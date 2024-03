Amy Winehouse: Γιατί ο πατέρας της ξεκινά πόλεμο με τις φίλες της -Πώς ένα φόρεμα έγινε η πέτρα του σκανδάλου - iefimerida.gr

Όταν η Amy Winehouse κατέβηκε από τη σκηνή της τελευταίας της συναυλίας -η οποία, χωρίς να το γνωρίζει, θα ήταν η τελευταία της-, φορούσε ένα φόρεμα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, με σχέδιο από μπαμπού, σχεδιασμένο και φτιαγμένο με αγάπη από έναν από τους πιο στενούς της φίλους.

Το λαχανί και μαύρο φόρεμα με αλεξικέραυνο, λέει η Naomi Parry -η στιλίστρια της Έιμι Γουάινχαουζ για έξι χρόνια-, υποτίθεται ότι αντιπροσώπευε κάτι σαν μια νέα αρχή για την 27χρονη τραγουδίστρια.

Μετά από χρόνια πάλης με τον εθισμό στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ, είχε μόλις βγει από την αποτοξίνωση και ήταν ενθουσιασμένη για το μέλλον. Είχε μια νέα σχέση, με τον σκηνοθέτη Reg Traviss, ο οποίος θεωρούνταν μια θετική παρουσία στη ζωή της μετά τον καταστροφικό διετή γάμο της με τον ηρωινομανή Blake Fielder-Civil. Το φόρεμα, λέει η Ναόμι, συμβόλιζε το νέο ξεκίνημα.

Δυστυχώς, αυτό δεν ήταν γραφτό να συμβεί. Η συναυλία στο Βελιγράδι στις 18 Ιουνίου 2011 κατέληξε σε φάρσα, καθώς η Amy ήταν μεθυσμένη, παραπατούσε, έβγαζε τα παπούτσια της και έπεφτε. Αναγκάστηκε να αφήσει μια χορεύτρια που την υποστήριζε, να τραγουδήσει την επιτυχία της «Valerie» και δεν μπορούσε να θυμηθεί τα ονόματα των μελών της μπάντας της.

Πέντε εβδομάδες αργότερα, στις 23 Ιουλίου, το άψυχο σώμα της ανακαλύφθηκε στο σπίτι της στο Λονδίνο, περιτριγυρισμένο από άδεια μπουκάλια βότκας. Ο ιατροδικαστής κατέγραψε αργότερα ότι πέθανε από τυχαία δηλητηρίαση από αλκοόλ.

Ήταν ένα θλιβερό τέλος για την εξαιρετικά ταλαντούχα, γεννημένη στο Ένφιλντ Εβραία, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της υπογράφοντας στην εταιρεία του επιχειρηματία Σάιμον Φούλερ το 2002, σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Η παγκόσμια επιτυχία ήρθε με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Back To Black» το 2006, το οποίο περιείχε επιτυχίες όπως τα Rehab, Tears Dry On Their Own και Love Is A Losing Game, πουλώντας περισσότερα από 16 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Στη συνέχεια κέρδισε έξι Grammy στις ΗΠΑ, καθώς και τρία βραβεία Ivor Novello και ένα Brit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύντομα, όμως, έμελλε να γίνει τόσο γνωστή για τον αυτοκαταστροφικό τρόπο ζωής της όσο και για τη μουσική της, με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια να διαδραματίζεται στο φως της δημοσιότητας.

Η Amy Winehouse με τον Blake Fielder-Civil

Amy Winehouse: Το φόρεμα - μήλον της Έριδος

Τώρα, αυτό το φόρεμα, το οποίο θα συνδεθεί για πάντα με την τραγωδία, βρίσκεται στο επίκεντρο των περισσότερων αντιπαραθέσεων, καθώς η Naomi Parry και μια άλλη από τις στενότερες φίλες της Amy, η Catriona Gourley, έχουν εμπλακεί σε μια σφοδρή δικαστική διαμάχη με τον 73χρονο πατέρα της Amy, Mitch, για την πώλησή του. Ο πατέρας της έχει προσλάβει δικηγόρους και έχει καταθέσει έγγραφα στο Ανώτατο Δικαστήριο για να ανακτήσει τα χρήματα που κέρδισαν οι γυναίκες όταν το φόρεμα πωλήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς για το εντυπωσιακό ποσό των 224.280,96 ευρώ (192.000 λίρες) πριν από τρία χρόνια - 13 φορές η εκτίμηση του δημοπράτη.

