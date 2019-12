Ματς σε φυλακές θα δώσει ο Αντετοκούνμπο με τους Μπακς

Σε μια ιστορική κίνηση για το NBA φαίνεται πως προχωρούν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι Σακραμέντο Κινγκς.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Σπίαρς, εκ των εγκυρότερων Αμερικανών ρεπόρτερ του NBA, οι διοικήσεις των δύο ομάδων, έχουν αποφασίσει να λάβουν μέρος σε τουρνουά, το οποίο θα γίνει σε φυλακές! Το τουρνουά θα γίνει με την ονομασία Play For Justice και θα γίνει σε ανοιχτό γήπεδο στην φυλακή της Βόρειας Καλιφόρνιας.

The @SacramentoKings and Milwaukee @Bucks will be the first NBA teams to participate in basketball games at correctional facilities organized by the Represent Justice Campaign.



via @MarcJSpearsESPNhttps://t.co/XkdoHWxSVT