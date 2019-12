Στο... χαλαρό ο Αντετοκούνμπο: 29 πόντοι σε 24 λεπτά, ασταμάτητοι οι Μπακς [βίντεο]

Την ασταμάτητη πορεία τους στο NBA συνεχίζουν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι οποίοι τα ξημερώματα επικράτησαν 125-108 των Καβαλίερς στο Μιλγουόκι και έφτασαν στην 18η διαδοχική νίκη τους.

Τα «ελάφια» δεν αντιμετώπισαν το παραμικρό πρόβλημα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η οποία ουσιαστικά κρίθηκε στη δεύτερη περίοδο που έκλεισε με επιμέρους σκορ 34-14 και πήγαν στα αποδυτήρια με 69-51.

Στη συνέχεια, δεν σημειώθηκε κάποια μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το Μιλγουόκι δεν είχε κανέναν παίκτη του να παίζει πάνω από 27 λεπτά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, από την πλευρά του, είχε μία από τις πιο άνετες βραδιές του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αφού χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα πέτυχε 29 πόντους (με 10/15 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/7 βολές), μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ, ενώ 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 24 λεπτά συμμετοχής.

