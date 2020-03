Μεταναστευτικό: Τα fake news του προκλητικού Ερντογάν και η άμεση απάντηση της Ελλάδας

Την ώρα που οι ελληνικές δυνάμεις συνεχίζουν για πέμπτη μέρα την φύλαξη των συνόρων στον Εβρο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξακολουθεί να δυναμιτίζει το κλίμα με fake news.

Για τέταρτη μέρα χθες εκτυλίχθηκαν νέα επεισόδια, από το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, με τον στρατό και την αστυνομία να ενισχύουν σημαντικά την φύλαξη των συνόρων και να βρίσκονται επί ποδός όλη τη νύχτα, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος συνέχιζε την τακτική των fake news, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνεχίζει να δυναμιτίζει το κλίμα, λέγοντας πως σκοτώθηκαν δύο μετανάστες και ένας τραυματίστηκε σοβαρά από τις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις, κάτι που η ελληνική πλευρά διέψευσε, αντιδρώντας σε έντονο ύφος. Ο Ερντογάν ανέφερε πως Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να κρατούνται με το ζόρι σε μία χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι με τη δική τους ελεύθερη βούληση θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας».

Η απάντηση ήρθε λίγο αργότερα, αρχικά από τον Στέλιο Πέτσα που έκανε λόγο για fake news και «τουρκική προπαγάνδα», αλλά και στη συνέχεια από το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε αυστηρό ύφος, αναφέρει πως «η Τουρκία δεν είναι σε θέση να μας κουνάει το δάχτυλο», αλλά και ότι «δεν είναι σε θέση να δίνει μαθήματα Διεθνούς Δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Ο Ερντογάν μάλιστα δήλωσε χθες πως ο αριθμός των μεταναστών θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο περνάνε οι μέρες.

Ο Ερντογάν πάντως συνεχίζει ακάθεκτος το σχέδιο της Τουρκίας με την προώθηση χιλιάδων μεταναστών προς την Ελλάδα. Η περιοχή έχει μετατραπεί για τέσσερις μέρες σε πολεμική ζώνη, με τους μετανάστες να φτάνουν με πούλμαν στα σύνορα και στα επεισόδια να είναι εφοδιασμένοι με δακρυγόνα και κάθε λογής πολεμοφόδια, προσπαθώντας παράλληλα να βρουν διόδους για να μπουν παράνομα στη χώρα.

Κατά την διάρκεια της χθεσινής ημέρας, χιλιάδες μετανάστες προσπάθησαν και πάλι, ανεπιτυχώς, να περάσουν στην ελληνική επικράτεια σε διάφορα σημεία του Εβρου. Στις Φέρες συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.000, καθώς λεωφορεία από την Κωνσταντινούπολη συνεχίζουν να μεταφέρουν κόσμο στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Χθες, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ως το απόγευμα εμποδίστηκαν 4.354 μετανάστες στην προσπάθειά τους να μπουν παράνομα στην Ελλάδα, ενώ έγιναν και 42 συλλήψεις, κυρίως από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Μαρόκο.

Συνολικά, αποτράπηκαν 24.203 προσπάθειες παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ έχουν γίνει 183 συλλήψεις, με τους συλληφθέντες να έχουν μεταφερθεί σε κέντρα κράτησης μεταναστών και οι καταδικασθέντες (για παράνομη είσοδο) σε καταστήματα κράτησης. Τα άτομα που δικάστηκαν για παράνομη είσοδο στη χώρα, καταδικάστηκαν σε τέσσερα έτη φυλάκιση χωρίς αναστολή και 10.000 ευρώ χρηματική ποινή έκαστος.

