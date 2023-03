Michelle Yeoh: Από Mις Μαλαισία, θρύλος των επικίνδυνων σκηνών, Bond Girl -Το ιδιαίτερο ταξίδι μέχρι τα Όσκαρ - iefimerida.gr

Έπειτα από δεκαετίες στη βιομηχανία του κινηματογράφου, η Michelle Yeoh (Μισέλ Γεό) έλαβε την ύψιστη αναγνώριση για έναν ηθοποιό, όπως είθισται να αποκαλούν τα βραβεία Όσκαρ.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Τα Πάντα Όλα» (Everything Everywhere All At Once) έλαβε το Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου και έγραψε ιστορία στον θεσμό, καθώς έγινε η πρώτη Ασιάτισσα που κερδίζει σ' αυτή την κατηγορία.

«Για όλα τα μικρά αγόρια και τα μικρά κορίτσια που μοιάζουν σαν εμένα και μας βλέπουν απόψε, αυτός είναι φάρος ελπίδας και πιθανοτήτων. Είναι απόδειξη πως μπορείς να κάνεις μεγάλα όνειρα και πως τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Γράφεται ιστορία!», είπε η Michelle Yeoh παραλαμβάνοντας το Όσκαρ της.

Το εκκεντρικό, απίθανο κωμικό δράμα κατάφερε να κυριαρχήσει στην 95η τελετή απονομής τους, κερδίζοντας επτά από τις έντεκα κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια. Χάρη σε αυτή την ταινία, η Yeoh έχει κερδίσει επαίνους και, τους τελευταίους μήνες, μερικά λαμπερά τρόπαια, επίσης. Έχει κερδίσει Χρυσή Σφαίρα και βραβείο Screen Actors Guild για την ερμηνεία της. Είναι η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Θα μπορούσε να πει κανείς πως η Yeoh είναι η εικόνα της ισορροπίας. Αυτό το υπόβαθρο μπαλέτου λάμπει όχι μόνο στα τέλεια εκτεταμένα μουάι λακτίσματα, αλλά και στη στωική ψυχραιμία της.

Πώς όμως κατάφερε να φτάσει ως εδώ; Σίγουρα, δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει την καριέρα της μέχρι σήμερα ομαλή ή βαρετή.

Από μπαλαρίνα, στο πλευρό του Τζάκι Τσαν

Το να μάθεις ότι η Yeoh ήταν κάποτε χορεύτρια μπαλέτου σε κάνει να καταλάβεις αρκετά αυτήν, όπως από πού προέρχεται η αιθέρια χάρη της, για να μην αναφέρουμε αυτή την τέλεια στάση, την οποία κατά κάποιον τρόπο διατηρεί ακόμη και όταν πετάει στον αέρα ή όταν προσγειώνεται σωστά. Γεννημένη σε μια οικογένεια ανώτερης τάξης στο Ipoh της Μαλαισίας, η Yeoh μετακόμισε στο Λονδίνο στα 15 για να σπουδάσει μπαλέτο στη Βασιλική Ακαδημία Χορού. Μόνο που ένας τραυματισμός στην πλάτη (ο πρώτος από τους πολλούς) έσβησε αυτά τα όνειρα. Επέστρεψε στην πατρίδα της, όπου η μητέρα της τη δήλωσε στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss World Malaysia το 1983, τον οποίο η Yeoh κέρδισε. Σύντομα βρέθηκε στο πλατό απέναντι από τον Τζάκι Τσαν, χωρίς να γυρίζει ταινία, αλλά μια διαφήμιση ρολογιών. Ήταν «απλώς ένα όμορφο πρόσωπο» σε εκείνο το σημείο.

Η Michelle Yeoh και ο Jackie Chan στο Redstone Party στις 19 Μαΐου 2008 στις Κάννες / Φωτογραφία: Michael Bezjian/WireImage

Στη δεκαετία του '80 η σκηνή δράσης του Χονγκ Κονγκ ήταν μια πολύ αγορίστικη λέσχη. Το έχει πει η ίδια η Yeoh. Κατάφερε να διεισδύσει σε αυτόν τον κόσμο σαν δούρειος ίππος. Συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει στο The Owl vs Bumbo του 1984. Ήταν περισσότερο απογοητευτικό παρά εντυπωσιακό. Βλέποντας τους άνδρες συμπρωταγωνιστές της να τσακώνονται και να καβγαδίζουν, η Yeoh θέλησε η ίδια να πυροβολήσει.

