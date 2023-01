Πήγαμε για sushi και asian cocktails στο Kitschen - To μοντέρνο dim sum bar στο λιμάνι του Πειραιά που έχει γίνει viral - iefimerida.gr

Ένας Ελληνο-Κορεάτης και ένας Ελληνο-Ινδονήσιος άνοιξαν ένα ατμοσφαιρικό μαγαζί κοντά στον ΟΛΠ του Πειραιά, κάνοντας buzz με δυνατά ασιατικά κοκτέιλ, ωραία μουσική και γευστικά μικρά πιάτα και sushi σε έναν μοντέρνο χώρο με ιδιαίτερο design.

Ο Δημήτρης Liem και ο Σπύρος Μινέτος είναι ένα ωραίο δίδυμο, δυο τύποι κοντά στα 40 που δεν μοιάζουν ούτε 30 και συστήνονται χαριτολογώντας ως «μπατζανάκια». Έχουν παντρευτεί δύο αδερφές και, δουλεύοντας και οι δύο στο χώρο της εστίασης, ο ένας ως σεφ και ο άλλος ως barman, κάποια στιγμή αποφάσισαν να τολμήσουν να δημιουργήσουν το δικό τους dim sum bar, όχι κάπου στο κέντρο της Αθήνας όπως κανείς θα περιμενε, αλλά στην ανατολική πλευρά του λιμανιού του Πειραιά.

Ο τοίχος του Kutschen sum bar στον Πειραιά αναπαριστά ένα design γραφιστικό εξώφυλλο περιοδικού.

Βρήκαν ένα παλιό ξενοίκιαστο μαγαζί με πατάρι σε ένα στενό απέναντι από τον ΟΛΠ και έφτιαξαν ένα ασιατικό στέκι έξω από την παραδοσιακή αγορά της πανασιατικής εστίασης. Κοντά στην Τρούμπα που αποτελεί την καρδιά της πειραιώτικης διασκέδασης, το Kitschen όχι απλώς πέτυχε, αλλά έγινε πολύ γρήγορα γνωστό από στόμα σε στόμα, τόσο για το μοντέρνο design που έχει επιμεληθεί η βραβευμένη industrial designer Φωτεινή Τρουμπαδάκη, σύζυγος του Σπύρου και κουνιάδα του Δημήτρη, όσο και για την καλή ασιατική κουζίνα του.

Ο Σπύρος Μινέτος, ένας εκ των ιδιοκτητών, επιμελείται τα κοκτέιλς του Kitschen.

Η Ιαπωνική pop street culture συναντά τη μοντέρνα πανασιατική κουζίνα

Το Kitschen, είναι λοιπόν οικογενειακή υπόθεση, φτιαγμένο με αγάπη και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια: από τα πολύ γευστικά cocktails που φτιάχνει ο Σπύρος και τα ζουμερά dumplings του Δημήτρη με τα ασιατικά gourmet twists, μέχρι την σχεδιασμένη γαλάζια και κίτρινη ταπετσαρία με τα γιαπωνέζικα manga που έχει φιλοτεχνήσει η Φωτεινή.

Tο μενού του Kitschen περιλαμβάνει sushi rolls και dumplings από τον σεφ Δημήτρη Liem.

Όλα συμβάλουν σε μια υπέροχη ιαπωνική ατμόσφαιρα που σου φέρνει στο νου όχι τη μυστηριώδη σύγχρονη Ιαπωνία όπως τη σκιαγραφεί ο Χαρούκι Μουρακάμι στα βιβλία του, αλλά μια ανάλαφρη ποπ εκδοχή της, πολύ μοντέρνα και ευχάριστη.

Την ταπετσαρία του Kitschen έχει σχεδιάσει η industrial designer Φωτεινή Τρουμπαδάκη.

Τρώγοντας σούσι εδώ και απολαμβάνοντας ένα «Miso Rum Kanpai sake» και τρώγοντας κουνουπίδι tempura, ένα ιδιαίτερο και πολύ νόστιμο ορεκτικό, νιώθεις σαν να έχεις προσγειωθεί σε μια hype συνοικία του Τόκιο όπου πάνε οι 30something για κοκτέιλς μετά τη δουλειά ή σε μία γειτονιά του Hong Kong ή της Σανγκάη, τόσο ατμοσφαιρική όταν πέφτει το φως, που σου θυμίζει σκηνικό από την αριστουργηματική ταινία In the mood for love τoυ Wong Kar-wai.

