήταν ακόμα ζωντανός. Μέσα από τον Ερυθρό Σταυρό βρήκα πού ήταν ο πατέρας μου. Ήταν στην Ιρλανδία».

Όμως ο φίλος της Όντρεϊ Χέπμπορν και φωτογράφος, Τζον Άιζακ, λέει ότι έμεινε αναστατωμένη μετά την επανένωση, παρόλο που αποφάσισε να τον συγχωρήσει. «Όταν μου έλεγε την ιστορία, έκλαιγε», θυμάται. «Είπε ότι ήταν τόσο κρύος. Δεν την αποδέχτηκε και είπε ότι αυτό την πλήγωσε».

Στη συνέχεια, το ντοκιμαντέρ εξηγεί πώς το 1968, αφού παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της Αντρέα Ντότι, η ηθοποιός της περίφημης ταινίας «Breakfast at Tiffany's», αποφάσισε να εγκαταλείψει μια καριέρα στο Χόλιγουντ για να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της.

«Ήθελα να γίνω μητέρα», λέει. «Από τότε που ήμουν παιδί, μου άρεσαν πολύ τα μωρά και όταν μεγάλωσα ήθελα να κάνω πολλά μωρά. Και επειδή το ήθελα τόσο πολύ, ήθελα να το απολαμβάνω πάρα πολύ. Δεν θέλω να ακούγεται ενάρετο. Ήταν μια εγωιστική απόφαση αν θέλετε. Αυτό με έκανε ευτυχισμένη, να μείνω στο σπίτι με τα παιδιά μου. Δεν ήταν θυσία γιατί νόμιζα ότι πρέπει να φροντίζω τα παιδιά μου.

Η Όντρεϊ Χέπμπορν με τον σύζυγό της, Μελ Φέρρερ / Φωτογραφία: ΑΡ

Αυτό το συναίσθημα της οικογένειας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Έμαθα ως παιδί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό για ένα παιδί να έχει πατέρα. Ήμουν απελπισμένη επειδή ο πατέρας μου απομακρύνθηκε».

«Αν μπορούσα να τον έβλεπα τακτικά, θα ένιωθα ότι με αγάπησε και θα είχα έναν πατέρα και προσπάθησα απεγνωσμένα να το αποφύγω αυτό για τα παιδιά μου. Γίνεσαι πολύ ανασφαλής για τη στοργή, και είσαι τρομερά ευγνώμων για αυτήν, και έχεις μια τεράστια επιθυμία να τη δώσεις».

Και όταν ήταν έγκυος με τον δεύτερο γιο της, Λούκα Ντότι, η Όντρεϊ Χέπμπορν συνέχισε να επικεντρώνεται στην οικογενειακή ζωή και στο γάμο της, αν και ο τελευταίος δεν επρόκειτο να διαρκέσει. Στη συνέχεια, μετακόμισε στο Tolochenaz της Ελβετίας, όπου μπορούσε να είναι μακριά από τους παπαράτσι και εργάστηκε ως πρέσβειρα της UNICEF.

Σχολιάζοντας την απόφαση της Όντρεϊ Χέπμπορν να φροντίσει τα παιδιά της, η εγγονή της Εμμα, λέει: «Νομίζω ότι έπρεπε απλώς να αποδείξει στον εαυτό της ότι ήταν δυνατή η άνευ όρων αγάπη. Νομίζω ότι κυνηγούσε απλώς αυτό όλη της τη ζωή».

«Κατανοώ ακόμα το επίπεδο της φήμης. Είναι ένα μοναδικό είδος φήμης που κατά τη γνώμη μου, τόσο λίγοι άνθρωποι έχουν επιτύχει και διατηρήσει. Είχε προφανώς αυτή τη δύναμη του χαρακτήρα που ήταν τόσο ελκυστική και δεν μπορούσες παρά απλά να την ερωτευτείς, αλλά είχε και αυτή την απίστευτη ευαλωτότητα».

Η ηθοποιός και η φίλη της Όντρεϊ Χέπμπορν, Μίτα Ουνγκαρό, προσθέτει: «Είχε μια υπέροχη καριέρα, αλλά νομίζω ότι η προσωπική της ζωή δεν ήταν τόσο τυχερή». Η διάσημη ηθοποιός, η οποία πέρασε την τελευταία δεκαετία της ζωής της με τον Ρόμπερτ Γουόλντερς, ο Ολλανδός χήρος της κινηματογραφικής σταρ Μέρλι Όμπερον, πέθανε το 1993 στην Ελβετία σε ηλικία 63 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο πατέρας της Τζόζεφ πέθανε στο Νοσοκομείο Baggot Street, στο Δουβλίνο, στις 16 Οκτωβρίου 1980, σε ηλικία 91 ετών.