Αμίλητος ο Τραμπ, έφτασε στο Μαρ-α-λάγκο: «Σε αγαπάμε» του φώναξαν οπαδοί του, τον τρόλαραν υποστηρικτές του Μπάιντεν

Στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, μακριά από τους προβολείς που από σήμερα στράφηκαν στον Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη ζωή του, ως πρώην, πλέον, πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την ώρα που η τελετή ορκωμοσίας του Δημοκρατικού διαδόχου του κορυφωνόταν στην Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος επιχειρηματίας έφτανε με αυτοκίνητο στο Παλμ Μπιτς, συνοδευόμενος από καμιά τριανταριά οχήματα.

Σε ένα από αυτά επέβαινε και ο στρατιωτικός ακόλουθος που μεταφέρει το περίφημο «βαλιτσάκι» με τους πυρηνικούς κωδικούς.

Ο Τραμπ ταξίδεψε στη Φλόριντα χρησιμοποιώντας, για τελευταία φορά, το προεδρικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν επίσης η σύζυγός του Μελάνια, ο γιος τους Μπάρον και τα παιδιά του από τον πρώτο του γάμο, Ιβάνκα, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ. Ο πρώην πρόεδρος δεν έκανε καμία δήλωση στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

View from above of Trump's drive to Mar-a-lago...fitting. pic.twitter.com/94l640KdDA