Νέα εποχή στις ΗΠΑ μετά την ορκωμοσία Μπάιντεν -Τα μηνύματα της ημέρας, οι «πρωτιές» και οι λαμπερές παρουσίες [εικόνες & βίντεο]

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις ΗΠΑ, η ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, του 46ου πρόεδρου της χώρας, έπειτα από μια τετραετία διχασμού με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι.

Νωρίς το πρωί, τοπική ώρα, ο Τζο Μπάιντεν τουίταρε πως η σημερινή «είναι μια νέα ημέρα για την Αμερική» καθώς βρισκόταν καθ’ οδόν για το Καπιτώλιο όπου τόσο εκείνος, όσο και η Καμάλα Χάρις θα ορκίζονταν πρόεδρος και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωνε την δική του φιέστα και έφευγε κακήν κακώς προκειμένου να αποφύγει να προϋπαντήσει τον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ έφτασε αμίλητος αργά το απόγευμα στο Μαρ-α-λάγκο, όπου τον υποδέχθηκαν οπαδοί του, αλλά και υποστηρικτές του Μπάιντεν που τον τρόλαραν, με πανό που έγραφαν «έχασες».

Λίγη ώρα μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον, ο Τζο Μπάιντεν έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στη σύζυγό του, Τζιλ, μια γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια και τον στήριξε σε πολύ δύσκολες προσωπικές στιγμές στη ζωή του.

Μία συγκινημένη Lady Gaga ερμήνευσε μία δραματοποιημένη εκδοχή του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο Garth Brooks τραγούδησε a cappella στην ορκωμοσία του προέδρου Τζο Μπάιντεν σε μία τελετή ορκωμοσίας για την ενότητα έπειτα από μία διχαστική εκλογή.

Η ποπ σταρ Gaga, ντυμένη με μία τεράστια φούξια φούστα και μαύρο τοπ στολισμένο με ένα μεγάλο χρυσό περιστέρι έλαμψε τραγουδώντας «The Star-Spangled Banner» για να στραφεί σε μία στιγμή και να χαιρετίσει την αμερικανική σημαία που κυμάτιζε πάνω από το Καπιτώλιο, την έδρα του Κονγκρέσου που δεκαπέντε ημέρες πριν δέχθηκε την επίθεση των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος.

Αμέσως μετά την ερμηνεία της, στο βήμα που είχε στηθεί έξω από το Καπιτώλιο, ανέβηκε η Καμάλα Χάρις η οποία ακούμπησε το χέρι της στη Βίβλο που κρατούσε ευλαβικά για εκείνη ο σύζυγός της.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η Καμάλα Χάρις γίνεται η πρώτη γυναίκα, η πρώτη Αφροαμερικανή και η πρώτη πολίτης με ασιατικές καταβολές που αναλαμβάνει χρέη αντιπροέδρου στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της Ντάγκλας Έμχοφ, περνά στην ιστορία ως ο πρώτος «Δεύτερος Κύριος» στην Αμερική.

Ακολούθησε η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ. Η JLo, φορώντας άσπρο παντελόνι και μακρύ ασορτί παλτό, τραγούδησε «This Land is Your Land» και «America The Beautiful», γλιστρώντας ανάμεσα και μία φράση από την Δέσμευση Πίστης στα ισπανικά.

Αμέσως μετά, ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε στο βήμα και ορκίστηκε ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, με την Πρώτη Κυρία, Τζιλ, να κρατά για εκείνον την πολύτιμη Βίβλο, ένα κειμήλιο που διαθέτει η οικογένεια του Αμερικανού από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Ο Τζο Μπάιντεν απηύθηνε στη συνέχεια το πρώτο του μήνυμα προς τον αμερικανικό λαό. Ένα μήνυμα ενότητας και ένας λόγος που εκθειάστηκε ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους, όπως ο Μιτ Ρόμνεϊ που έκανε λόγο για μια ομιλία ισχυρή και απαραίτητη.

«Όλη μου η ψυχή βρίσκεται στο να ενώσω την χώρα», είπε ο Τζο Μπάιντεν και κάλεσε για μια καινούργια αρχή έπειτα από μια περίοδο πικρίας και ακραίου διχασμού. Δεσμεύτηκε δε να «νικήσει» τον «λευκό ρατσισμό» και την «εσωτερική τρομοκρατία», δύο εβδομάδες μετά την εισβολή υποστηρικτών του πρώην προέδρου Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Μάλιστα, η πρώτη - συμβολική - ενέργεια του 46ου Αμερικανού προέδρου, ήταν να ζητήσει από τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα 400.000 θύματα του κορωνοϊού.

Οι επίσημοι λογαριασμοί στο Τwitter της αμερικανικής προεδρίας παραδόθηκαν επίσης στη νέα αμερικανική κυβέρνηση υπό τον Τζο Μπάιντεν.

Ο λογαριασμός @Potus στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πλέον συνοδεύεται με φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν, με πρώτη ανάρτηση στον λογαριασμό δήλωση του νέου προέδρου: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο στην αντιμετώπιση των κρίσεων που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό, σήμερα, πηγαίνω στο Οβάλ Γραφείο για να πιάσω κατευθείαν δουλειά, αναλαμβάνοντας θαρραλέα δράση για άμεση ανακούφιση στις αμερικανικές οικογένειες».

