Τα Πάντα Όλα: Ένας οδηγός για την πολυβραβευμένη με Όσκαρ ταινία -Τα κρυμμένα νοήματα - iefimerida.gr

Με την πρώτη ματιά, το Everything Everywhere All At Once δεν είναι μια τυπική βραβευμένη με Όσκαρ ταινία.

Παρά (ή ίσως λόγω) της παράλογης υπόθεσης, η ταινία ήταν η αγαπημένη σεζόν των βραβείων, με αποκορύφωμα την απονομή των επτά Όσκαρ.



Η ταινία «Τα Πάντα Όλα», όχι μόνο κέρδισε στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας, αλλά κέρδισε τρία από τα τέσσερα βραβεία ερμηνείας, καθώς και καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερης σκηνοθεσίας για τους Daniel Kwan και Daniel Scheinert.

Μετά από αυτόν τον θρίαμβο, πολλοί άνθρωποι θα εμπνευστούν να παρακολουθήσουν την ταινία για πρώτη φορά... και, με την πρώτη προβολή, υπάρχουν πολλά να αφομοιωθούν.



Ακολουθεί λοιπόν ένας χρήσιμος οδηγός για τα κύρια σημεία που συνέταξε ο Mark Savage για το BBC και, για όσους από εσάς ετοιμάζεστε να το δείτε για δεύτερη φορά, θα δείτε πράγματα που ίσως χάσατε την πρώτη φορά.

Η πλοκή με λίγα λόγια

Η Έβελιν (Michelle Yeoh) διέρχεται μια υπαρξιακή κρίση. Πρόκειται για μια Κινεζοαμερικανίδα μετανάστρια, της οποίας η επιχείρηση, ο γάμος και οι σχέσεις της καταρρέουν ταυτόχρονα. Για να αποσπάσει την προσοχή της, ονειρεύεται τους διαφορετικούς δρόμους που θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει η ζωή της, αν δεν ήταν παντρεμένη με τον αιώνιο αισιόδοξο Waymond (Ke Huy Quan) και να μαλώνει συνεχώς με την κόρη της Joy (Stephanie Hsu).



Όταν όμως επισκέπτεται την εφορία, τα πράγματα γίνονται περίεργα. Μια εναλλακτική εκδοχή του Waymond στο σύμπαν εμφανίζεται ξαφνικά, ενημερώνοντας την Evelyn ότι απειλείται όλη η ύπαρξη από έναν πράκτορα του χάους, γνωστό ως Jobu Tupaki, που τυχαίνει να είναι η κόρη της.



Για να την νικήσει, η Evelyn πρέπει να εκμεταλλευτεί τη δύναμη πολλών Evelyn σε παράλληλα σύμπαντα, απορροφώντας τις δεξιότητές τους σε οτιδήποτε, από πολεμικές τέχνες μέχρι τραγούδι όπερας.

Η Stephanie Hsu σε μια σκηνή από το "Everything Everywhere All At Once" / Φωτογραφία: Allyson Riggs/A24 μέσω AP

Υπάρχουν πολλές ανακλήσεις στην καριέρα της Michelle Yeoh

Η Yeoh, η οποία γεννήθηκε στη Μαλαισία, έκανε το μεγάλο της «μπαμ» ως ηθοποιός κασκαντέρ, εμφανιζόμενη τακτικά δίπλα στον Jackie Chan τη δεκαετία του 1980.



Όταν ο χαρακτήρας της χρειάζεται να αφομοιώσει τις πολεμικές τέχνες στο Everything Everywhere All At Once, χρησιμοποιεί μια κινηματογραφική εκδοχή της Evelyn, της οποίας η καριέρα βασίζεται στην ίδια την Yeoh.



Η ταινία χρησιμοποιεί ακόμη και πλάνα από τις δημόσιες εμφανίσεις της ηθοποιού, συμπεριλαμβανομένης μίας σε κόκκινο χαλί που γυρίστηκε από την πρεμιέρα του Crazy Rich Asians και άλλα αρχειακά πλάνα από την καριέρα της.

