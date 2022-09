Inventing Anna: Εξαλλη η δημοσιογράφος του Vanity Fair, μηνύει το Netflix γιατί την δείχνει «σνομπ και ποταπή» - iefimerida.gr

Η δημοσιογράφος του Vanity Fair, φίλη της ψεύτικης κληρονόμου Anna Delvey, μηνύει το Netflix για τον μη κολακευτικό τρόπο με τον οποίο σκιαγράφησε τον χαρακτήρα της στη δραματική σειρά Inventing Anna.

Η Rachel DeLoache Williams κατέθεσε αγωγή για δυσφήμιση εναντίον του Netflix σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία εν γνώσει της την παρουσίασε με ψευδή και αρνητικό τρόπο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή η αγωγή θα δείξει ότι το Netflix πήρε σκόπιμη απόφαση για δραματικούς σκοπούς να δείξει τη Γουίλιαμς να κάνει ή να λέει πράγματα στη σειρά που την παρουσιάζουν ως άπληστη, σνομπ, άπιστη, ανέντιμη, δειλή, χειριστική και καιροσκόπο», αναφέρεται στη μήνυση, την οποία εξασφάλισε η DailyMail.com.

Rachel DeLoache Williams

Rachel DeLoache Williams

Η ίδια ισχυρίζεται ότι απεικονίστηκε στη σειρά ως ένα «κακό και περιφρονητικό άτομο» που οδηγεί σε έναν «χείμαρρο διαδικτυακής κακοποίησης, αρνητικών διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων και υποτιμητικών χαρακτηρισμών».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Williams ξόδεψε 60.000 δολάρια σε ένα ταξίδι στο Μαρόκο με την υποτιθέμενη Anna Delvey, αφού εκείνη ισχυρίστηκε ότι η κάρτα της είχε μπλοκάρει. Αργότερα της επέστρεψε τα μετρητά.

Η δημοσιογράφος του Vanity Fair ισχυρίζεται «πραγματική και εικαζόμενη ζημιά» και διεκδικεί ποινικές αποζημιώσεις, ασφαλιστικά μέτρα, ακόμη και διαταγή που απαιτεί από το Netflix να αφαιρέσει τις «συκοφαντικές» σκηνές από τη σειρά. Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των ζημιών δεν έχει αποκαλυφθεί.

Όμως, από την πλευρά της, η Anna Sorokin ανακοίνωσε στο Instagram ότι θα καταθέσει υπέρ του Netflix για την υπόθεση με την Williams και τον τρόπο που παρουσιάζεται ο χαρακτήρας της στη σειρά.

Η 34χρονη Williams είχε περιγράψει σε άρθρο της το 2018 για το Vanity Fair, όπου εργαζόταν ως συντάκτρια, την εμπειρία της ως φίλη με την Anna Sorokin.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο άρθρο έγραψε πώς η Sorokin - χρησιμοποιώντας το ψεύτικο όνομα Anna Delvey - προσποιήθηκε ότι ήταν μια Γερμανίδα κληρονόμος και την εξαπάτησε για περισσότερα από 60.000 δολάρια. Η Williams αποζημιώθηκε αργότερα και η Sorokin κρίθηκε αθώα για την κατηγορία της εξαπάτησής του μαροκινού ξενοδοχείου.

Παρόλα αυτά, η Williams συνέχισε να γράφει ένα βιβλίο με τίτλο My Friend Anna: The True Story of a Fake Heiress, το οποίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Simon and Schuster το 2019 και υπέγραψε ένα συμβόλαιο με το HBO, το οποίο έχει λήξει από τότε, για να δημιουργήσει ένα έργο βασισμένο στις εμπειρίες της.

Την ίδια στιγμή, το Netflix προχώρησε το δικό του πρότζεκτ βασισμένο στην ιστορία της δημοσιογράφου Jessica Pressler στο New York Magazine για το σχέδιο της Sorokin.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σειρά, Inventing Anna, έγινε σύντομα μεγάλη επιτυχία, αλλά η Williams αναφέρει στη μήνυση ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε είναι ανακριβής.

