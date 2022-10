10+4 σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ του Netflix που βασίζονται σε αληθινά πρόσωπα - iefimerida.gr

Στην πλατφόρμα του Netflix υπάρχουν ενδιαφέρουσες ιστορίες που βασίζονται σε αληθινά πρόσωπα.

Οι ταινίες και οι σειρές των οποίων οι ιστορίες βασίζονται σε αληθινά πρόσωπα γοητεύουν τους σεναριογράφους και έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινό. Εγκλήματα που συγκλόνισαν τον κόσμο, βασιλικές ζωές με περίεργα πρωτόκολλα, απλοί πολίτες που εξαπάτησαν το σύστημα και πρόσωπα που ενέπνευσαν κόσμο είναι μόνο μερικές από τις ιστορίες αληθινών ανθρώπων των οποίων η ζωή και το έργο έγιναν τηλεοπτική σειρά ή ταινία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ιστορίες των αληθινών προσώπων κάνουν μεγάλο «γκελ» στο κοινό, και τις περισσότερες φορές, ακόμα κι αν κάποια γεγονότα έχουν κάποιες ανακρίβειες, καταφέρνουν με ευκολία να μπουν στη λίστα των κορυφαίων σειρών της γνωστής πλατφόρμας. Τελικά, μήπως η ζωή γράφει τα πιο ευφάνταστα σενάρια;

Συγκεντρώσαμε 14 σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ του Netflix των οποίων οι ιστορίες δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας, αλλά βασίζονται σε υπαρκτά πρόσωπα.

Netflix: Ταινίες, σειρές που βασίζονται σε αληθινά πρόσωπα

«Narcos»



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομική σειρά του Netflix «Narcos» βασίζεται στη βιογραφία του Πάμπλο Εσκομπάρ. Η πρώτη και δεύτερη σεζόν, αποτελούμενες από 20 επεισόδια, διαδραματίζονται στην Κολομβία και ως κεντρικό ήρωα έχουν τον περίφημο έμπορο ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος έγινε δισεκατομμυριούχος από την παραγωγή και τη διακίνηση κοκαΐνης. Η τρίτη σεζόν παρακολουθεί τα γεγονότα μετά τη δολοφονία του Εσκομπάρ και επικεντρώνεται στο Καρτέλ του Κάλι.

«Unbelievable»



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα βραβευμένο με Πούλιτζερ άρθρο των δημοσιογράφων Τ. Κρίστιαν Μίλερ και Κεν Άρμστρονγκ το οποίο βασίζεται σε ιστορία βιασμού έγινε μίνι σειρά από το Netflix, με τίτλο «Unbeliveble». Κεντρικό πρόσωπο μια 18χρονη κοπέλα που έχει διαμείνει σε πολλές ανάδοχες οικογένειες, βιάζεται στο κέντρο όπου διαμένει και κανείς δεν την πιστεύει. Η ίδια φτάνει στο σημείο να αποσύρει την κατάθεσή της. Τρία χρόνια αργότερα δύο γυναίκες ντετέκτιβ αντιλαμβάνονται πως υπάρχει μια σειρά βιασμών με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά και ξεκινούν την έρευνά τους.

«The Spy»



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «Κατάσκοπος» είναι μια πρωτότυπη βιογραφική μίνι σειρά του Netflix που βασίζεται στην πραγματική ζωή του Eli Cohen. Πρόκειται για έναν Ισραηλινό κατάσκοπο ο οποίος έδρασε στην ταραγμένη Συρία τη δεκαετία του 1960. Ο Eli Cohen επιλέχθηκε από τη Μοσάντ ανάμεσα από δεκάδες υποψηφίους και η αποστολή του ήταν να ζήσει μια διπλή ζωή στη Συρία, να εισέλθει στα ανώτερα πολιτικά κλιμάκια και να τα αναφέρει όλα στην Υπηρεσία του. Ωστόσο, ο ίδιος έπρεπε να δημιουργήσει μόνος του τις κατάλληλες διασυνδέσεις, να παρακολουθεί στενά την κυβέρνηση της Συρίας και να κρατάει μυστική την ταυτότητά του ακόμα και από την ίδια του την οικογένεια.

