NBA: Σόου Αντετοκούνμπο, σούπερ κάρφωμα και τσαμπουκάδες [βίντεο]

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν με 127-114 τους Μέμφις Γκρίζλις, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να οδηγεί τα «ελάφια» στην 17η συνεχόμενη νίκη.

Η ομάδα του Μέμφις, προηγήθηκε με 93-83 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, με τον Γιάννη όμως να σημειώνει 17 πόντους στην τέταρτη περίοδο και με επιμέρους σκορ 22-4, πήραν το προβάδισμα που κράτησαν μέχρι τέλους.

Ο Greek Freak σημείωσε double double με 37 πόντους (10/13β., 9/16διπ., 2/7τρ.) κι 11 ριμπάουντ που πήρε, ενώ έδωσε 2 ασίστ κι έκανε 1 κλέψιμο. Σε απόδοση ακολούθησαν τον Αντετοκούνμπο ο Μίντλετον με 26 κι ο Μπλέντσο με 12 πόντους, ενώ μόλις ένα λεπτό αγωνίστηκε ο Θανάσης. Για τους Γκρίζλις, ξεχώρισε ο τρομερός Τζάκσον με 40 πόντους, με τον Μπρουκς και τον Κράουντερ να ακολουθούν με 19 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Την… φαεινή ιδέα να προσπαθήσει να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο την ώρα που πήγαινε να καρφώσει είχε ο Μπρούνο Καμπόκλο, με το αποτέλεσμα να μην τον δικαιώνει. Ο Greek Freak έκανε… πόστερ τον Βραζιλιάνο φόργουορντ, δίνοντάς του ένα μάθημα ενόψει της συνέχειάς του στο NBA. Βέβαια, ο MVP το παράκανε με το trash talking, με αποτέλεσμα να δεχτεί τεχνική ποινή.