Inventing Anna: Τι αναφέρει στην αγωγή της κατά του Netflix η δημοσιογράφος του Vanity Fair

Στην αγωγή της, η Williams επιδιώκει να αντικρούσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στη σειρά, στην οποία την υποδύεται η ηθοποιός Katie Lowes.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στα αρνητικά σχόλια που φέρεται να έκανε για τον φίλο της Sorokin, Neff Davis, πώς απολαμβάνει τα χρήματα της Sorokin, αρνείται πως την εγκατέλειψε στο Μαρόκο όταν είχε προβλήματα με την κάρτα της και σημειώνει πως είναι ψέμα ότι βοήθησε την αστυνομία να συλλάβει την Sorokin.

«Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν έκανα ούτε είπα αυτά τα πράγματα», αναφέρει η αγωγή, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια του Ντέλαγουερ.

Ισχυρίζεται ότι η δημιουργός της σειράς Shonda Rhimes άλλαξε εν γνώσει της πτυχές του χαρακτήρα της για τους σκοπούς της σειράς. Η αγωγή στη συνέχεια υποστηρίζει ότι το Netflix απεικονίζει σκόπιμα τη Sorokin με συμπάθεια «αγνοώντας ή υποβαθμίζοντας την πραγματική φύση των πράξεων της, οι οποίες ήταν ανέντιμες, ιδιοτελείς, επιζήμιες για τους άλλους και καταδικασμένες να αποτύχουν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ως αντίβαρο στην υπερβολικά συμπαθητική απεικόνιση της Sorokin, το Netflix πήρε συνειδητή απόφαση να απεικονίσει αρνητικά τη Williams».

Μάλιστα παραπέμπει στον ίδιο τον ιστότοπο του Netflix, ο οποίος περιγράφει τον χαρακτήρα της Williams ως «την καιροσκόπο φίλη της Anna, Rachel», η οποία «απολαμβάνει τα προνόμια που παρέχει ο πλούτος της Anna, όπως πολυτελή ρούχα και αξεσουάρ».

Η αγωγή υποστηρίζει, επίσης, ότι η ταυτότητα του χαρακτήρα της Williams δεν τροποποιήθηκε όπως συνέβη με άλλους χαρακτήρες της σειράς, υποθέτοντας ότι αυτό έγινε σε αντίποινα για το συμβόλαιο με το HBO.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Netflix έδωσε φανταστικά ονόματα σε πολλούς από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του που εμφανίζονται στη σειρά, αλλά δεν παρείχε στην Williams την ίδια προστασία.

'Αντ' αυτού χρησιμοποίησε το πραγματικό της όνομα και προσωπικά της στοιχεία (όπως τον εργοδότη της, τον γείτονα και τον σύντροφό της) στη σειρά και διάλεξαν μια ηθοποιό που της έμοιαζε σε πολλά σημεία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, η αγωγή συνεχίζει λέγοντας ότι η Williams είχε στείλει στο Netflix αρκετές επιστολές πριν από την κατάθεση αυτής της αγωγής.

Σε μια επιστολή με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2020, ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τη Williams φέρεται να ενημέρωσε την εταιρεία ότι οι δηλώσεις για τη Williams σε ένα δελτίο Τύπου του 2019 σχετικά με τη σειρά ήταν ψευδείς και δυσφημιστικές.

Ο τότε δικηγόρος προέτρεψε το Netflix να μην την παρουσιάσει με αυτόν τον τρόπο και προειδοποίησε ότι αν το έκανε, η Williams θα προχωρούσε σε μήνυση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στελέχη του Netflix απάντησαν 10 ημέρες αργότερα, σύμφωνα με την αγωγή, υποσχόμενα ότι η απεικόνιση της Williams «θα είναι εντός των ορίων του νόμου».

