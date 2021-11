The Power of the Dog: Το γουέστερν που όλοι θα μιλούν για αυτό -Καθηλωτική ερμηνεία από τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Την πολυαναμενόμενη ταινία «The Power of The Dog» με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, που σάρωσε και εντυπωσίασε στα κινηματογραφικά φεστιβάλ στα οποία προβλήθηκε, έχει την ευκαιρία να απολαύσει και το ελληνικό κοινό.

Στο πλευρό του ταλαντούχου Βρετανού ηθοποιού - υποψήφιου για Όσκαρ για «Το Παιχνίδι της Μίμησης» - βρίσκεται η Κίρστεν Ντανστ, ενώ τη σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτιδα Τζέιν Κάμπιον, η οποία διασκεύασε το ομώνυμο μυθιστόρημα του Τόμας Σάβατζ από το 1967. Επίσης, στο καστ συμμετέχουν οι Τζέσι Πλέμονς και Κόντι Σμιτ Μακφί.

Η Κίρστεν Ντανστ σε στιγμιότυπο της ταινίας / Φωτογραφία: Netflix

Η υπόθεση της ταινίας The Power of the Dog:

Ο χαρισματικός κτηνοτρόφος Φιλ Μπέρμπανκ (ένας Μπένεντικτ Κάμπερμπατς όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί) προκαλεί φόβο και θαυμασμό στους γύρω του. Όταν ο αδελφός του φέρνει στο σπίτι τη νέα του γυναίκα και τον γιο της, ο Φιλ τούς βασανίζει μέχρι που έρχεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να ερωτευτεί.

Τα εύπορα αδέλφια από τη Μοντάνα, Φιλ και Τζορτζ Μπέρμπανκ (Τζέσι Πλέμονς), είναι σαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Φιλ είναι κομψός, έξυπνος και αδίστακτος, ενώ ο Τζορτζ είναι ψυχρός, λεπτολόγος και ευγενικός. Στα δύο αδέλφια ανήκει από κοινού το μεγαλύτερο ράντσο στην κοιλάδα της Μοντάνα. Πρόκειται για ένα μέρος όπου οι άντρες είναι ακόμη άντρες, ο ραγδαίος εκμοντερνισμός του 20ού αιώνα είναι ακόμα άγνωστος και ο Μπρόνκο Χένρι, ο μεγαλύτερος καουμπόι που γνώρισε ποτέ ο Φιλ, θεωρείται ηγετική φυσιογνωμία.

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς πρωταγωνιστεί στην ταινία The Power of the Dog / Φωτογραφία: Netflix

Όταν ο Τζορτζ παντρεύεται στα κρυφά τη χήρα της περιοχής Ρόουζ (Κίρστεν Ντανστ), ο κατάπληκτος και εξαγριωμένος Φιλ ξεκινά έναν σαδιστικό, αδίστακτο πόλεμο για να την καταστρέψει ολοκληρωτικά, χρησιμοποιώντας ως πιόνι του τον θηλυπρεπή γιο της, τον Πίτερ (Κόντι Σμιτ Μακφί).

Από πού προέρχεται ο τίτλος της ταινίας:

Η φράση «η εξουσία του σκύλου» προέρχεται από τη Βίβλο, Ψαλμός 22:20, για την οποία η Κάμπιον λέει: «Το συναρπαστικό πράγμα με αυτόν τον Ψαλμό είναι το πόσο φρικιαστικός και άγριος είναι. Είναι ένας σκληρός Ψαλμός για το πάθος με έναν πολύ θαρραλέο, ζωώδη τρόπο. Η εξουσία του σκύλου έχει να κάνει με ένα είδος πάθους- ένα ζωώδες ένστικτο που είναι σεξουαλικό και μοχθηρό και δυνατό και επικίνδυνο».

Έπειτα περιγράφει τον τρομερά περίπλοκο κεντρικό χαρακτήρα του Φιλ Μπέρμπανκ -έναν πανέξυπνο αλλά σκληρό, υπερ-αρρενωπό κτηνοτρόφο βοοειδών- τον οποίο υποδύεται ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ως έναν από τους «καλύτερους χαρακτήρες της Αμερικάνικης λογοτεχνίας».

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ως Φιλ Μπέρμπανκ / Φωτογραφία: Netflix

«Είναι τόσο περίπλοκος και σκληρός αλλά, όσο κακός και αγενής κι αν είναι, είναι επίσης και ένας βασανισμένος μοναχικός εραστής, ο οποίος βασίζεται σε μερικά πολύτιμα συναισθήματα από το παρελθόν, που ωστόσο έχουν περάσει εδώ και καιρό. Είναι μια απίστευτη συνθήκη, όπου είναι το άλφα αρσενικό, ο οποίος είναι ομοφοβικός και ομοφυλόφιλος. Είναι απίστευτα επώδυνο και περίπλοκο. Βρίσκω τον Φιλ συγκινητικό και βρίσκω τη μυστηριώδη σχέση του με το αγόρι συναρπαστική και ικανοποιητική».

Δείτε τα τρέιλερ της ταινίας The Power of the Dog:

Η πρώτη γνωριμία του κοινού με την ταινία έγινε τον Αύγουστο, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της, το οποίο είναι ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό και δημιουργεί μια αίσθηση αγωνίας, απειλής και φόβου.

Πρόσφατα το Netflix κυκλοφόρησε και ένα νέο τρέιλερ, το οποίο μεταδίδει το ίδιο βαρύ και ηλεκτρισμένο κλίμα, σε ένα σκληρό και απομακρυσμένο περιβάλλον, κάνοντας τους τηλεθεατές να ανυπομονούν να δουν την ταινία.

Το The Power of the Dog (στα ελληνικά «Η Εξουσία του Σκύλου») κυκλοφορεί σε επιλεγμένους κινηματογράφους της Ελλάδας από 18 Νοεμβρίου και θα προβάλλεται στο Netflix από την 1η Δεκεμβρίου 2021.