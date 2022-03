Βραβεία BAFTA: Οι νικητές και η παρουσιάστρια που σήκωσε μεσαίο δάχτυλο στον Πούτιν [εικόνες] - iefimerida.gr

Με διπλή νίκη της «Εξουσίας του Σκύλου» πραγματοποιήθηκε η τελετή των φετινών φετινών βραβείων BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η φετινή απονομή των BAFTA είχε οικοδέσποινα την Ρέμπελ Γουίλσον σε μία τελετή με χαμηλούς τόνους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, η ρωσική εισβολή και το δράμα των προσφύγων δε θα μπορούσαν να μην αναφερθούν σε αυτή την λαμπερή τελετή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ρέμπελ Γουίλσον ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο στον Πούτιν

Η πολιτικά φορτισμένη απονομή των βραβείων επέστρεψε μετά από δύο χρόνια καθυστέρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, με παρουσιάστρια την Ρέμπελ Γουίλσον, η οποία ύψωσε μάλιστα το μεσαίο δάχτυλο στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ πολλοί από τους σταρ φορούσαν μαύρα ρούχα ή κορδέλες με τα χρώματα της Ουκρανίας σε ένδειξη αλληλεγγύης.



Η Ρέμπελ Γουίλσον, κατά τη διάρκεια της τελετής αναφέρθηκε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και καταχειροκροτήθηκε από το γεμάτο αστέρια κοινό όταν έκανε μια αγενή χειρονομία στον Πούτιν καθώς παρουσίαζε μια παράσταση με διερμηνείς στη νοηματική γλώσσα. Η ηθοποιός είπε: «Σε αυτή την παράσταση, υπάρχουν δύο διερμηνείς, ο ένας για τη νοηματική γλώσσα της Αμερικής και ο άλλος για τη βρετανική νοηματική γλώσσα. Ευτυχώς, όμως, σε όλες τις νοηματικές γλώσσες αυτή είναι η χειρονομία για τον Πούτιν» είπε προτού σηκώσει το μεσαίο της δάχτυλο στην κάμερα.



Η χειρονομία της Ρέμπελ Γουίλσον στον Βλαντιμίρ Πούτιν

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπένεντικτ Κούμπερμπαχ: Επιστρέφο«Τα αδέρφια μας υποφέρουν»

Την υποστήριξή του στην Ουκρανία έδειξε και ο διάσημος ηθοποιός Μπένεντικτ Κούμπερμπαχ, ο οποίος μάλιστα, φορούσε μια καρφίτσα με την σημαία της Ουκρανίας στο μαύρο σμόκιν του. Ο 45χρονος ηθοποιός, που ήταν υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού χάρη στην ερμηνεία του στο «The Power of the Dog», βρήκε την ευκαιρία να τονίσει τα δεινά των «αδερφών του που υποφέρουν» μετά την εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.



Μιλώντας στο Sky News από το κόκκινο χαλί της εκδήλωσης στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ο Μπένεντικτ είπε πως τα βάσανα εκατομμυρίων ανθρώπων δεν μπορούν να αγνοηθούν καθώς ο πόλεμος είναι «κάτι που κρέμεται από πάνω μας». Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική στιγμή να είσαι ένας Ευρωπαίος σε απόσταση μόλις 2,5 ώρες με το αεροπλάνο από την Ουκρανία και είναι κάτι που πλανάται πάνω μας» ανέφερε, προσθέτοντας: «υπάρχουν άμαχοι που βομβαρδίζονται, πυροβολούνται και σκοτώνονται και άλλοι που μένουν άστεγοι χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό και φαγητό. Θέλω να δείξω ότι στέκομαι στο πλευρό των αδερφών που περνούν όλο αυτό. Όμως όλοι μας, όπως ξέρουμε, πρέπει να κάνουμε περισσότερα από το να φοράμε μια απλή καρφίτσα. Πρέπει να κάνουμε δωρεές, πρέπει να πιέσουμε τους πολιτικούς μας για να συνεχίσουν να δημιουργούν ένα είδος ασφάλειας και καταφυγίου για τους πρόσφυγες που υποφέρουν.

Βραβείο BAFTA για τον κωφό ηθοποιό Τρόι Κότσουρ

Επιστρέφοντας στην τελετή απονομής, στα φετινά BAFTA πολλά από τα προγνωστικά ανατράπηκαν. Το «Dune» ήταν η ταινία που απέσπασε πέντε βραβεία (τεχνικά).

Το BAFTA Α' ανδρικού ρόλου πήγε στον Γουίλ Σμιθ για το «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βραβεία κέρδισαν το «Μετά την Αγάπη» όπου επικράτησε στον Α' Γυναικείο Ρόλο η Τζοάνα Σκάνλαν, το «No Time to Die» και το «CODA», με δύο βραβεία και νίκη του Τρόι Κότσουρ, ως πρώτου κωφού ηθοποιού που κερδίζει βραβείο BAFTA. Το BAFTA Α' ανδρικού ρόλου πήγε στον Γουίλ Σμιθ για το «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»

Bραβείο στον Τρόι Κότσουρ, ο πρώτος κωφος ηθοποιος που κερδίζει βραβείο BAFTA

Με βραβεία έφυγαν και οι ταινίες «Πίτσα Γλυκόριζα» και «West Side Story» με δύο βραβεία. Με βραβεία έφυγαν οι ταινίες «Κρουέλα», «Μέθοδος των Γουίλιαμς», «Encanto» και το «Drive my Car».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά τα βραβεία BAFTA

Καλύτερη Ταινία: «Η Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον

Καλύτερη Ταινία: «Η Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: «Belfast» του Κένεθ Μπράνα

Καλύτερο Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό: Τζέιμς Σάμιουελ για το «The Harder They Fall»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Drive My Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου η Τζοάνα Σκάνλαν

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζοάνα Σκάνλαν για το «Μετά την Αγάπη»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Γουίλ Σμιθ για το «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα Ντεμπόζ για το «West Side Story»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Τρόι Κότσουρ για το «CODA»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul του Questlove

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Encanto

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον για την «Εξουσία του Σκύλου»

Πρωτότυπο Σενάριο: Πολ Τόμας Αντερσον για το «Πίτσα Γλυκόριζα»

Βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου: Σαν Χέντερ για το «CODA»

Μουσική: Χανς Τσίμερ για το «Dune»

Καστ: Σίντι Τόλαν για το «West Side Story»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Γκρεγκ Φρέιζερ για το «Dune»

Μονταζ: Τομ Κρος, Ελιοτ Γκρέιαμ για το «No Time to Die»

Σκηνικά: Dune

Κοστούμια: Τζένι Μπίβαν για το «Κρουέλα»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: The Eyes of Tammy Faye

Ηχος: Dune

Οπτικά Εφε: Πολ Λάμπερτ, Μπράιαν Κόνορ, Τρίσταν Μάιλς, Γκερντ Νέφζερ για το «Dune»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: Do Not Feed the Pigeons

Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: The Black Cop

Ανερχόμενο Αστέρι (Ψήφος Κοινού): Λασάνα Λιντς

Lady Gaga ποζάρει στην τελετή των BAFTA