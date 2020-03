Προκαλεί ο Ερντογάν: Η Ελλάδα βυθίζει βάρκες, σκοτώνει με σφαίρες -Μήνυμα με φωτό για Μητσοτάκη

Να σεβαστούν τους πρόσφυγες κάλεσε την Ελλάδα και την ΕΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγα 24ωρα αφότου άνοιξε τα σύνορα της Τουρκίας για να πλημμυρίσει τη χώρα μας και την Ευρώπη με μετανάστες.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Ερντογάν επιχείρησε μάλιστα να δώσει μαθήματα ανθρωπιάς στην Ελλάδα και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνοντας, σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah, μια φωτογραφία που, όπως είπε, απεικονίζει Έλληνες που έφυγαν από την κατεχόμενη από τους ναζί πατρίδα τους και αναζήτησαν καταφύγιο στη Συρία το 1942. «Θα ήθελα να σας θυμίσω ένα δημοσίευμα εφημερίδας του 1942 για τη βοήθεια που έλαβαν Έλληνες που κατέφυγαν στη Συρία για να γλιτώσουν από τις ναζιστικές επιθέσεις. Ίσως ένα από τα παιδιά που τους μοιράζουν τρόφιμα και ρούχα σε αυτή τη φωτογραφία να είναι ένας από τους παππούδες του κ. Μητσοτάκη», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, κατηγορώντας την Ελλάδα για απάνθρωπη μεταχείριση των προσφύγων που πολιορκούν τα σύνορά της.

Ο Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία υποστήριξε την Ελλάδα στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής στέλνοντας πλοία με τρόφιμα και ότι εκείνη την περίοδο «πολλοί Έλληνες ήλθαν στη χώρα μας κι έζησαν ειρηνικά και με ασφάλεια μέχρι τη λήξη του πολέμου». Και συνέχισε στο ίδιο αχαρακτήριστο ύφος: «Η Ελλάδα, που προσπαθεί με όλους τους τρόπους να σταματήσει τις ροές βυθίζοντας βάρκες με πρόσφυγες στη θάλασσα μέχρι σκοτώνοντας με σφαίρες, να μην ξεχνά ότι μπορεί να χρειαστούν κι αυτοί αυτό τον οίκτο. Την καλώ να δείχνει σεβασμό στους πρόσφυγες που φθάνουν στα εδάφη της». «Καλούμε όλες τις χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα την Ελλάδα, να σεβαστούν τους πρόσφυγες που έρχονται στην επικράτειά τους σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου », είπε ο Ερντογάν.

«Δεν θα αφήσουμε τη χώρα μας στο έλεος των τρομοκρατικών οργανώσεων, του αιματηρού καθεστώτος και εκείνων που τις υποστηρίζουν, ούτε θα αφήσουμε από μόνος του τον καταπιεσμένο συριακό λαό», συνέχισε. Κι απείλησε τις χώρες της Ευρώπης όπου, όπως ισχυρίστηκε «ακούγονται όλο και ισχυρότερα κάθε μέρα που περνά τα βήματα του φασισμού» ότι «μία κατάσταση σαν κι αυτή (με περαιτέρω ενίσχυση των μεταναστευτικών ροών) θα είναι πραγματική καταστροφή. Ελπίζουμε η κατάσταση αυτή να οδηγήσει την ΕΕ να αντικρίσει την αλήθεια και να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη στην Τουρκία. Αν οι χώρες της Ευρώπης θέλουν να λυθεί η μεταναστευτική κρίση, πρέπει να υποστηρίξουν τις ανθρωπιστικές λύσεις στη Συρία», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

«Υπήρξε διακίνηση πληροφοριών για δήθεν τραυματίες από ελληνικά πυρά, το διαψεύδω κατηγορηματικά», τόνισε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Πέτσας κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Πέτσας έκανε λόγο, επίσης, «για οργανωμένη και συντονισμένη επιχείρηση από την Τουρκία που προκύπτει από τη συγκέντρωση μεταναστών σε Κωνσταντινούπολη και Αδριανούπολη, την δωρεάν μεταφορά τους με λεωφορεία της στρατοχωροφυλακής της Τουρκίας, τα μηνύματα για δήθεν ανοιχτά σύνορα, τη δημοσιοποίηση από την κρατική τηλεόραση, χάρτη με περάσματα στον Έβρο και τα νησιά και τη χρήση δακρυγόνων από μετανάστες που χρησιμοποιεί ο τουρκικός στρατός».

Μάλιστα σε tweet της η Ελληνική Κυβέρνηση παραθέτει απόσπασμα από τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπρόσωπου: «Η τουρκική πλευρά δημιουργεί και διασπείρει ψεύτικα ειδήσεις που απευθύνονται στην Ελλάδα. Σήμερα δημιούργησαν μια άλλη τέτοια ψευδαίσθηση, με τους τραυματίες μετανάστες και έναν υποτιθέμενο νεκρό από ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά».

Greek Government Spokesperson @SteliosPetsas: The Turkish side creates and disperses fake news targeted against Greece. Today they created yet another such falsehood, with injured migrants and one dead supposedly by Greek fire. I categorically deny it. pic.twitter.com/ApHxJGTPEr