«Self made: Inspired by the life of Madam C.J. Walker»

Η μίνι σειρά «Self-made: Inspired by the life of Madam C.J. Walker» βασίζεται στην αληθινή ζωή μιας γυναίκας της οποίας οι γονείς ήταν σκλάβοι και η ίδια κατάφερε να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση και να γίνει εκατομμυριούχος στην Αμερική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεννήθηκε με το όνομα Sarah Breedlove, το 1867, στη Λουιζιάνα και μετά από πολλές κακουχίες και τον θάνατο των γονιών της μετακόμισε στον Μισισιπή, όπου ξεκίνησε να εργάζεται ως υπηρέτρια σε πλούσια σπίτια. Παντρεύτηκε ενώ ήταν ακόμα ανήλικη, έκανε παιδιά, και στην ηλικία των 20 ετών έμεινε χήρα και αποφάσισε να μετακομίσει στο Μιζούρι. Έπιασε δουλειά σε εταιρεία καλλυντικών και προϊόντων με μαλλιά, και έναν χρόνο αργότερα μετακόμισε ξανά στο Κολοράντο, όπου συνέχισε να πουλάει τα καλλυντικά της Malone. Με την εμπειρία της άρχισε να φτιάχνει τα δικά της καλλυντικά για μαλλιά για έγχρωμες γυναίκες και η εταιρεία της άρχισε να εκτοξεύεται.

«Girl in the picture»

Το ντοκιμαντέρ του Netflix «Girl in the picture» βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας με πολλά ψευδώνυμα, του συζύγου της και των εγκλημάτων του, που περιλάμβαναν την απαγωγή και τη δολοφονία του μικρού της γιου, καθώς και τη δολοφονία μιας άλλης γυναίκας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ντοκιμαντέρ βλέπουμε την «Ιστορία μιας γυναίκας» (το πραγματικό όνομά της ήταν Σουζάν Μαρί Σεβάκις) που έχασε το όνομά της, της οποίας η ζωή αλώθηκε από τον άνδρα που αποκαλούσε τον εαυτό του, εναλλάξ, «πατέρα» της και «σύζυγό» της. Είναι το ξετύλιγμα ενός μυστηρίου που διήρκεσε δεκαετίες, μέχρι που τελικά, το 2014, οι ερευνητές αποκάλυψαν την πραγματική ταυτότητα της γυναίκας.

«When they see us»

Η δραματική δικαστική σειρά «When they see us» είναι βασισμένη σε αληθινό περιστατικό που συνέβη το 1989 στη Νέα Υόρκη. Ένα βράδυ η Trisha Meili πήγε για τρέξιμο στο Central Park, όπου δέχθηκε μια άγρια επίθεση και έπεσε θύμα βιασμού. Η ίδια για 12 ημέρες θα πέσει σε κώμα, ενώ το ίδιο βράδυ συνελήφθησαν πέντε νεαροί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και τα στοιχεία ήταν ανεπαρκή, οι Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana και Korey Wise θα καταδικαστούν για την επίθεση και τον βιασμό της Meili. Δώδεκα χρόνια μετά οι πέντε πια άντρες θα αφεθούν ελεύθεροι και θα πάρουν χρηματική αποζημίωση για το λάθος που έκανε το αμερικανικό δικαστικό σύστημα. Ο πραγματικός ένοχος, Matias Reyes, παραδέχτηκε την ενοχή του και οι πέντε άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι.

«The Crown»



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Στέμμα» είναι μια ιστορική δραματική σειρά του Netflix που βασίζεται στη ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία απεβίωσε στις 8 Σεπτεμβρίου, στο αγαπημένο της κάστρο Balmoral, στη Σκωτία. Η σειρά περιγράφει τη ζωή της τότε πριγκίπισσας Ελισάβετ, που ανέβηκε απρόσμενα στον θρόνο. Γεγονότα που σημάδεψαν την Ιστορία ο γάμος με τον πρίγκιπα Φίλιππο, τα παιδιά της, η σχέση με την αδερφή της πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η Νταϊάνα, έχουν όλοι μια θέση στη ζωή της μακροβιότερης βασίλισσας της Αγγλίας. Μάλιστα, τον επόμενο μήνα έχει προγραμματιστεί η πρεμιέρα του πέμπτου κύκλου της σειράς, που έχει βρεθεί στην κορυφή των φανατικών του Netflix.

«The Empress»

Μια νέα σειρά στο Netflix που βασίζεται στη ζωή της πριγκίπισσας Σίσσυς έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στην πλατφόρμα, καταφέρνοντας να μπει στη δεκάδα των top επιλογών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δραματική σειρά καταγράφει την καταστροφική ζωή της πριγκίπισσας Σίσσυς, από την ελεγκτική πεθερά της και τους τραγικούς θανάτους των αγαπημένων της προσώπων, μέχρι τη δολοφονία της το 1898, με έναν αναρχικό να τη μαχαιρώνει στην καρδιά.

