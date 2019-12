Το «Happy Birthday» του κόσμου στον Αντετοκούνμπο -Τρελάθηκε ο Greek Freak [βίντεο]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 25 του χρόνια την Παρασκευή και οι υποστηρικτές των Μπακς δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν τα γενέθλια του Greek Freak.

Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Μπακς με τους Κλίπερς, την οποία ο Αντετοκούνμπο μετέτρεψε σε… πάρτι για τα γενέθλιά του, ο κόσμος άρχισε να φωνάζει ρυθμικά «Happy Birthday». Ο Αντετοκούνμπο εκείνη την ώρα ήταν στον πάγκο και κουνούσε σαν παιδί το κεφάλι του στον ρυθμό των ευχών, ενώ κάποια στιγμή σηκώθηκε όρθιος και έδωσε το σύνθημα να φωνάξουν πιο δυνατά και ο κόσμος ανταποκρίθηκε.

Giannis was enjoying the happy birthday chants 😂



...and @pconnaughton's dunk!! pic.twitter.com/wN49rSeibA