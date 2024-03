Οσκαρ 2024: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά -Τα τελευταία προγνωστικά - iefimerida.gr

Όλα είναι έτοιμα για την μεγάλη βραδιά της 96ης τελετής των βραβείων της Ακαδημίας του Κινηματογράφου, τα γνωστά σε όλους Όσκαρ 2024, που θα διεξαχθούν απόψε (01:00 ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας) στο Χόλιγουντ.

Η λαμπερή και πολυαναμενόμενη τελετή θα λάβει χώρα στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες με δεκάδες σταρ, celebrities και A-listers να αναμένεται να δώσουν το «παρών» και να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί.

Ο οικοδεσπότης και οι παρουσιαστές της βραδιάς των Όσκαρ

Ο Τζίμι Κίμελ θα είναι ο κεντρικός οικοδεσπότης της 96ης τελετής των βραβείων ενώ στη σκηνή αναμένεται να ανέβουν μεγάλα ονόμα της βιομηχανίας του κινηματογράφου για να δώσουν τα βραβεία στους μεγάλους νικητές.

Μερικοί από αυτούς είναι οι: Άνια Τέιλορ-Τζόι, Αλ Πατσίνο, Αμέρικα Φερέρα, Αριάνα Γράντε, Έμιλυ Μπλαντ, Ίσα Ρέι, Ζεντάγια, Κέιτ ΜακΚίνον, Bad Bunny, Κατρίν Ο' Χάρα, Κρίστοφ Βαλτς, Κρις Χέμσγουορθ, Λουπίτα Νιόνγκο, Μάθιου ΜακΚόναχι, Μάικλ Κίτον, Μέρι Στίνμπεργκεν, Μαχερσάλα Αλί, Μελίσα ΜακΚάρθι, Μισέλ Γιο, Μισέλ Φάιφερ, Μπεν Κίνγκσλι, Μπρένταν Φρέιζερ, Νίκολας Κέιτζ, Ντουέιν Τζόνσον, Οκτάβια Σπένσερ, Ράιαν Γκόσλινγκ, Ρίτα Μορένο, Ραμού Γιούσεφ, Ρετζίνα Κινγκ, Σάλι Φιλντ, Σίνθια Ερίβο, Σαμ Ρόκγουελ, Σαρλίζ Θερόν, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζένιφερ Λόρενς, Τζέσικα Λανγκ, Τζον Μαλέινι, Τζόναθαν Κι Κουάν, Τιμ Ρόμπινς και Φόρεστ Γουίτακερ.

Ποιοι θα τραγουδήσουν στην σκηνή των Όσκαρ

Και τα πέντε πρωτότυπα τραγούδια που είναι υποψήφια για Όσκαρ θα παρουσιαστούν φέτος live.

Εκπροσωπώντας την «Barbie», ο Ράιαν Γκόσλινγκ και ο Μαρκ Ρόνσον θα ερμηνεύσουν τη viral επιτυχία «I'm Just Ken», ενώ η Μπίλι Άιλις και ο αδελφός της, Φινέας Ο' Κόνελ θα τραγουδήσουν το «What Was I Made For?».

Ο Τζον Μπατίστ θα ανέβει στη σκηνή για το «It Never Went Away» από το ντοκιμαντέρ του Netflix «American Symphony», η σταρ της latin μουσικής, Becky G, θα ερμηνεύσει το «The Fire Inside» από την «Flamin' Hot» και ο Σκοτ Τζορτχ και οι Οσέιτζ Σίνγκερς θα εκτελέσουν το «Wahzhazhe (A Song For My People)» από το «Killers of the Flower Moon».

Τα φαβορί και τα τελευταία προγνωστικά για τα Όσκαρ

Αδιαφιλονίκητο φαβορί των φετινών Όσκαρ αποτελεί φυσικά το «Oppenheimer» που διεκδικεί 13 χρυσά αγαλματίδια. Η βιογραφική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για τον «πατέρα της ατομικής βόμβας» φαίνεται πώς θα καταφέρει να αποσπάσει τις περισσότερες νίκες στις κατηγορίες στις οποίες είναι υποψήφια.

