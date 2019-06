Τα 100 τοπ εστιατόρια στην Ελλάδα για το 2019 -49 στην Αθήνα, 51 σε όποια γωνιά της χώρας μπορείς να φανταστείς [εικόνες]

Τη λίστα με τα 100 τοπ εστιατόρια στην Ελλάδα για το 2019, κατήρτησε για μια ακόμη φορά το Restaurant 100 Awards.

Στη φετινή λίστα (δείτε την αντίστοιχη περσινή εδώ) περιλαμβάνονται 49 εστιατόρια των Αθηνών και 51 στην επαρχεία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που μπορεί κανείς να σκεφτεί. Πέρα από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, στη λίστα βρίσκονται εστιατόρια στη Σίφνο, στο Λιτόχωρο, στη Φλώρινα, στο Βόλο, στην Καρδαμύλη και αλλού.

Στην πρώτη θέση με τα 100 τοπ εστιατόρια της Ελλάδας βρίσκεται το Aleria στην Αθήνα. Ενα από τα κομψότερα εστιατόρια της πόλης, σε ένα όμορφα ανακαινισμένο νεοκλασικό, με μια μικρή, ατμοσφαιρικά φωτισμένη και πράσινη πίσω αυλή για το καλοκαίρι. Οσο για τον σεφ... Ο Γκίκας Ξενάκης έχει δημιουργήσει ένα πολύ ξεχωριστό ρεπερτόριο μοντέρνας ελληνικής κουζίνας.

Δείτε τη λίστα με τα 100 τοπ εστιατόρια της Ελλάδας για το 2019

1 Aleria Αθήνα

2 Σπονδή Αθήνα

3 Varoulko seaside Αθήνα

4 Etrusco Κέρκυρα

5 Τραβόλτα Αθήνα

6 Hytra Αθήνα

7 CTC Αθήνα

8 Σελήνη Σαντορίνη

9 Vezené Αθήνα

10 Nolan Αθήνα

11 Botrini’s Αθήνα

12 Cookoovaya Αθήνα

13 Matsuhisa Μύκονος

14 Sushimou Αθήνα

15 Basegrill Αθήνα

16 Χαρούπι Θεσσαλονίκη

17 ΜεΖεν Βόλος

18 Πεσκέσι Ηράκλειο Κρήτης

19 GB Roof Garden Αθήνα

20 Matsuhisa Αθήνα

21 Μαύρη Θάλασσα Θεσσαλονίκη

22 Θαλασσάκι Τήνος

23 Βασίλαινας Αθήνα

24 Fuga Αθήνα

25 Omega3 Σίφνος

26 Θωμάς Φλώρινα

27 Duck Private Cheffing Θεσσαλονίκη

28 Άργουρα Αθήνα

29 Nammos Μύκονος

30 Salonica Θεσσαλονίκη

31 Σπύρος&Βασίλης Αθήνα

32 Γαστροδρόμιο "Εν Ολύμπω" Λιτόχωρο

33 Μούργα Θεσσαλονίκη

34 Γίδι Αθήνα

35 Bill & Coo Μύκονος

36 Tudor Hall Αθήνα

37 Κοντοσώρος Φλώρινα

38 Αυλή Ρέθυμνο Κρήτης

39 Ντομάτα Σάνη, Χαλκιδική

40 Γευσοκράτορας Βόλος

41 By the Glass Αθήνα

42 Balthazar Αθήνα

43 7 Θάλασσες Θεσσαλονίκη

44 Αφρόψαρο Αθήνα

45 Άστερ Αθήνα

46 Οψοποιών Μαγγανείαι Θεσσαλονίκη

47 Jackie O’ Beach Restaurant Μύκονος

48 Treehouse – Ekies All Senses Resort Βουρβουρού Χαλκιδικής

49 Ράτκα Αθήνα

50 Αθήρι Αθήνα

51 Blue Pine Αθήνα

52 Pomo D’ Oro Κέρκυρα

53 Κρητικός Αθήνα

54 Artisanal Αθήνα

55 Lycabettus Σαντορίνη

56 Γλυκάνισος Θεσσαλονίκη

57 Φάρμα Μπράλου Αθήνα

58 Izakaya Αθήνα

59 Μαυρίκος Ρόδος

60 Κουκούμαβλος Σαντορίνη

61 Το Μαύρο Πρόβατο Αθήνα

62 Clochard Θεσσαλονίκη

63 3SIXTY Ναύπλιο

64 Μπαρμπουνάκι δια χειρός Παπαιωάννου Αθήνα

65 Κυρίμαι Γερολιμένας Λακωνίας

66 Μαραθιά Τήνος

67 Feedέλ Urban Gastronomy Αθήνα

68 Che Cocina y Barra Sudamericana Αθήνα

69 Scorpios Mykonos Μύκονος

70 Λίθοινον-Private 16 Αθήνα

71 Kozi’s Αθήνα

72 Ψαράδες Αθήνα

73 Παπαδάκης Αθήνα

74 Το Ψαροκόκκαλο της Άννας Αθήνα

75 Alfredo’s Grand Dining Θεσσαλονίκη

76 Βενετσιάνικο Πηγάδι Κέρκυρα

77 Kapsaliana Village Καψαλιανά, Κρήτη

78 Ovac Σαντορίνη

79 Thria Θεσσαλονίκη

80 Μεταξύ Μας Σαντορίνη

81 Birdman Αθήνα

82 Ark Αθήνα

83 Grada Nuevo Θεσσαλονίκη

84 Ferryman Ελούντα

85 Ντουνιάς Δρακώνα Κεραμειών, Κρήτη

86 Yiamas Gastro Bar Καλαμάτα

87 Μπουκαδούρα Νικήτη Χαλκιδικής

88 Ψωμί & Αλάτι Αθήνα

89 Cash Αθήνα

90 Άνετον Αθήνα

91 Veri Table Αθήνα

92 Ήταν ένα μικρό καράβι Τήνος

93 Parla Κηφισιά

94 Boccanegra Αθήνα

95 Μικρές Κυκλάδες Αθήνα

96 Πρίμα Πλώρα Κρήτη

97 Πούλος Αρεόπολη

98 Bains Mixtes Καρδαμύλη

99 Tuk Tuk Αθήνα

100 Μπατζάβαλης Καρατζάς Αργολίδας