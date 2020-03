Στέλιος Πέτσας: Ψευδής η είδηση που διακινούν οι Τούρκοι για τραυματία από ελληνικά πυρά στον Εβρο

Στη διάψευση των όσων μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ σχετικά με τραυματίες στη διάρκεια επιχείρησης των ελληνικών Αρχών να απωθήσουν την είσοδο μεταναστών στη χώρα προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

«Υπήρξε διακίνηση πληροφοριών για δήθεν τραυματίες από ελληνικά πυρά, το διαψεύδω κατηγορηματικά», τόνισε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Πέτσας κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν υπάρχει κανένα περιστατικό με πυρά από τις ελληνικές αρχές. Διαψεύδουμε κατηγορηματικά όλα αυτά τα ψέμματα. Ολοι μπορούν να καταλάβουν πόσα ψέμματα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες. Καλούμε την άλλη πλευρά να σταματήσει αυτή την προπαγάνδα», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Την ίδια ώρα ο κ. Πέτσας μίλησε για μια οργανωμένη και συντονισμένη επιχείρηση από την Τουρκία που προκύπτει: από τη συγκέντρωση μεταναστών σε Κωνσταντινούπολη και Αδριανούπολη, την δωρεάν μεταφορά τους με λεωφορεία της στρατοχωροφυλακής της Τουρκίας, τα μηνύματα για δήθεν ανοιχτά σύνορα, τη δημοσιοποίηση από την κρατική τηλεόραση χάρτη με περάσματα στον Έβρο και τα νησιά και τη χρήση δακρυγόνων από μετανάστες που χρησιμοποιεί ο τουρκικός στρατός.

Μάλιστα σε tweet της η Ελληνική Κυβέρνηση παραθέτει απόσπασμα από τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπρόσωπου: «Η τουρκική πλευρά δημιουργεί και διασπείρει ψεύτικα ειδήσεις που απευθύνονται στην Ελλάδα. Σήμερα δημιούργησαν μια άλλη τέτοια ψευδαίσθηση, με τους τραυματίες μετανάστες και έναν υποτιθέμενο νεκρό από ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά».

Greek Government Spokesperson @SteliosPetsas: The Turkish side creates and disperses fake news targeted against Greece. Today they created yet another such falsehood, with injured migrants and one dead supposedly by Greek fire. I categorically deny it. pic.twitter.com/ApHxJGTPEr