Οι δύο γυναίκες ήταν πρώην συγκάτοικοι της Amy στο Λονδίνο και την υποστήριζαν καθώς πάλευε με τους δαίμονές της, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο ντοκιμαντέρ «Reclaiming Amy» του 2021. Ήταν κάποτε τόσο πολύ μέρος του στενού κύκλου της τραγουδίστριας, που και οι δύο αναγράφονται -μαζί με τον Mitch- στην ταφόπλακα της Amy.

Ακόμη και ο Mitch αναγνώρισε τον στενό δεσμό τους, λέγοντας στο BBC: «Η Catriona και η Amy ήταν αδελφές. Ήταν κάτι περισσότερο από κολλητές φίλες».

Η Catriona, η οποία ισχυρίζεται ότι είχε στενή σχέση με την Amy, ανέφερε: «Συνήθιζε να γράφει σημειώματα ενώ κοιμόμουν, λέγοντας πράγματα όπως "Είσαι το πιο όμορφο κορίτσι που έχω δει ποτέ" και "Πώς μπορείς να είσαι τόσο όμορφη όσο κοιμάσαι αλλά και όσο είσαι ξύπνια;". Η σχέση μας ήταν τόσο μοναδική, απροσδιόριστη! Αγαπούσαμε η μία την άλλη πάρα πολύ».

Η τραγουδίστρια με τη Naomi Parry, τη στιλίστριά της για έξι χρόνια

Η σφιχτοδεμένη τριάδα μοιραζόταν τα πάντα -και η Naomi και η Catriona επιμένουν ότι η φίλη τους τους «χάρισε απλόχερα» διάφορα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της ζωής της-, συμπεριλαμβανομένου του περίφημου φορέματος από μπαμπού. Έτσι, τώρα λένε ότι είναι έκπληκτες που το ένδυμά τους έφερε σε μια τόσο αγχωτική κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να τις καταστρέψει οικονομικά.

Το φόρεμα είναι ένα από τα αντικείμενα που χρησιμοποίησαν οι γυναίκες για να τιμήσουν την κληρονομιά της φίλης τους σε ένα έργο δεκαετίας. Συντετριμμένη από τη θλίψη μετά τον θάνατο της Amy, η Naomi κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, το «Beyond Black», το οποίο εξερευνά τη ζωή της τραγουδίστριας μέσα από φωτογραφίες και αναμνηστικά, και οι δυο τους διοργάνωσαν μια ομώνυμη έκθεση που ξεκίνησε στο Μουσείο Grammy στο Λος Άντζελες και κατέληξε στο Μουσείο Design στο Λονδίνο.

Η Naomi και η Catriona -που έκαναν αμέτρητες παρεμβάσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε ραδιοφωνικά προγράμματα και έγραψαν άρθρα σε εφημερίδες για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της Amy- λένε ότι ο Mitch συνεργάστηκε σε όλα αυτά.

Το 2021 οι γυναίκες αποφάσισαν ότι η προσπάθειά τους είχε ολοκληρωθεί και αποχωρίστηκαν κάποια αντικείμενα της συλλογής τους.

Και έτσι, σε δύο δημοπρασίες -μία το 2021 και μία φέτος- άρχισαν να πωλούν κάποια από τα φορέματα, τις τσάντες, τα ρούχα, τα εσώρουχα και το μακιγιάζ, καθώς επίσης σημειώσεις και σκίτσα που τους είχε χαρίσει η Έιμι όλα αυτά τα χρόνια.

Μεταξύ των αντικειμένων που πωλήθηκαν ήταν μια τσάντα Moschino σε σχήμα καρδιάς που φορούσε η Amy στα Brit Awards του 2007, η οποία πωλήθηκε για 160.000 λίρες, ένα φόρεμα Dolce & Gabbana, που πωλήθηκε για 20.000 λίρες, και φυσικά το φόρεμα με το σχέδιο μπαμπού.

Οι πωλήσεις ώθησαν τον Mitch να ασκήσει αγωγή ως διαχειριστής της περιουσίας της κόρης του.

Η Catriona Gourley και η Amy «ήταν αδερφές», είπε ο πατέρας της Mitch Winehouse. «Ήταν κάτι παραπάνω από καλύτερες φίλες».

Ισχυρίζεται ότι η Naomi και η Catriona κέρδισαν 3,3 εκατομμύρια λίρες από την πώληση 156 αντικειμένων της Amy, αν και τα κορίτσια λένε πως τα στοιχεία του Mitch είναι υπερβολικά.

