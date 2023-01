Κόλιν Φάρελ: Το άγριο παρελθόν που άφησε πίσω -Από ύποπτος δολοφονίας με καταχρήσεις, σούπερ σταρ του Χόλιγουντ - iefimerida.gr

Αν μοίραζαν βραβεία για θαυματουργές επιστροφές, ο Κόλιν Φάρελ ίσως χρειαζόταν μεγαλύτερο ράφι πάνω από το τζάκι του.

Με ένα αυθάδες χαμόγελο καθώς παρέλαβε τη δεύτερη Χρυσή Σφαίρα του πριν από μερικές ημέρες, ο Ιρλανδός φλέρταρε με το κορίτσι του Μποντ, την Άνα ντε Άρμας, πριν εκφωνήσει μια συγκινητική ομιλία αποδοχής.

Ήταν μια αξιοσημείωτη επιστροφή στην κορυφή για έναν ηθοποιό που κάποτε, κατά τη δεκαετία του 2000, μεσουρανούσε.

Η επιστροφή του Κόλιν Φάρελ

Νηφάλιος και κομψά ντυμένος, ο 46χρονος Κόλιν Φάρελ κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ταινία The Banshees Of Inisherin.

«Ποτέ δεν περιμένω οι ταινίες να δουλέψουν και να βρουν κοινό, και όταν το κάνουν είναι συγκλονιστικό για μένα. Γι' αυτό και είμαι τρομοκρατημένος από αυτό που συνέβη γύρω από το Banshees τους τελευταίους δύο μήνες με έναν συναρπαστικό τρόπο», είπε στην ομιλία του.

Ο ηθοποιός Κόλιν Φάρελ ποζάρει για ένα πορτρέτο για την προώθηση της ταινίας «The Banshees of Inisherin» / Φωτογραφία: Matt Licari/Invision/AP

Ο Κόλιν Φάρελ αναμένεται να κερδίσει μια υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του ως Padraic στη σκοτεινή κωμωδία που διαδραματίζεται στην Ιρλανδία του 1920.

Εν τω μεταξύ, έχει ήδη κερδίσει μια στρατιά νέων θαυμαστών με την ιπποτική στροφή του στις Σφαίρες, πηδώντας από τη θέση του για να προσφέρει ένα χέρι στη συναδέλφισσά του, την Τζένιφερ Κούλιτζ, και μένοντας εκστασιασμένος για την «εξαιρετική» ερμηνεία της Άνα ντε Άρμας ως Μέριλιν Μονρόε στη βιογραφική ταινία Blonde αφού του παρέδωσε το βραβείο του.

Ο Κόλιν Φάρελ με τη Χρυσή Σφαίρα για το «The Banshees of Inisherin» / Φωτογραφία: Rich Polk/NBC μέσω AP

Οι κακές συνήθειες που παραλίγο να του στοιχίσουν τη ζωή

Εάν, ωστόσο, γυρίσουμε πίσω 17 χρόνια, η καριέρα του Κόλιν είχε σχεδόν τελειώσει λόγω του αλκοόλ, των ναρκωτικών και του ότι ήταν γυναικάς, που παραλίγο να του στοιχίσουν τη ζωή.

Ο ίδιος δήλωσε αργότερα: «Δεν χρειάζεται να έχεις πτυχίο ιατρικής για να ξέρεις πότε το σώμα σου καταρρέει. Πραγματικά πίστευα ότι δεν είχα πολύ χρόνο».

Η δίψα του Κόλιν Φάρελ για τον τρόπο ζωής των πάρτι ξεκίνησε στην εφηβεία του στο Castleknock του Δουβλίνου. Εκτός από 40 τσιγάρα την ημέρα, ομολόγησε ότι έπαιρνε «20 Es, τέσσερα γραμμάρια κόκα, έξι σπιντ, μισή ουγγιά χασίς, τρία μπουκάλια Jack Daniel's, 12 μπουκάλια κόκκινο κρασί και 60 μπύρες» κάθε εβδομάδα.

Ο Κόλιν Φάρελ παραλίγο να χάσει τη ζωή του εξαιτίας των εθισμών του / Φωτογραφία: Shutterstock

Παραλίγο μέλος των Boyzone!