Οι επόμενες εβδομάδες έπαιξαν σαν ένα μοντάζ του Ρόκι Μπαλμπόα ή εκείνη η εμβληματική σεκάνς «I'll Make a Man Out of You» στο Mulan της Disney. «Έκοψα τα μαλλιά μου και προπονήθηκα σκληρά», θυμάται. Απέδωσε. Μέσα σε έναν χρόνο η Yeoh ήταν η πρωταγωνίστρια της δικής της ταινίας kung fu, Ακόμη και στο σημερινό πλαίσιο, τα ακροβατικά που έκανε σε εκείνη την ταινία είναι συγκλονιστικά. Το 1988, όταν ήταν 25 ετών, η Yeoh παντρεύτηκε τον επικεφαλής του στούντιο Dickson Poon και αποσύρθηκε, ελπίζοντας να κάνει οικογένεια. Ωστόσο, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και χώρισαν το 1991. Έτσι, επέστρεψε στη δουλειά.

Τα επόμενα χρόνια η Yeoh καθιερώθηκε ως άτομο που πρέπει να γνωρίζεις κανείς και να το σέβεται. Για το Supercop του 1992, ένωσε ξανά τις δυνάμεις της με τον Chan, αυτή τη φορά ως ειδικός στις πολεμικές τέχνες και όχι ως μοντέλο. Προφανώς χρειάστηκε λίγος χρόνος για να προσαρμοστεί ο συμπρωταγωνιστής της σε αυτή τη νέα δυναμική.

Χρόνια αργότερα η Yeoh είπε στον David Letterman πως ο Chan, ενώ ήταν «πολύ καλός φίλος» της, πίστευε ότι οι γυναίκες «πρέπει να μένουν στο σπίτι και να μαγειρεύουν». Πέρυσι, η ίδια αποκάλυψε ότι ο Chan δεν έχει πια τέτοιες πεποιθήσεις, όχι αφού «τον έσκισε».

Η Michelle Yeoh ανεβαίνει στη σκηνή για να αποτίσει φόρο τιμής στον τιμώμενο Jackie Chan στα Βραβεία Governors το 2016 / Φωτογραφία: Chris Pizzello /Invision/AP

Δυναμική κασκαντέρ

Το 1995 ξανατραυματίστηκε. Η Yeoh είχε πεταχτεί σε ένα κινούμενο φορτηγό από μια υπερυψωμένη διάβαση 18 ποδιών κατά τα γυρίσματα του The Stunt Woman και έσπασε έναν σπόνδυλο καθώς και πολλά πλευρά κατά την πρόσκρουση. Ακινητοποιημένη σε λαιμό και πλάτη, νόμιζε ότι η καριέρα της είχε τελειώσει. Ήταν ο Κουέντιν Ταραντίνο που όρμησε στο κρεβάτι της και την παρακάλεσε να κάνει ακροβατικό άλλη μια μέρα. «Με κούρασε», είπε η Yeoh στο Country and Town House.

Ο Ταραντίνο ήταν μεγάλος θαυμαστής της, αφού προηγουμένως είχε πει ότι το Supercop -που αναφέρεται συχνά ως μια από τις καλύτερες ταινίες δράσης όλων των εποχών- αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το Kill Bill. Αν ήταν τέτοιος θαυμαστής, θα μπορούσατε να αναρωτηθείτε γιατί δεν την έβαλε στο εμβληματικό θρίλερ εκδίκησής του. Το ίδιο αναρωτήθηκε και η Yeoh. Η ίδια λέει ότι της είπε: «Ποιος θα πίστευε ότι η Ούμα Θέρμαν θα μπορούσε να σε νικήσει;».