Η Michelle Yeoh σε συνέντευξη Τύπου για την ταινία "The Lady" κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο / Φωτογραφία: AP Photo/Evan Agostini

Οι αναφορές σε άλλες ταινίες

Και δεν είναι η μόνη αναφορά στην ταινία... «Αυτή η ταινία είναι 100% μια απάντηση στο The Matrix, προφανώς», είπε ο Daniel Kwan στο φεστιβάλ South by Southwest, όπου έγινε η πρεμιέρα της ταινίας. «Θέλαμε να φτιάξουμε τη δική μας εκδοχή».



Όπως η κλασική πλέον ταινία με τον Keanu Reeves, το Everything Everywhere διαθέτει έναν πρωταγωνιστή που ανακαλύπτει ότι ο κόσμος δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται και που «κατεβάζει» νέες δεξιότητες για να νικήσει τις σκοτεινές δυνάμεις.



Όμως οι κινηματογραφικές αναφορές δεν τελειώνουν εκεί. Σε μια παρωδία του 2001: A Space Odyssey's, μια σκηνή περιλαμβάνει μια ομάδα πιθήκων που παλεύουν μέχρι θανάτου, μόνο που σε αυτή την περίπτωση έχουν χοτ-ντογκ για δάχτυλα. (Fun fact: Ο σκηνοθέτης Daniel Scheinert παίζει σχεδόν όλους τους πιθήκους επειδή μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μόνο δύο κοστούμια).

The Matrix

Μια σκηνή μάχης στην οποία οι φρουροί ασφαλείας είναι ντυμένοι με κουβανέζικα πουκάμισα με βολάν, είναι ένα νεύμα στην ταινία The Mask με τον Jim Carrey, ενώ μια ρομαντική συνάντηση ανάμεσα στη Yeoh και τον Quan είναι ένας οπτικός φόρος τιμής στα κυκλοθυμικά, στοχαστικά δράματα του οραματιστή σκηνοθέτη Wong Kar-Wai.



Η σκηνή είχε επιπλέον απήχηση για τον Quan, ο οποίος εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη για τον συγγραφέα, στα χρόνια που πάλευε να βρει δουλειά ως ηθοποιός.



Οι δύο Daniel της ταινίες έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερες αναφορές για να τιμήσουν τις αγαπημένες τους ταινίες, από το Carol του Todd Haynes και το Magnolia του Paul Thomas Anderson μέχρι το κλασικό επιστημονικής φαντασίας Repo Man. Και υπάρχουν περαιτέρω αναφορές σε κλασικές ταινίες με πολεμικές τέχνες όπως το Clan of the White Lotus και το Executioners From Shaolin.

Η ταινία βασίζεται σε μια ανατολική μορφή αφήγησης που ονομάζεται Kishōtenketsu

Πιο στενά συνδεδεμένο με την Ιαπωνία, αλλά και παρόν στην Κίνα και την Κορέα, το Kishōtenketsu είναι μια αφηγηματική δομή που χαρακτηρίζεται από αυτοπραγμάτωση, κατανόηση και μετά, αλλαγή.



Σε αντίθεση με το στυλ «το ταξίδι του ήρωα» που χρησιμοποιούν οι περισσότερες δυτικές ταινίες, δεν βασίζεται σε τροπάρια σύγκρουσης και νίκης. Αντίθετα, χωρίζεται σε τέσσερις διακριτές πράξεις.

kiku (ki): Εισαγωγή

shōku (shō): Ανάπτυξη

tenku (δέκα): Περιστροφή

kekku (ketsu): Συμπέρασμα



Ενώ έγραφαν, οι Daniels εμπνεύστηκαν από το κλασικό ιαπωνικό animation Princess Monokoke.

«Είχα εμμονή με την πριγκίπισσα Mononoke για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε ο σκηνοθέτης Daniel Scheinert στο Gizmodo.