Κατά τη διάρκεια μιας νύχτας με έκσταση σε ένα κλαμπ όταν ήταν 17 ετών, ο Κόλιν προσεγγίστηκε από τον μουσικό παραγωγό και κριτή του X Factor, Louis Walsh, και του ζητήθηκε να περάσει από οντισιόν για ένα boyband.

Ο ίδιος είπε: «Δεν είχα μουσικό αυτί. Αυτός ο τύπος ήρθε και είπε: "Θα φτιάξω αυτό το συγκρότημα και θα γίνει τεράστιο". Είπα "υπέροχα". Τότε εκείνος απάντησε: "Τραγούδησε για μένα". Έτσι τραγούδησα το Careless Whisper και μου είπε "δεν πρόκειται να πετύχει, μικρέ". Η μπάντα τα πήγε καλά χωρίς εμένα, σημειωτέον».

Το συγκρότημα αποδείχτηκε ότι ήταν οι Boyzone που κατέκτησαν τα charts. Η απόρριψη χτύπησε σκληρά τον Κόλιν, αλλά συνέχισε να εργάζεται ως δάσκαλος χορού, ενώ παράλληλα πήγαινε σε σχολή υποκριτικής.

Τα παράτησε όταν πήρε τον ρόλο του καρδιοκατακτητή Danny Byrne στο αγροτικό ιρλανδικό δράμα Ballykissangel του BBC το 1998.

Ο Κόλιν Φάρελ ύποπτος για δολοφονία

Κατά περίεργο τρόπο, εκείνη την περίοδο ταξίδεψε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και κατέστη ύποπτος σε μια υπόθεση δολοφονίας.

Δεν μπορούσε να θυμηθεί την εν λόγω νύχτα εξαιτίας της λήψης ναρκωτικών, αλλά αθωώθηκε όταν ο φίλος του παρουσίασε ένα ημερολόγιο με ακλόνητο άλλοθι.

Πάνω σε αυτό, ο Κόλιν Φάρελ έχει πει: «Ήμασταν σε ένα πάρτι στην άλλη άκρη της πόλης και παίρναμε έκσταση».

Ο Κόλιν Φάρελ εκτός από ταλαντούχος είναι και γοητευτικός / Φωτογραφία: Shutterstock

Η επιτυχία τού χτυπά την πόρτα

Το Χόλιγουντ χτύπησε την πόρτα του το 2000 και ο ηθοποιός πήρε μέρος στην πολεμική ταινία Tigerland, του σκηνοθέτη του St Elmo's Fire, Joel Schumacher.

Ο σκληρός του ρόλος ως Αμερικανός στρατιώτης στη Λουιζιάνα που κατευθύνεται προς το Βιετνάμ κέρδισε πολλούς επαίνους από τους κριτικούς.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε στην ταινία Minority Report και πρωταγωνίστησε στην ταινία Phone Booth, αλλά σύντομα ο rock 'n' roll τρόπος ζωής του επισκίασε το ταλέντο του.

«Σε όλο τον κόσμο γίνονταν πολλά πάρτι σε δωμάτια ξενοδοχείων. Για πολλά χρόνια έκανα τεράστιους λογαριασμούς σε ξενοδοχεία και ζούσα στο έπακρο», είπε.

Τα φλερτ με εντυπωσιακές σταρ

Συνδέθηκε επίσης με την Angelina Jolie, την Demi Moore και την Britney Spears, που μόλις είχε χωρίσει από τον Justin Timberlake.

Αφού εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας του Φάρελ The Recruit το 2003, η Britney παραδέχθηκε ότι φιλήθηκαν -αλλά ο Κόλιν είπε: «Είμαστε απλώς φίλοι».

Η Britney λέγεται ότι έγινε έξαλλη όταν της έστειλε ένα μπλουζάκι με το σύνθημα: «Κοιμήθηκα με τον Colin Farrell και το μόνο που πήρα ήταν αυτό το άθλιο μπλουζάκι».

Η Britney Spears και ο Colin Farrell φτάνουν στην πρεμιέρα του «The Recruit» στο Cinerama Dome στις 28 Ιανουαρίου 2003 στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια / Φωτογραφία Kevin Winter/Getty Images

Στα χρόνια της ακμής του, ο Colin συνδέθηκε με τις ηθοποιούς Carmen Electra, Lindsay Lohan και Rosario Dawson -αλλά και με κάποιες μεγαλύτερες κυρίες.

