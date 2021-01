Η νεαρή ποιήτρια που έγραψε ιστορία στην ορκωμοσία Μπάιντεν -Με σκουλαρίκια του Ελληνα σχεδιαστή Νίκου Κούλη, δώρο της Οπρα Γουίνφρεϊ [εικόνες]

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η ποιήτρια Amanda Gorman βρισκόταν στα μισά του ποιήματος με τίτλο «The Hill We Climb». Τώρα, είναι η νεαρότερη ποιήτρια που απήγγειλε ποίημα σε ορκωμοσία Αμερικανού προέδρου, γράφοντας ιστορία.



Μερικές εβδομάδες πριν, η νεαρή ποιήτρια αισθανόταν εξαντλημένη και ανησυχούσε ότι δεν ανταποκρινόταν στο μεγάλο έργο που είχε μπροστά της: να συνθέσει ένα ποίημα για την εθνική ενότητα που θα απαγγείλει στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν.

Στις 6 Ιανουαρίου, όταν οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Τότε, η νεαρή ποιήτρια έμεινε ξύπνια μέχρι αργά και τελείωσε το ποίημα της, ένα μήνυμα ελπίδας και ενότητας μετά τα όσα συγκλόνισαν τις ΗΠΑ και τον πλανήτη εκείνη την ημέρα.



Είδαμε μια δύναμη που προτιμούσε να γονατίσει το έθνος μας Να καταστρέψει τη χώρα μας αν θα κατάφερνε έτσι να καθυστερήσει τη Δημοκρατία Κι αυτή η προσπάθεια λίγο έλειψε να πετύχει Αλλά κι αν μπορεί κατά καιρούς να καθυστερήσει η Δημοκρατία Ουδέποτε μπορεί να νικηθεί οριστικά…

Την ώρα που απήγγειλε το ποίημα της στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, η Amanda Gorman έγινε η νεότερη ποιήτρια των ΗΠΑ που απήγγειλε σε ορκωμοσία αμερικανού προέδρου. Σε μια στιγμή που οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την πανδημία του κορωνοϊού, την πολιτική βία και την κομματική διαίρεση, η Gorman έγινε το πρόσωπο που φέρει το φως και την ενότητα με μοναδικό της στόχο να εμπνεύσει την ελπίδα και να προωθήσει την αίσθηση του συλλογικού σκοπού.

«Στο ποίημά μου δεν πρόκειται να σχολιάσω με κανέναν τρόπο αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες και, τολμώ να πω, τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό που πραγματικά φιλοδοξώ να κάνω στο ποίημα είναι να είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω τα λόγια μου για να εμπνεύσω με έναν τρόπο με τον οποίο η χώρα μας μπορεί ακόμα να ενώσει και να θεραπευτεί», είχε δηλώσει η Gorman.

«Αυτό το κάνει με τρόπο που δεν διαγράφει ή παραμελεί τις σκληρές αλήθειες με τις οποίες νομίζω ότι πρέπει να συμφιλιωθεί η Αμερική», πρόσθεσε στους «NYTimes».

Φωτογραφία: AP Photo/Patrick Semansky

Λίγο πριν από την ορκωμοσία της μίλησε στη «Vogue» για τη μεγάλη στιγμή που ερχόταν. «Είναι μια πραγματική ευκαιρία να ενώσουμε τους λαούς των Ηνωμένων Πολιτειών και να εστιάσουμε το βλέμμα μας στο μέλλον και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε μαζί. Δεν θα πω ψέματα και να πω ότι δεν φοβάμαι. Αλλά είμαι ικανοποιημένη από το γεγονός ότι το θάρρος δεν είναι η απουσία φόβου, αλλά ενεργεί παρά αυτόν. Έρχεται με τη γνώση και την πίστη ότι δημιουργήθηκα για αυτήν τη στιγμή. Όχι με εγωιστικό τρόπο, δεν λέω ότι είμαι καλύτερη από οποιονδήποτε άλλον, αλλά με κάλεσαν οι Bidens για έναν λόγο και αυτή η στιγμή με κάλεσε για έναν λόγο, οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να εμφανιστώ και να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αυτό ζητώ από τον εαυτό μου», είπε.