Στη συνέχεια, μετά την προβολή της σειράς στο Netflix, ο δικηγόρος της Williams ενημέρωσε το Netflix ότι η σειρά τη δυσφήμισε σε αρκετές σκηνές.

Εκείνη την εποχή, αναφέρει η αγωγή, το Netflix αρνήθηκε ότι είχε δυσφημίσει τη Williams και αρνήθηκε να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στη σειρά.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Γουίλιαμς μιλάει για την ερμηνεία της στο Inventing Anna. Σε μια ανάρτηση στο blog της στις 5 Φεβρουαρίου, η Γουίλιαμς δήλωσε ότι το Netflix «διαστρέβλωσε την ιστορία της»

Η DailyMail επικοινώνησε με εκπρόσωπο του Netflix για σχόλιο χωρίς ωστόσο ανταπόκριση.

Στο μεταξύ, η Anna Sorokin έγραψε σε story στο Instagram ότι « είμαι διαθέσιμη να καταθέσω για την ακρίβεια της απεικόνισης της Ρέιτσελ» και δημοσίευσε ένα meme που δείχνει μια γυναίκα να ζητά να μιλήσει σε έναν διευθυντή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πως από φίλες έγιναν δυο άσπονδοι εχθροί

Η Sorokin συνάντησε για πρώτη φορά την Williams το 2016, ενώ βρισκόταν με φίλους στη Νέα Υόρκη.

Αργότερα σχεδίασε ένα ταξίδι για τους δυο τους σε μια βίλα αξίας 7.000 δολαρίων ανά διανυκτέρευση στο Μαρόκο το 2017. Η Sorokin είχε υποσχεθεί να πληρώσει το ταξίδι, αλλά δεν το έκανε ποτέ, αφήνοντας τον λογαριασμό στη Williams.

Οι άλλοτε κολλητές φίλες στη σειρά του Netflix

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, η Γουίλιαμς βοήθησε τον εισαγγελέα του Μανχάταν να στήσει μια επιχείρηση σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες για να συλλάβει τη Σορόκιν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η City National Bank επέτρεψε στη Sorokin να υπερβεί τον λογαριασμό της κατά 100.000 δολάρια.

Κατάφερε να κρατήσει 55.000 δολάρια στο λογαριασμό, αλλά «ξόδεψε τα χρήματα αυτά σε προσωπικά έξοδα σε διάστημα περίπου ενός μήνα» με διαμονές σε ξενοδοχεία, αγορές υψηλής ραπτικής και συνεδρίες με προσωπικό γυμναστή.

Το 2019 καταδικάστηκε για κλοπή δεύτερου βαθμού, κλοπή υπηρεσιών και απόπειρα κλοπής πρώτου βαθμού.

Αννα Σορόκιν/Φωτογραφία: AP Images

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Sorokin, ωστόσο, αθωώθηκε από την πιο σοβαρή κατηγορία - απόπειρα κλοπής πρώτου βαθμού, σε σχέση με ένα δάνειο ύψους 22 εκατομμυρίων δολαρίων που προσπάθησε να πάρει από την City National Bank. Αθωώθηκε επίσης για την κλοπή 62.000 δολαρίων από τη Williams.

Τελικά η Anna Sorokin καταδικάστηκε σε 4 έως 12 χρόνια στη φυλακή και τελικά εξέτισε τέσσερα χρόνια στο Riker's Island - τη μεγαλύτερη φυλακή της Νέας Υόρκης - προτού αποφυλακιστεί λόγω καλής συμπεριφοράς τον Φεβρουάριο του 2021.

Αννα Σορόκιν/Φωτογραφία: AP Images

Στη συνέχεια ρύθμισε τα χρέη της και πλήρωσε τα πρόστιμα που όφειλε με τα 320.000 δολάρια που έλαβε από το Netflix.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά μόλις ένα μήνα αργότερα, συνελήφθη εκ νέου από πράκτορες της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνειακής επιβολής επειδή έληξε η βίζα της.