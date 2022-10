Michelin 2022: Τα 27 εστιατόρια που μπήκαν στον οδηγό -Ποια πήραν αστέρια, ποια τα έχασαν, μεγάλες ανατροπές - iefimerida.gr

Τα ελληνικά εστιατόρια που ξεχώρισαν και κατάφεραν να μπουν στον οδηγό Michelin 2022. Όλο το παρασκήνιο.

Πριν λίγες ημέρες, αρχές του φθινοπώρου, μια νέα εποχή ξεκίνησε για την Αθήνα, καθώς κλείστηκε συμφωνία μεταξύ του Guide Michelin με τον ΕΟΤ. Στον απόηχο της συγκεκριμένης συμφωνίας που θα αναδείξει περισσότερο την γαστρονομία της χώρας μας ανακοινωθήκαν τα ελληνικά εστιατόρια που κατάφεραν να κερδίσουν αστέρια Michelin για το 2022.

Νέα εστιατόρια κέρδισαν αστέρια Michelin, κάποια άλλα κατάφεραν να τα κρατήσουν, ενώ η έκπληξη ήρθε από το εστιατόριο που μετά από πολλά χρόνια σταθερής παρουσίας στο Guide Michelin έχασε το ένα από τα δύο αστέρια του. Η ανανεωμένη λίστα αλλάζει πάλι τα δεδομένα στη γαστρονομική αθηναϊκή σκηνή ανεβάζοντας ψηλότερα τον πήχη στους σεφ που έχουν όνειρο να δουν το όνομα τους στο βραβευμένο οδηγό. Στα θετικά ας προσθέσουμε πως τη φετινή χρονιά φιγουράρουν στο Michelin Guide 27 ελληνικά εστιατόρια.

Το εστιατόριο που πήρε δύο αστέρια Michelin

Το Delta Restaurant του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κατάφερε από την πρώτη του χρονιά στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας να αποσπάσει κατευθείαν δύο αστέρια Michelin κατακτώντας την ελληνική κορυφή. Το πρωτοποριακό farm to table εστιατόριο με σεφ τους Θανάση Φρέσκο και Γιώργο Παπαζαχαρία, κατάφερε από την έναρξη του να γίνει talk of the town εστιάζοντας στη δημιουργική κουζίνα.

Μάλιστα, από τον Σεπτέμβριο οι δύο βραβευμένοι σεφ, με εμπειρία σε κορυφαία εστιατόρια της Βόρειας Ευρώπης, παρουσιάζουν ένα ανανεωμένο degustation μενού 12 σταδίων το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στον μινιμαλισμό που κάνει το art de la table αληθινή εμπειρία, στην αξιοποίηση των τοπικών γευστικών θησαυρών της Ελλάδας και της Μεσογείου και στην εστίαση σε παραγωγούς μικρής κλίμακας ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των αγνών πρώτων υλών, βιολογικής -πάντα- καλλιέργειας.

Το εστιατόριο που «έχασε» ένα από τα αστέρια του

Η μεγάλη ανατροπή από το Michelin Guide ήρθε από το διάστερο, μέχρι πριν λίγες ημέρες, εστιατόριο «Σπονδή». Για πολλά χρόνια η Σπονδή φιγουράριζε μόνη της στην κορυφή του οδηγού ως το μοναδικό διάστερο εστιατόριο, αλλά φέτος «έχασε» ένα αστέρι.

Η πρώτη ύλη, το εποχιακό μενού και η δημιουργική έμπνευση του σεφ είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας του εστιατορίου που έχει καταφέρει να γίνει γαστρονομικός προορισμός. Ακροβατώντας ανάμεσα στη παράδοση και το ταλέντο, στην κλασσική και τη μοντέρνα γαλλική κουζίνα η Σπονδή έχει καταφέρει να δημιουργεί εξαιρετικά μενού.

Τα νέα εστιατόρια που μπήκαν στο Michelin Guide

Πριν λίγους μήνες ο Τάσος Μαντής άνοιξε το εστιατόριο «Soil» στο Παγκράτι προτείνοντας ένα μενού όπου πρωταγωνιστεί η πρώτη ύλη που καλλιεργείται στο κτήμα του στο Αλεποχώρι. Ο οδηγός Michelin επιβράβευσε το όραμα του γνωστού σεφ δίνοντάς του ένα αστέρι Michelin και πράσινο αστέρι για τη γαστρονομική του προσέγγιση.

Στο Soil, το ταξίδι σε μια ολιστική γαστρονομική εμπειρία ξεκινά από τον ιδιωτικό κήπο του σεφ όπου τα βιολογικά βότανα, τα λαχανικά και τα εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα αποκαλύπτουν εξαιρετικές γεύσεις δημιουργικής και βιώσιμης ελληνικής κουζίνας. Η γήινη φιλοσοφία του εστιατορίου, το ισορροπημένο φαγητό και η άψογη εξυπηρέτηση κάνουν το φαγητό στο Soil κάτι περισσότερο από ένα γεύμα.

Ένα ακόμα εστιατόριο που κατάφερε να αποσπάσει το πρώτο του αστέρι Michelin είναι το «The Zillers», του ομώνυμου ξενοδοχείου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, με executive chef τον ταλαντούχο Παύλο Κυριάκη. Ο σεφ δημιουργεί εμπνευσμένα μενού που αναδεικνύουν την ελληνική κουζίνα με συναρπαστικές διεθνείς παραλλαγές.

Αξίζει να σημειώσουμε πως μέσα στη περασμένη σεζόν ο Παύλος Κυριάκης δημιούργησε μενού με κορυφαίους σεφ ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων τον τριάστερο Christian Le Squer και το διάστερο Eric Vildgaard.

Michelin 2022: Τα εστιατόρια που διατήρησαν το αστέρι τους

Ο οδηγός με τα μονάστερα εστιατόρια στην αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή εξακολουθεί να παραμένει ίδιος, χωρίς ανατροπές. Το «Varoulko» του σεφ Λευτέρη Λαζάρου, το «Botrini’s» του Έκτορα Μποτρίνι, η «Hytra» στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το «CTC» του Αλέξανδρου Τσιοτίνη και το «Pelagos» του ξενοδοχείου Four Seasons στη Βουλιαγμένη διατήρησαν το αστέρι Michelin.

Τα εστιατόρια που μπήκαν στην κατηγορία Bib Gourmand του Michelin Guide

Στη μικρότερη κατηγορία «Bib Gourmand», η οποία αναδεικνύει την καλή σχέση ποιότητας με την τιμή τα εστιατόρια παραμένουν σταθερά: Nolan, Cerdo Negro 1985, Oikeio.

Στα προτεινόμενα του οδηγού Michelin 2022 έχουμε 15 εστιατόρια - στα plus είναι πως και σε αυτή την κατηγορία έχουμε νέες κι ενδιαφέρουσες προσθήκες.

Σταθερά προτεινόμενα στη λίστα παραμένουν τα εστιατόρια: GB Roof Garden, Le Pavillon του Γάλλου σεφ Jean Charles Metayer, Athénée, Άνετον, Okio, Aleria, Cookoovaya, Alficon, Vezene, Sense και Annie Fine Cooking.

Τη λίστα των προτεινόμενων εστιατορίων του οδηγού Michelin 2022 προστίθενται τα Hervé, Veri Τable, Μerceri και Λινού Σουμπάσης και σία.