Κουνουπίδι tempura, μια πολύ ωραία νοστιμιά που συνοδεύει τα κοκτέιλ και σου ανοίγει την όρεξη.

Το Kitschen έχει ανοιχτή κουζίνα και οι πελάτες μπορούν να παρακολουθούν τα πιάτα να ετοιμάζονται.

Πίνοντας το κοκτέιλ μας παρακολουθούμε τον Δημήτρη Liem να φτιάχνει το sushi μας.

Ο Δημήτρης Liem τυλίγει τα rolls για το sushi.

Τα dumplings με παντζάρι.

Έξω από την τζαμαρία, στον ήσυχο δρόμο της Κανάρη, ένα κάθετο στενό στην Ακτή Μιαούλη, οι παλιές μαρκίζες βάφουν με κόκκινα νέον φώτα το δρόμο, τα κρουαζιερόπλοια φαίνονται σαν γίγαντες που κάνουν το κτίριο του ΟΛΠ να δείχνει νάνος, τα αυτοκίνητα περνούν και εσύ χαζεύεις τα manga στον τοίχο με τα κρυφά μηνύματα που έχει εγκιβωτίσει η Φωτεινή Τρουμπαδάκη στα περίτεχνα ντεσέν τους, όπως η αστεία φράση «Spyro se vlepο».

Sushi rolls με τόνο, καθώς παρασκευάζονται στην ανοιχτή κουζίνα.

Ο Πειραιάς ήταν ρίσκο, ή τελικά ήταν η έξυπνη επιλογή που έριξε λάδι στο φαντασιακό του κόσμου που αγάπησε πολύ το Kitschen, κάνοντάς το γνωστό από στόμα σε στόμα, αναρωτιέμαι. Γιατί επιλέξατε τον Πειραιά, ρωτάω τον Δημήτρη Liem, καθώς μάς φτιάχνει ένα πιάτο dumplings ατμού με παντζάρι, miso και γλυκιά ponzu. «Μου άρεσε από πάντα ο Πειραιάς. Έχω μεγαλώσει εδώ. Οι γονείς μου είχαν ανοίξει το 1989 το πρώτο κινέζικο εστιατόριο του Πειραιά, στο Πασαλιμάνι. Εγώ όμως ποτέ δεν είχα δουλέψει στον Πειραιά, είναι η πρώτη φορά», απαντά.

Η ποπ ταμπέλα πάνω από το μπαρ με τα ιαπωνικά καρτούν.

Ο Δημήτρης Liem δεν ήθελε να ασχοληθεί με τη μαγειρική, η γαστρονομία του προέκυψε. Με θητεία σε εστιατόρια όπως το Momo, το e&o, στο Matsuhisa, μέσα στην πανδημία αποφάσισαν να κάνουν κάτι δικό τους. «Η σκέψη να ανοίξουμε ένα δικό μας εστιατόριο υπήρχε στην άκρη του μυαλού μας. Η περίοδος της καραντίνας όμως ήταν καταλυτική για να περάσουμε από την ιδέα στην πράξη», εξηγεί ο Σπύρος Μινέτος.

Η εισοδος του Kitscen επί της Κανάρη στον ΟΛΠ του Πειραιά.

Από τα ασιατικά λιμάνια στον Πειραιά

Ο Σπύρος Μινέτος είναι μισός Έλληνας μισός Κορεάτης. Η μητέρα του κατάγεται από τη Νότια Κορέα και ο πατέρας του, ναυτικός στο επάγγελμα, τη γνώρισε σε ένα ταξίδι του στον Ειρηνικό και την παντρεύτηκε στην Κορέα. Ο Σπύρος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κορωπί όπου το ζευγάρι έφτιαξε το σπίτι του και άνοιξε ένα καφενείο όταν επέστρεψε στην Ελλάδα.

Ο δρόμος της Κανάρη όπως φαίνεται από το εσωτερικό του Kitschen.

Αντίστοιχη είναι και η ιστορία του Δημήτρη: «Ο πατέρας μου είναι από την Ινδονησία και η μητέρα μου Ελληνίδα. Και ο δικός μου πατέρας ήταν ναυτικός. Γνώρισε τη μητέρα μου όταν το πλοίο στο οποίο εργαζόταν έπιασε λιμάνι στον Πειραιά. Ο πατέρας μου δούλευε μαζί με τον αδερφό της μητέρας μου, εκείνος τους σύστησε». Και οι δύο γνωρίζουν από πολύ μικροί τι σημαίνει εστίαση, ξέρουν τα θετικά και τα αρνητικά του επαγγέλματος. Οι γονείς τους δούλευαν άπειρες ώρες και έτσι η οικογένεια ζούσε ουσιαστικά μέσα στο μαγαζί: τα παιδιά διάβαζαν εκεί, η οικογένεια έτρωγε εκεί, τα πάντα είχαν σημείο αναφοράς τους το καφενείο και το εστιατόριο. Οι ζωές του Σπύρου και του Δημήτρη είχαν πολύ κοινή πορεία και όταν παντρεύτηκαν δύο αδερφές, οι πορείες αυτές συναντήθηκαν. Το Kitschen είναι το επιστέγασμα μιας κοινής διαδρομής που έγινε πρώτα συγγένεια, μετά φιλία και τώρα συνεργασία.