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου έχει 11 υποψηφιότητες, το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε 10 και η «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ 8.

Το «Poor Things» του Έλληνα σκηνοθέτη παρά τις διθυραμβικές κριτικές και τα πολλά βραβεία που έχει ήδη κατακτήσει φαίνεται πώς θα περιοριστεί σε τεχνικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Variety, το «Oppenheimer» πρόκειται να είναι η ταινία που θα κατακτήσει τα περισσότερα Όσκαρ από τότε που κέρδισε το «Slumdog Millionaire» το 2008, που απέσπασε 8 βραβεία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, η βιογραφική ταινία που έσπασε ταμεία θα κατακτήσει επτά χρυσά αγαλματίδια στης εξής κατηγορίες: Καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας (Κρίστοφερ Νόλαν), Α' ανδρικού ρόλου (Κίλιαν Μέρφι), Β' Ανδρικού ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), Κινηματογραφίας, Μοντάζ, Ήχου και Μουσικής.

Οσον αφορά στο Poor Things, το Variety προβλέπει μόνο μία νίκη στην κατηγορία του σχεδιασμού παραγωγής. Για την Barbie προβλέπει Όσκαρ στην κατηγορία των κοστουμιών και στου καλύτερου τραγουδιού.

Για την ταινία του Αλεξάντερ Πέιν «Τα παιδιά του χειμώνα», δίνει νίκη στην κατηγορία του Β' γυναικείου ρόλου για την Da’Vine Joy Randolph.

Τέλος, το βραβείο καλύτερου μακιγιάζ και κομμώσεων, θα πάει στο «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ.

Όσκαρ 2024: Ποιο κανάλι θα τα δείξει στην Ελλάδα

Η μεγάλη βραδιά της 96ης τελετής των Βραβείων Όσκαρ θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την Cosmote TV.

Από τις 21:30 θα ξεκινήσει η μετάδοση της εκπομπής Oscars' night με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο live στο Cosmote Cinema Oscars, όπου θα υποδέχεται και θα σχολιάζει με εκλεκτούς καλεσμένους τις υποψηφιότητες και τα παραλειπόμενα της μεγάλης βραδιάς. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα γίνονται συνδέσεις με τον Γιώργο Σατσίδη από το κόκκινο χαλί στο Λος Άντζελες.

Η λαμπερή τελετή αρχίζει στη 01:00 με ζωντανό σχολιασμό από το Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και την Ιωσηφίνα Γριβέα στο κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Cosmote TV για τα Οσκαρ 2024

Κυριακή 10/03 - Live Transmissions

COSMOTE CINEMA OSCARS HD

21:30 - 01:00: Live εκπομπή OSCARS’ NIGHT με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα γίνονται συνδέσεις με τον Γιώργο Σατσίδη από το κόκκινο χαλί.

01:00: Live μετάδοση 96η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ με σχολιασμό από τους Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και Ιωσηφίνα Γριβέα

Παράλληλα από τις 00:30 θα μεταδοθεί σε ζωντανή μετάδοση το OSCARS RED CARPET (PRE -SHOW) στο COSMOTE CINEMA 2HD και στη 01:00 θα ακολουθήσει η 96η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ με πρωτότυπο αγγλικό ήχο.

Όλη η βραδιά των OSCAR («κόκκινο» χαλί, τελετή απονομής) θα προβληθεί και με υπότιτλους την αμέσως επόμενη μέρα (Δευτέρα 11/3, από τις 19:30, COSMOTE CINEMA OSCARS HD). Επιπλέον, φέτος, για πρώτη φορά, όλα τα οσκαρικά προγράμματα θα είναι διαθέσιμα στο REPLAY TV για 7 ημέρες, αλλά και On Demand έως και τις 23/3.

Δευτέρα 11/03

COSMOTE CINEMA OSCARS

19:30 ON THE RED CARPET AT THE OSCARS - με υπότιτλους

21:00 OSCARS RED CARPET (PRE-SHOW) - με υπότιτλους

21:30 96η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ - με υπότιτλους