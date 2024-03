Όλα έτοιμα για την 96η απονομή των βραβείων Όσκαρ -Στρώθηκε το κόκκινο χαλί, πότε θα γίνει η απονομή - iefimerida.gr

Όλα είναι σχεδόν έτοιμα για την 96ή τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας Κινηματογράφου, γνωστά και ως Όσκαρ, με τις τελευταίες πινελιές να μπαίνουν λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής.

Το κόκκινο χαλί επέστρεψε με τους εργαζόμενους να το στρώνουν ανοίγοντάς με προσοχή. Άλλωστε αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της λαμπερής βραδιάς, με celebrities και ηθοποιούς να παρελαύνουν από αυτό με τις εντυπωσιακές δημιουργίες που θα επιλέξουν κατά την άφιξή τους.

Το κόκκινο χρώμα επέστρεψε φέτος στο εμβληματικό χαλί, μετά την περσινή χρονιά που επιλέχθηκε ένα σε σαμπανιζέ απόχρωση, χωρίς να αφήσει όμως και τις καλύτερες εντυπώσεις.

Όλα αυτά ενόψει της αστραφτερής εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες την Κυριακή 10 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας), όπου οι σταρ του Χόλιγουντ θα συγκεντρωθούν για να γιορτάσουν τις καλύτερες ταινίες, τις ερμηνείες αλλά και τις καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Δείτε φωτογραφίες από τις προετοιμασίες για τα Όσκαρ:

Η ιστορία του κόκκινου χαλιού των Όσκαρ

Το κόκκινο χαλί αποτελεί βασικό στοιχείο σε παγκόσμιες πρεμιέρες ταινιών και gala από το 1922. Η πρώτη φορά που στρώθηκε ένα κόκκινο χαλί ήταν η πρεμιέρα του Ρομπέν των Δασών το 1922, με πρωταγωνιστή τον Ντάγκλας Φέρμπανκς, στο Αιγυπτιακό Θέατρο του Χόλιγουντ.

Στη συνέχεια, η Ακαδημία Κινηματογράφου υιοθέτησε το κόκκινο χρώμα για τις εκδηλώσεις της που ξεκίνησαν με την τελετή του 1961. Το χρώμα από τότε μετονομάστηκε σε Κόκκινο της Ακαδημίας (Academy Red) και είναι άμεσα αναγνωρίσιμο στις φωτογραφίες.

Τι περιμένουμε στα Όσκαρ 2024

Μερικοί από τους νικητές των προηγούμενων ετών θα ενωθούν με τα μεγαλύτερα αστέρια για να παρουσιάσουν τα φετινά Όσκαρ στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

Ο Τζίμι Κίμελ θα είναι ο κεντρικός οικοδεσπότης της 96ης τελετής των βραβείων.

Οι παρουσιαστές των βραβείων φέτος θα είναι οι καλλιτέχνες Ariana Grande, Issa Rae, Anya Taylor-Joy, οι υποψήφιες για Όσκαρ Emily Blunt, Cynthia Erivo, America Ferrera, Ryan Gosling, Melissa McCarthy, οι βραβευμένοι με Όσκαρ Sally Field, Ben Kingsley, Steven Spielberg, Mary Steenburgen, Charlize Theron, Christoph Waltz και Forest Whitaker.

Μεταξύ των πρώτων παρουσιαστών βραβείων για την 96η τελετή των Όσκαρ που ανακοινώθηκαν ήταν η Zendaya, η Michelle Pfeiffer και οι βραβευμένοι με Όσκαρ Nicolas Cage και Al Pacino.

Επίσης, τα μεγάλα βραβεία θα παρουσιάσουν οι περσινοί νικητές της υποκριτικής, ο Brendan Fraser από το The Whale και η Michelle Yeoh, ο Ke Huy Quan και ο Jamie Lee Curtis από τον νικητή της καλύτερης ταινίας Everything Everywhere All at Once.

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Mahershala Ali, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o και Sam Rockwell επίσης πρόκειται να ανέβουν στη σκηνή.

Ποιος θα τραγουδήσει στα Όσκαρ 2024

Και τα πέντε πρωτότυπα τραγούδια που είναι υποψήφια για Όσκαρ θα παρουσιαστούν φέτος. Οι καλλιτέχνες περιλαμβάνουν τους Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish και Finneas O'Connell, Scott George and the Osage Singers. Θα εμφανιστούν επίσης οι Ryan Gosling και Mark Ronson.

Όσκαρ 2024: Πού θα τα δούμε στην Ελλάδα

Η μεγάλη βραδιά της 96ης τελετής των Βραβείων Όσκαρ θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την Cosmote TV.

Από τις 21:30 θα ξεκινήσει η μετάδοση της εκπομπής Oscars' night με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο live στο Cosmote Cinema Oscars, όπου θα υποδέχεται και θα σχολιάζει με εκλεκτούς καλεσμένους τις υποψηφιότητες και τα παραλειπόμενα της μεγάλης βραδιάς. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα γίνονται συνδέσεις με τον Γιώργο Σατσίδη από το κόκκινο χαλί στο Λος Άντζελες.

Η λαμπερή τελετή αρχίζει στη 01:00 με ζωντανό σχολιασμό από το Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και την Ιωσηφίνα Γριβέα στο κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS HD.

Φωτογραφίες: Associated Press, Splashnews