«Το φινάλε είναι πολύ πιο περίπλοκο από το καλό εναντίον του κακού… Δεν υπάρχουν πολλοί κακοί που πρέπει να δολοφονηθούν. Η Mononoke είναι πολύ πιο διφορούμενη ηθικά. Προσπαθούν να διαπραγματευτούν την ειρήνη ως κορύφωση σε μια ταινία φαντασίας, με αυτόν τον τρόπο οδηγήσαμε την ταινία μας».

Τα οπτικά εφέ δημιουργήθηκαν από μια ομάδα πέντε ατόμων

Οι περισσότερες ταινίες του Χόλιγουντ απασχολούν εκατοντάδες animators και γκουρού οπτικών εφέ. Αλλά με προϋπολογισμό μόλις 20 εκατομμυρίων δολαρίων, οι Ντάνιελς ακολούθησαν μια διαφορετική προσέγγιση.



Χρησιμοποιώντας δωρεάν λογισμικό και δουλεύοντας από τα υπνοδωμάτιά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μια ομάδα πέντε ατόμων δημιούργησε περισσότερα από 500 εντυπωσιακά γραφικά.



«Όποιο πλάνο έχετε δει σε αυτήν την ταινία, δεν υπάρχει καμία τιμή που να είναι ιδιαίτερα υψηλή», είπε ο animator Ben Brewer στο BBC.

Οι σκηνές εμπνευσμένες από τον Ratatouille

Στην αρχή της ταινίας, η Έβελιν αναφέρεται λανθασμένα στο κλασικό animation της Pixar, Ratatouille, ως "Racacoonie".



Σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, η ταινία του Brad Bird από το 2007 επικεντρώνεται σε έναν άτυχο νεαρό σεφ, τον Αλφρέντο Λιγκουίνι, ο οποίος γίνεται φίλος με έναν αρουραίο που μιλάει με φιλοδοξίες να γίνει Γάλλος σεφ υψηλού επιπέδου. Κάπως έτσι, ο αρουραίος αποδεικνύεται ικανός να ελέγχει τις κινήσεις του Αλφρέντο ενώ κρύβεται κάτω από το καπέλο του σεφ του.



Η γκάφα της Έβελιν μοιάζει με ένα απλό ολίσθημα της γλώσσας... Μέχρι που βλέπουμε ένα εναλλακτικό σύμπαν όπου τα άκρα του φίλου της, Τσαντ, χειρουργούνται, σε στυλ μαριονέτας, από ένα ρακούν.

Η σκηνή αφήνει να εννοηθεί ότι η «πραγματική» Έβελιν γνωρίζει υποσυνείδητα τα άλλα σύμπαντα προτού μάθει την ύπαρξή τους...



Για να προσθέσουμε ένα άλλο νόημα, ο Ratatouille χρησιμεύει ως μεταφορά για τον τρόπο με τον οποίο η Evelyn μπορεί να ελεγχθεί από τους άλλους εαυτούς της.

Το κεντρικό μήνυμα αφορά τη σημασία της καλοσύνης

Στην ταινία, η ύπαρξη ενός πολυσύμπαντος μετατρέπει την Έβελιν και την Τζόι σε μηδενιστές. Αν κάτι είναι δυνατό, τότε τίποτα δεν έχει σημασία.



Ο Γουέιμοντ, όμως, έχει το ποτήρι του μισογεμάτο. Στην τρίτη πράξη της ταινίας, εξηγεί τη φιλοσοφία του στην Έβελιν: «Όταν επιλέγω να δω την καλή πλευρά των πραγμάτων, δεν είμαι αφελής. Είναι στρατηγικό και απαραίτητο. Έτσι έχω μάθει να επιβιώνω μέσα από τα πάντα. Ξέρω ότι βλέπεις τον εαυτό σου ως μαχητή. Λοιπόν, κι εγώ βλέπω τον εαυτό μου ως έναν. Έτσι παλεύω».

Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η γραμμή φαίνεται να έχει προσαρμοστεί από ένα απόσπασμα που ο σκηνοθέτης Daniel Kwan έκανε retweet το 2018, το οποίο έγραφε: «Μόνο οι ανόητοι πιστεύουν ότι η ενσυναίσθηση είναι συμφωνία. Η ενσυναίσθηση είναι και ανθρώπινη και στρατηγική· είναι ηθικά σοφή και πρακτικά απαραίτητη».

Δώστε προσοχή στο bagel

Στην καρδιά της ταινίας βρίσκεται το Everything Bagel του Jobu Tupaki - ένα bagel που έχει πασπαλιστεί με τη σκόνη κάθε γεγονότος σε κάθε σύμπαν σε κάθε εκδοχή της ιστορίας.



Το απειλητικό κυκλικό ψωμάκι είναι ένα μοτίβο απόγνωσης που εμφανίζεται σε όλη την ταινία: Είναι στο μαύρο δαχτυλίδι από τσόχα που σκαρώνει η Έβελιν στις φορολογικές της δηλώσεις. Είναι στις πόρτες των πλυντηρίων στο πλυντήριο της, και έχει καεί στο μέτωπο των οπαδών της Jobu.

Ο μηδενισμός του κουλουριού εξισορροπείται από μια σειρά από γουρλωτά μάτια που ο Waymond τοποθετεί συνήθως σε αντικείμενα γύρω από το πλυντήριο. Είναι το yin στο yang του μπέιγκερ, μια δήλωση ότι είναι ακόμα δυνατό να είσαι αισιόδοξος και να βρεις χαρά όταν το σύμπαν βρίσκεται σε χάος.

Στην αρχή, η Έβελιν απορρίπτει την επιπολαιότητα του συζύγου της, καθώς απομακρύνει τα μάτια από τον χώρο εργασίας της. Όταν όμως φτάνει στο απόγειο των δυνάμεών της, τοποθετεί επίτηδες ένα στο μέτωπό της - μια ρητή αναφορά στην πνευματική παράδοση του «φωτισμένου» τρίτου ματιού.

Η αντίθεση μεταξύ της μαύρης τρύπας του κουλουριού και του λευκού κύκλου του ματιού αντιπροσωπεύει πώς το σκοτάδι και το φως πρέπει να λειτουργούν από κοινού.

Ο πραγματικός λόγος που όλα γίνονται ταυτόχρονα

«Κάθε φορά που ξεκινάω να κάνω μια ταινία, φοβάμαι ότι θα πεθάνω», είπε ο Daniel Kwan στο Empire.



«Ακόμα και όταν ήμασταν πολύ νέοι, λέγαμε: "Αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο πράγμα που μας αφήνει ποτέ κανείς να φτιάξουμε! Καλύτερα να βάλουμε τα πάντα σε αυτό!"».

Ο Dan Kwan και ο Daniel Scheinert, νικητές του βραβείου Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας για την ταινία "Everything Everywhere All at Once", ποζάρουν στην αίθουσα Τύπου των 95ων Ετήσιων Βραβείων Όσκαρ / Φωτογραφία: Jeff Kravitz/FilmMagic

Σε συνέντευξή του στους LA Times, ο Kwan πρόσθεσε ότι ο φρενήρης ρυθμός της ταινίας ήταν προϊόν των «αντιφάσεων και του συναισθηματικού χτυπήματος» του διαδικτυακού λόγου.



«Το Διαδίκτυο είχε αρχίσει να δημιουργεί αυτά τα εναλλακτικά σύμπαντα», είπε ο Kwan. «Για πρώτη φορά συνειδητοποιούσαμε πόσο τρομακτικό ήταν το Διαδίκτυο, μεταβαίνοντας από αυτή την techno αισιοδοξία σε αυτόν τον techno τρόμο. Νομίζω ότι αυτή η ταινία ήταν εμείς που προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το χάος».