Η ηθοποιός του The Crown, Dame Eileen Atkins, 88 ετών, διηγήθηκε πώς ο Colin προσπάθησε να τη ρίξει στο κρεβάτι όταν εκείνος ήταν 28 ετών και εκείνη στα τέλη της δεκαετίας των 60. Η ίδια είπε: «Δεν το δέχτηκα καθόλου, αλλά μου έκανε καλό και με βοήθησε να μπω ελαφρά τη καρδία στα 70 μου».

Ο Κόλιν Φάρελ εξομολογήθηκε επίσης ότι απολάμβανε μια σχέση με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία πέθανε το 2011 σε ηλικία 79 ετών, και πως λαχταρούσε να γίνει ο ένατος σύζυγός της. Είχαν γνωριστεί στο νοσοκομείο όπου η ηθοποιός έκανε εγχείρηση καρδιάς, αλλά ο Κόλιν Φάρελ ισχυρίζεται ότι η σχέση τους «δεν ολοκληρώθηκε ποτέ».

Ο Κόλιν Φάρελ πήγαινε στο σπίτι της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και της διάβαζε ποίηση

«Την έπαιρνα τηλέφωνο στις δύο τα ξημερώματα, και η νοσοκόμα απαντούσε στο τηλέφωνο και της έλεγα: "Είναι ξύπνια;"... Και μιλούσαμε για μισή ώρα, μία ώρα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες».

«Ήταν πολύ ωραία. Τη λάτρευα», συνέχισε ο Ιρλανδός ηθοποιός μιλώντας για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. «Ήταν μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Ήθελα να γίνω ο σύζυγος νούμερο εννέα, αλλά δεν προχώρησε».

Το 2002 είχε μια εξάμηνη περιπέτεια με το πρώην μοντέλο του Playboy Nicole Narain. Αργότερα τη μήνυσε για τη δημοσιοποίηση μιας σεξουαλικής κασέτας. Την επόμενη χρονιά, η σχέση του με το μοντέλο Kim Bordenave απέφερε έναν γιο, τον James, ο οποίος πάσχει από τη γενετική διαταραχή Angelman syndrome, η οποία προκαλεί προβλήματα ομιλίας και ισορροπίας.

Ο Colin Farrell και η Alicja Bachleda-Curus φτάνουν στην 67η ετήσια απονομή των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010, στο Μπέβερλι Χιλς / Φωτογραφία: AP Photo/Matt Sayles

Το 2009 απέκτησε έναν ακόμη γιο, τον Henry, με την Πολωνή ηθοποιό Alicja Bachleda-Curus, αλλά το ειδύλλιο δεν κράτησε πολύ.

Όταν ο Κόλιν Φάρελ συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα

Μέχρι το 2003, η αλλόκοτη συμπεριφορά και τα αμφιλεγόμενα σχόλια είχαν αρχίσει να τον επηρεάζουν.

Σε μια συνέντευξη στο Playboy, προκάλεσε αναστάτωση λέγοντας ότι η ηρωίνη είναι «μια χαρά με μέτρο» και ότι το να κοιμάσαι με πόρνες είναι «σαν να παραγγέλνεις μια γ@@@@@@ πίτσα».

Το όριο ξεπεράστηκε όταν πήρε τον ρόλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην ταινία του Όλιβερ Στόουν. Οι κακές κριτικές για τον Αλέξανδρο τον έκαναν να σκεφτεί να εγκαταλείψει την υποκριτική.

Σκέφτηκε να αυτοκτονήσει μετά τον Μέγα Αλέξανδρο

«Με αποκαλούσαν "Αλέξανδρος ο ανόητος", "Αλέξανδρος ο βαρετός", "Αλέξανδρος ο ακατανόητος", "Αλέξανδρος ο αδύναμος"», έχει δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν. Οι κριτικές ήταν τέτοιο πλήγμα που σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο ίδιος είπε: «Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι θα πάω στη Νέα Υόρκη, θα αγοράσω ναρκωτικά αξίας 2.000 δολαρίων και θα νοικιάσω ένα κρεβάτι, θα βάλω μαύρες σακούλες στο παράθυρο και θα πυροβολώ μέχρι να πεθάνω. Η άλλη επιλογή ήταν να αλλάξω. Ήμουν ξεκάθαρος γι' αυτό. Επέλεξα τη σωστή».