Ο κατάλογος των ποτών γραμμένος στα ιαπωνικά.

«Το Kitschen το ανοίξαμε 13 Σεπτεμβρίου του 2021. Μας πήρε ένα χρόνο για να φτιάξουμε το μαγαζί, γιατί ήταν όλα κλειστά με τις καραντίνες. Περάσαμε πολύ δημιουργικά το διάστημα της πανδημίας», εξηγεί ο Σπύρος Μινέτος στο iefimerida. «Η πανδημία μάς έδωσε το χρόνο να σκεφτούμε καλά το επόμενο βήμα μας», συμπληρώνει ο Δημήτρης Liem.

Νόστιμα sushi με τόνο.

Sushi, ζουμερά dumplings και ψαγμένα κοκτέιλ

Η γαστρονομική ταυτότητα του Kitschen είναι πανασιατική. Επιρροές από την ιαπωνική κουζίνα, συναντούν κινέζικες τεχνοτροπίες αλλά και κορεάτικα και ταϊλανδέζικα μυστικά μαγειρικής. Το μικρο αλλά πολύ στοχευμένο μενού έχει τέσσερα sushi rolls με σολομό, τόνο και καβούρι, ένα πιάτο σασίμι, κάποια σπέσιαλ πιάτα ημέρας, ενώ υπάρχουν και κάποια πολύ νόστιμα και ζουμερά πιάτα, όπως το καβούρι ταρτάρ, τα dumplings με παντζάρι, το κουνουπίδι tempura κ.ά. Οι γεύσεις του Δημήτρη Liem γράφουν δυνατά και τα κοκτέιλς του Σπύρου Μινέτου τα συνοδεύουν ιδανικά.

Ο Σπύρος Μινέτος φτιάχνοντας το κοκτέιλ μου.

Όλα στο Kitschen δένουν καλά. Γιατί έχουν γίνει με κέφι. Οι γεύσεις, τα αρώματα, τα χρώματα από τον ατμοσφαιρικό φωτισμό μέχρι τις αποχρώσεις των ασιατικών κοκτέιλ, η μουσική, τα γραφιστικά στοιχεία που ντύνουν το χώρο.

Τη διακόσμηση του χώρου έχει επιμεληθεί η Φωτεινή Τρουμπαδάκη.

Η διακόσμηση είναι ολόκληρη ένα δημιουργικό παιχνίδι. Μεταμοντέρνα ιαπωνικά manga συναντούν αρχαίες μυθολογίες και δημιουργίες σχεδιαστών της Ιαπωνίας του 19ου αιώνα, design στοιχεία -όπως το γιγαντιαίο εξώφυλλο μοντέρνου περιοδικού που είναι ζωγραφισμένο στον τοίχο αριστερά από το μπαρ- συνυπάρχουν με παραδοσιακά βερέλια σάκε με custom made unique συσκευασίες σχεδιασμένες από την ταλαντούχα Φωτεινή Τρουμπαδάκη.

Καβούρι ταρτάρ, ένα πολύ γευστικό πιάτο. Η καλύτερη επιλογή για να ξεκινήσετε το γεύμα ή το δείπνο σας στο Kitschen.

Η ανοιχτή κουζίνα δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα.

Μικρά τραπέζια σαν να είσαι σε ιαπωνικό μπαρ: Το Kitschen είναι ένα ποπ μαγαζί που θα σας κάνει να δείτε τον Πειραιά με άλλο μάτι.

Το όνομα του Kitschen είναι κι αυτό ένα παιχνίδι: Είναι ο Chen που είναι kitsch. Chen ονομάζεται ένα αλλόκοτο πλάσμα σαν manga δράκος-πολεμιστής, o οποίος αποτελεί και το logo του Kitschen. «Μας αρέσει το kitsch και το μπλακ χιούμορ», λέει ο Σπύρος Μινέτος.