«Το ερπετό»



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μίνι σειρά, 8 επεισοδίων, το «Ερπετό», βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός serial killer. Η εξαφάνιση δύο νεαρών Ολλανδών στάθηκε η αφορμή για να ξετυλιχθεί η ιστορία ενός δολοφόνου που σκορπούσε τον τρόμο και δεν είχε καταφέρει να συλληφθεί από τις Αρχές. Στην ολλανδική πρεσβεία της Ταϊλάνδης ένας νεαρός διπλωματικός ακόλουθος, ο Χέρμαν Κνίπενμπεργκ, αν και οι προϊστάμενοί του δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αποφάσισε να ξετυλίξει το νήμα αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Χάρη στις αγωνιώδεις προσπάθειες και στις επίμονες έρευνες του Κνίπενμπεργκ, ο Σομπράζ μπήκε στη λίστα της Ιντερπόλ και, τελικά, μετά από πολύ κόπο συνελήφθη στην Ινδία. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να αποφυλακιστεί, μέχρι που μια μοιραία κίνηση -η επιστροφή στο Νεπάλ, όπου και εκεί έχει διαπράξει μια σειρά από φόνους- τον οδήγησε στη φυλακή, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

«Selena»



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Selena ήταν μια Λατίνα σταρ που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής τη δεκαετία του ΄90, μεξικανικής καταγωγής, με καταβολές από τους Ινδιάνους Τσερόκι, ξεκίνησε να τραγουδά από μωρό παιδί. Η ζωή της Selina έγινε σειρά στο Netflix - μάλιστα είχε χαρακτηριστεί ως η «Μεξικανή Μαντόνα». Πριν από χρόνια η ζωή της τραγουδίστριας είχε γίνει ταινία με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόπεζ, εκτοξεύοντας την καριέρα της Λατίνας σταρ.

«Η εξαφάνιση της Μαντλίν»

Από τις πιο πολυσυζητημένες και προβεβλημένες υποθέσεις είναι η εξαφάνιση της 3χρονης Μαντλίν, του κοριτσιού που αγνοείται από το 2007. Η μικρή παραθέριζε μαζί με τους γονείς της στην Πορτογαλία, και εξαφανίστηκε από το κρεβάτι της στις 3 Μαΐου του 2007.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στην κάθε θεωρία που έχει προκύψει από την εξαφάνιση του νεαρού κοριτσιού, ωστόσο η οικογένειά της δεν δέχτηκε να συμμετάσχει, γιατί η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Lost girls»

Το αστυνομικό θρίλερ «Lost girls» βασίζεται στην αληθινή ιστορία μιας μητέρας η οποία χάνει την κόρη της και επικεντρώνεται στο να βρει τους αληθινούς ενόχους. Το αποτέλεσμα είναι να έρθουν στο φως ανεξιχνίαστες υποθέσεις, με την αστυνομία να καλείται να απαντήσει αν όλες αυτές οι δολοφονίες έχουν κάποια σύνδεση μεταξύ τους ή όχι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναζήτηση της Shannon, του αληθινού κοριτσιού, τον Δεκέμβριο του 2010 οδήγησε την αστυνομία να ξετυλίξει το κουβάρι για τέσσερις δολοφονίες, χωρίς όμως ποτέ να βρεθεί ο δολοφόνος.

«Inventing Anna»

Το 2018 το «New York Magazine» έβγαλε την είδηση που έγινε παγκόσμιο θέμα συζήτησης για την ιστορία της δημοσιογράφου Τζέσικα Πρέσλερ σχετικά με μια φερόμενη Γερμανίδα κληρονόμο, που κατηγορήθηκε ότι έκλεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους φίλους της μεταξύ των ετών 2013 και 2017, με την ελπίδα να ξεκινήσει μια μοναδική λέσχη μελών με το όνομα Anna Delvey Foundation. Αποδείχθηκε όμως πως η Σοροκίν ήταν στην πραγματικότητα μια ρωσικής καταγωγής βασίλισσα της απάτης που μεγάλωσε στη Γερμανία και ξεγέλασε με κάποιον τρόπο τους εξαιρετικά πλούσιους και ισχυρούς της Νέας Υόρκης να της δανείσουν πάνω από 275.000 δολάρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σειρά του Netflix βασίζεται στην ιστορία της Anna, ένα αληθινό πρόσωπο που με μαεστρία κατάφερε να ξεγελάσει επιφανείς ανθρώπους.

«Enrico Piaggio: Vespa»



Η ταινία του Netflix «Enrico Piaggio: Vespa» μάς μεταφέρει στην Ιταλία του 1946, όπου βλέπουμε τη ζωή του Piaggio και της πιο γνωστής βέσπας στον κόσμο. Ο πατέρας του Enrico ήταν ο ιδρυτής της Piaggio και οι δύο του γιοι κληρονόμησαν την οικογενειακή επιχείρηση. Μέσα από την ταινία βλέπουμε τη προσωπική και επαγγελματική ζωή του Piaggio.