Η κρίσιμη στιγμή ήρθε το 2006, όταν κάθισε στην πρεμιέρα της ταινίας του για την επανεκκίνηση της τηλεοπτικής αστυνομικής σειράς Miami Vice και συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ο Κόλιν Φάρελ ως Μέγας Αλέξανδρος

Η επανάκαμψη με την ταινία In Bruges

Πήγε σε κέντρο αποτοξίνωσης και ξεκίνησε ξανά την καριέρα του, παίρνοντας τον ρόλο του εκτελεστή Ρέι στην εξαιρετική σκοτεινή κωμωδία In Bruges το 2008. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Martin McDonagh, ο οποίος ήταν επίσης πίσω από το Banshees. Στην τελευταία ταινία του Colin πρωταγωνιστεί επίσης ο Brendan Gleeson, ο συμπρωταγωνιστής του από το In Bruges.

Στην ευχαριστήρια ομιλία του για τις Χρυσές Σφαίρες την περασμένη εβδομάδα, είπε στον σκηνοθέτη McDonagh: «Σου χρωστάω τόσα πολλά, φίλε. Πριν από δεκατέσσερα χρόνια με έβαλες να δουλεύω με τον Brendan Gleeson, τον παρτενέρ μου στον χορό, και άλλαξες την πορεία της ζωής μου».

Ο Brendan Gleeson και ο Colin Farrell στο «The Banshees of Inisherin» / Φωτογραφία: Searchlight Pictures via AP

Το In Bruges ήταν μια δοκιμασία για τον Κόλιν Φάρελ, που μόλις είχε βγει από την αποτοξίνωση και έκανε γυρίσματα στην πόλη του Βελγίου που ήταν γεμάτη αλκοόλ.

Ο γοητευτικός σταρ του Χόλιγουντ εργάζεται σταθερά από τότε, ενώ παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εμφανίστηκε στις ανεξάρτητες ταινίες The Lobster του Γιώργου Λάνθιμου και το δράμα επιστημονικής φαντασίας After Yang, καθώς και στις χολιγουντιανές επιτυχίες The Batman και Fantastic Beasts.

Οι Rachel Weisz και Colin Farrell ποζάρουν για τους φωτογράφους κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης για την ταινία The Lobster, στο 68ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, στις Κάννες / Φωτογραφία: Arthur Mola/Invision/AP

Αλλά η νηφαλιότητα έρχεται πρώτα. Αφού πήρε υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2018, μπήκε σε μια κλινική αποτοξίνωσης στην Αριζόνα με κόστος 29.000 λιρών τον μήνα για να αποτρέψει την υποτροπή.

Πιστώνει τους γιους του ότι τον βοήθησαν να παραμείνει νηφάλιος, λέγοντας: «Αυτό που έκανε ο πρώτος μου γιος, ο Τζέιμς, ήταν να μου επιτρέψει να φροντίσω κάτι όταν δεν μπορούσα να φροντίσω τον εαυτό μου. Ο Τζέιμς μου έσωσε τη ζωή».

Ο Κόλιν Φάρελ σε μια σκηνή από το «The Banshees of Inisherin» / Φωτογραφία: Jonathan Hession. Searchlight Pictures μέσω AP

Η προσωπική του ζωή σήμερα

Τώρα πιστεύεται ότι έχει σχέση με την Kelly MacNamara, προσωπική βοηθό του The Edge των U2, αν και τελευταία φορά εθεάθησαν μαζί το 2021.

«Η κοπέλα μου ταξιδεύει επίσης πολύ λόγω δουλειάς, οπότε συχνά είμαστε δύο πλοία που περνούν μέσα στη νύχτα, αλλά φροντίζουμε να βρίσκουμε ένα λιμάνι στο οποίο μπορούμε, ξέρετε, να δώσουμε ραντεβού».

Τώρα η ζωή του μοιάζει πολύ διαφορετική, με τις τεχνικές υγείας και ευεξίας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Ο ίδιος δήλωσε: «Γιόγκα. Είναι λίγο τρελό. Κάνω μία ώρα την ημέρα και είναι πολύ διασκεδαστικό. Παλιότερα, αν έλεγα σε κάποιον ότι το κάνω, iua μου έλεγαν: "Nα πας να γ@@@@@@ς, άντε παράτα μας!"».

Τώρα, η νέα του ζωή μπορεί να του αποφέρει την υψηλότερη διάκριση του Χόλιγουντ.