Η επικοινωνία της ποιήτριας με την ομάδα Μπάιντεν -Την είχε δει η Τζιλ Μπάιντεν σε άλλη εκδήλωση

Το επιτελείο Μπάιντεν επικοινώνησε μαζί της στα τέλη του περασμένου μήνα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, την πληροφόρησαν ότι η Τζιλ Μπάιντεν την είχε δει στην εκδήλωση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και της πρότειναν να διαβάσει κάτι στα εγκαίνια. Οπως ανέφερε η Gorman, δεν της δόθηκαν σαφείς οδηγίες τι να γράψει, αλλά την παρότρυναν να επικεντρωθεί στην ενότητα και την ελπίδα.

Η Γκόρμαν ξεκίνησε τη διαδικασία σύνθεσης του ποιήματος, όπως πάντα, με έρευνα. Εμπνεύστηκε από τις ομιλίες των Αμερικανών ηγετών που προσπάθησαν να ενώσουν τους πολίτες σε περιόδους έντονης πόλωσης, όπως ο Αβραάμ Λίνκολν και ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Μίλησε επίσης με δύο από τους προηγούμενους ποιητές εγκαινίων, τους Ρίτσαρντ Blanco και Ελίζαμπεθ Alexander.

Όταν ζήτησε τη συμβουλή της Alexander, «απλώς μου είπε, ''το ποίημα είναι ήδη γραμμένο, έχει ήδη γίνει. Τώρα εναπόκειται σε εσάς να το φέρετε στη ζωή όσο καλύτερα μπορείτε''», αποκάλυψε η Gorman. Για να προετοιμαστεί για την ορκωμοσία, διάβαζε το ποίημα ξανά και ξανά, σε σημείο που αισθάνεται σίγουρη ότι δεν θα μπερδέψει τα λόγια. «Για μένα, αυτό απαιτεί πολλή ενέργεια και δουλειά», είπε.

Φωτογραφία: AP Photo/Patrick Semansky

Η Gorman αναθάρρησε με κάτι που της είπε ο Blanco όταν μίλησαν, όταν είπε ότι «δεν είναι μόνον ένας από εμάς εκεί, είναι μια αναπαράσταση της αμερικανικής ποίησης. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται ένα ποίημα. Η ποίηση είναι συνήθως ο θεμέλιος λίθος στον οποίο επιστρέφουμε όταν πρέπει να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας την ιστορία που έχουμε και το μέλλον το οποίο υποστηρίζουμε».



Amanda Gorman: Οι συμβολισμοί στο look της νεαρής ποιήτριας

Η εμφάνιση της Amanda Gorman ήταν γεμάτη συμβολισμούς, έχοντας ένα ιδιαίτερο νόημα. Τα σκουλαρίκια που φορούσε αποτελούσαν δώρο της Γουίνφρεϊ και δημιουργία του Ελληνα σχεδιαστή Νίκου Κούλη.

Σε ανάρτησή του, ο σχεδιαστής κοσμημάτων δήλωσε ευγνώμων «που επιλέξαμε με την Οπρα τα σκουλαρίκια από την Energy collection ως δώρο σε αυτή την εξαιρετική γυναίκα, τη νεότερη ποιήτρια σε ορκωμοσία των ΗΠΑ».



Υπενθυμίζεται ότι η Οπρα είχε δωρίσει στην ποιήτρια Maya Angelou ένα παλτό και γάντια Chanel για να φορέσει κατά την ορκωμοσία του Μπιλ Κλίντον το 1993.



Η Amanda Gorman φορούσε, επίσης, μια κατακόκκινη στέκα Prada και ένα καναρινί παλτό, μια αναφορά στην Τζιλ Μπάιντεν, που την επέλεξε, ενώ στο χέρι της φορούσε δαχτυλίδι με ένα πουλί σε κλουβί, το οποίο συμβόλιζε το βιβλίο της Maya Angelou «I Know Why the Caged Bird Sings».

Πηγή: NYTimes, Vogue, BBC