Τώρα, ωστόσο, κάνει αίτηση να διεκδικήσει πίσω 730.000 λίρες από τα κέρδη τους για το Ίδρυμα Amy Winehouse, το οποίο στηρίζει νέους ανθρώπους που παλεύουν με τους εθισμούς. Το ζευγάρι έχει ορκιστεί να πολεμήσει τον Mitch για αυτό που πιστεύει ότι του ανήκει - και έχει στραφεί στο crowdfunding για να καλύψει τα νομικά τους έξοδα. Έχουν ήδη ξεπεράσει τις 65.000 λίρες, ωστόσο το ζευγάρι εκτιμά πως το συνολικό ποσό θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 250.000 λίρες, αφού προσέλαβαν την εταιρεία Lee & Thompson του Λονδίνου για να πολεμήσει τη θέση τους. Λένε ότι τα έσοδα της δημοπρασίας έχουν εξαντληθεί από τους λογαριασμούς.

Τον ισχυρισμό τους υποστηρίζουν οι τραγουδίστριες Kelly Osbourne και Lisa Moorish, η βαφτιστήρα τής Amy, Dionne Bromfield, και το Hawley Arms - η παμπ στο Camden του Βόρειου Λονδίνου, όπου η Amy πέρασε πολλές νύχτες κάνοντας πάρτι στα 20 της χρόνια.

Αφού προέτρεψαν το Ανώτατο Δικαστήριο να απορρίψει την υπόθεση εναντίον τους, οι γυναίκες εξέδωσαν μια δήλωση στην οποία ανέφεραν ότι ο Mitch δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από την περιουσία της Amy για να τις κυνηγήσει στα δικαστήρια.

«Παρά το αναμενόμενο μελλοντικό κόστος της δίκης, που θα ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες, είμαστε αποφασισμένες να αποδείξουμε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Η Amy Winehouse εμφανίζεται στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Βελιγράδι με το περιβόητο φόρεμα / Φωτογραφία: AP

Πιστεύουμε ακράδαντα πως ο πλούτος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο εκφοβισμού και τώρα συγκεντρώνουμε όλους τους πόρους μας ώστε να υποστηρίξουμε και να αγωνιστούμε για να καθαρίσουμε τα ονόματά μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους έχουν ήδη δείξει καλοσύνη και υποστήριξη, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά. Η πίστη σας στην αθωότητά μας είναι βαθιά καθησυχαστική».

Οι σχέσεις της Naomi και της Catriona με τον πατέρα της φίλης τους έχουν γίνει τόσο τοξικές, που η έκβαση βρίσκεται πλέον στα χέρια ενός δικαστή. Σίγουρα, επίσης, έχει χρωματίσει τις αναμνήσεις τους από την Amy με ακόμη περισσότερη θλίψη.

Amy Winehouse: Τι λέει η πλευρά του πατέρα της

Εκπρόσωπος του Mitch δήλωσε: «Το 2021 η περιουσία της Amy δημοπράτησε αντικείμενα από τη ζωή και την καριέρα της, ενώ το 30% των εσόδων θα διατεθεί στο Ίδρυμα Amy Winehouse. Δύο άτομα πούλησαν ορισμένα αντικείμενα σε αυτή τη δημοπρασία και κράτησαν τα έσοδα. Τα αντικείμενα ήταν όλα σχετικά με την Amy.

Φέτος έθεσαν σε δημοπρασία περισσότερα αντικείμενα που σχετίζονται με την Amy και μαζί οι δύο δημοπρασίες απέφεραν εξαψήφια ποσά για την κάθε μία από αυτές.

Διερωτήθηκε πώς τα αντικείμενα αυτά περιήλθαν στην κατοχή τους, αλλά δεν έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις. Ως εκ τούτου, έχει ξεκινήσει νομική διαδικασία για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Η Janis και ο Mitch Winehouse, γονείς της Amy Winehouse / Φωτογραφία Vianney Le Caer/Invision/AP

Το Ίδρυμα Amy Winehouse θα επωφεληθεί άμεσα αν ανακτηθούν χρήματα από οποιονδήποτε από τους κατηγορούμενους».

Η Naomi, 13 χρόνια μετά τον θάνατο της Amy, βρίσκεται να θρηνεί ξανά για τη φίλη της, μέσα από το συμβολικό φόρεμα που έφτιαξε.

Μιλώντας πριν από τη δημοπρασία το 2021, δήλωσε: «Αισθάνομαι τεράστια θλίψη όταν κοιτάζω αυτό το φόρεμα. Υποτίθεται ότι θα ήταν η αρχή για κάτι καινούργιο και για να προχωρήσουμε μπροστά.

Τα πήγαινε τόσο καλά. Το φόρεμα, από το να συμβολίζει κάτι νέο και συναρπαστικό, μετατράπηκε σε απόλυτη καταστροφή».

Δεν ήξερε τότε ότι η καταστροφή θα ήταν αισθητή ακόμη και σήμερα.