Η ηθοποιός στην πρεμιέρα της ταινίας «Supercop» στις 24 Ιουλίου 1996 στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Evan Agostini/Liaison

Ήταν μόνο θέμα χρόνου να δεχθεί κρούση από το Χόλιγουντ. Εισέβαλε στον δυτικό κόσμο στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας του Pierce Brosnan στο Tomorrow Never Dies του 1997. Με τη δική της ομάδα κασκαντέρ στο Χονγκ Κονγκ, η Yeoh έφτασε στο πλατό και κατέπληξε τους Βρετανούς με την απρόσκοπτη προσέγγισή της στα γυρίσματα σκηνών δράσης. «Τα αγόρια μας πηδούσαν από κτίρια πάνω σε χαρτόκουτα ύψους 10 ποδιών», είπε ο σκηνοθέτης Roger Spottiswoode στην The Telegraph νωρίτερα φέτος,, προσθέτοντας: «Ενώ η Μισέλ μπορούσε να προσγειωθεί με ασφάλεια σε ένα λαστιχένιο ματ πάχους μίας ίντσας».

Ένα διαφορετικό κορίτσι του Τζέιμς Μποντ

Ο ρόλος της ως Wai Lin στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Tomorrow Never Dies» οδήγησε τον Ang Lee να συμπεριλάβει τη Yeoh στο καστ του αριστουργήματος των πολεμικών τεχνών του 2000 «Crouching Tiger Hidden Dragon» («Τίγρης και Δράκος»). Ο Lee είπε στην Telegraph ότι η Yeoh είχε αψηφήσει κάθε προσδοκία που είχε για αυτήν ως Bond girl. «Αυτή και ο Πιρς ήταν δύο εξίσου ταιριαστοί σταρ του κινηματογράφου», είπε.

Ο Pierce Brosnan πρωταγωνιστεί ως 007 δίπλα στη Michelle Yeoh στην ταινία James Bond «Tomorrow Never Dies» (1997). Κάθονται σε μια BMW R1200C σε ένα διαφημιστικό στιγμιότυπο για την ταινία / Φωτογραφία: Keith Hamshere / Getty Images

Το «Crouching Tiger» ήταν μια επιτυχία -έγινε η πρώτη ξενόγλωσση ταινία που κέρδισε 100 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ- αλλά, σύμφωνα με τη Yeoh, οι αριθμοί του box office δεν μεταφράστηκαν σε ουσιαστική αλλαγή για την ασιατική εκπροσώπηση στην οθόνη. Τα επόμενα χρόνια πρωταγωνίστησε σε τίτλους όπως τα Memoirs of a Geisha (2005), το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας Sunshine (2007) του Danny Boyle και το ιστορικό δράμα The Lady (2011).

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει πρωταγωνιστήσει σε δύο ταινίες της Marvel: στην ταινία μεγάλου προϋπολογισμού Crazy Rich Asians και στο πολυαναμενόμενο spin-off του The Witcher του Netflix. Η πιο συναρπαστική της ωστόσο εμφάνιση είναι, για πολλούς, στην ταινία Everything Everywhere All A Once.

Η απογείωση με το «Τα Πάντα Όλα»

Εκεί, υποδύεται την Έβελιν, μια εξουθενωμένη Κινεζοαμερικανίδα που όχι μόνο δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον πατέρα, τον σύζυγο και την κόρη της, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους φόρους της. Όταν της δίνεται η δυνατότητα να μεταπηδήσει σε άλλα σύμπαντα, τίποτα δεν την έχει προετοιμάσει για αυτό που την περιμένει.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Τα Πάντα Όλα», που σάρωσε στα Όσκαρ / Φωτογραφία: ΑΡ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σωματική ικανότητα της Yeoh παραμένει σαγηνευτική για παρακολούθηση (στα 60 της εξακολουθεί να κάνει τα περισσότερα από τα ακροβατικά της), αλλά οι σκηνές μάχης της συνδυάζονται με μια ερμηνεία που είναι προσγειωμένη και ανθρώπινη. Ποιος θα πίστευε ότι το πιο εξαιρετικό πράγμα που έπαιζε η Michelle Yeoh ήταν συνηθισμένο;

Πρόκειται για μια ηθοποιό που αγωνίστηκε για δεκαετίες προκειμένου να κερδίσει την αναγνώριση. Αν η καριέρα της της έχει διδάξει κάτι, είναι ότι κανείς δεν πρόκειται να σου δώσει τίποτα ακόμα κι αν το αξίζεις. Πρέπει να παλέψεις μόνος σου.