ΚΥΣΕΑ: Ασύμμετρη απειλή κατά της Ελλάδας -Τα 5 μέτρα για την ενίσχυση των συνόρων

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας), η οποία κράτησε περισσότερο από 3,5 ώρες για τα γεγονότα σε Εβρο και νησιά με χιλιάδες μετανάστες να προσπαθούν να εισέλθουν στην Ελλάδα.

Η δήλωση του Στέλιου Πέτσα μετά το ΚΥΣΕΑ:

«Τις τελευταίες μέρες, η Ελλάδα δέχεται αιφνίδια, μαζική, οργανωμένη και συντονισμένη, πίεση από μετακινήσεις πληθυσμών στα ανατολικά, χερσαία και θαλάσσια, σύνορά της.

Η μετακίνηση αυτή, κατευθύνεται και ενθαρρύνεται από την Τουρκία. Οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας.

Η Τουρκία αντί να περιορίσει τα κυκλώματα διακινητών μεταναστών και προσφύγων, έχει γίνει η ίδια διακινητής.

Τα συγκεντρωμένα άτομα επιχειρούν διά της βίας να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος, παρά το γεγονός ότι από την ελληνική πλευρά έχει καταστεί σαφές, με κάθε τρόπο ότι δεν επιτρέπεται καμία απολύτως διέλευση.

Λόγω του συντονισμένου και μαζικού χαρακτήρα της, η μετακίνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο του ασύλου που αφορά μόνο εξατομικευμένες περιπτώσεις.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η παρούσα κατάσταση συνιστά ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Τα συγκεντρωμένα άτομα χρησιμοποιούνται ως πιόνια από την Τουρκία για την άσκηση διπλωματικής πίεσης.

Η Ελλάδα ασκεί αταλάντευτα το κυριαρχικό δικαίωμα και τη συνταγματική υποχρέωση να διαφυλάσσει την ακεραιότητά της.»

Για τους λόγους αυτούς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε σήμερα, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter τα εξής: «Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειάς μας έλαβε την απόφαση να αυξήσει στο ύψιστο τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορά μας. Από αυτή τη στιγμή δεν θα δεχόμαστε κανένα νέο αίτημα ασύλου για ένα μήνα. Επικαλούμαστε το άρθρο 78.3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσει την πλήρη στήριξη της Ευρώπης».

Σημειώνεται ότι την προσεχή τρίτη ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εβρο μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαικού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support.