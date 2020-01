Αμφιβολίες Μακρόν για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ στη Μέση Ανατολή -«Χρειάζονται δύο για να φέρεις ειρήνη»

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκτιμά πως δύσκολα το σχέδιο Τραμπ θα φέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγειρε αμφιβολίες σήμερα για την προοπτική της λύσης δύο κρατών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και διατύπωσε αμφιβολίες για το κατά πόσον το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιτύχει.

«Πιστεύω σε δύο κυρίαρχα κράτη», τόνισε ο Μακρόν όταν ρωτήθηκε από τη Le Figaro για το αν πιστεύει στη λύση δύο κρατών. Δεν έδωσε ωστόσο διευκρινίσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε πως δεν θα παρουσιάσει δικό του σχέδιο, αλλά ισχυρίστηκε το σχέδιο Τραμπ θα δυσκολευτεί να προχωρήσει. «Χρειάζονται δύο για να φέρεις ειρήνη. Δεν μπορείς να το πετύχεις μόνο με την μία πλευρά», είπε απαντώντας σε ερώτηση για το σχέδιο Τραμπ.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι Παλαιστίνιοι θα έχουν το δικαίωμα σε ένα κράτος, αλλά υπό προϋποθέσεις. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν το Ισραήλ ως «Εβραϊκό κράτος», «να απορρίψουν την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της» και να ενισχύσουν τα θεσμικά τους όργανα. Εάν συμφωνήσουν να διαπραγματευτούν και τελικά να αποκτήσουν κράτος, θα πρέπει να είναι «αποστρατιωτικοποιημένο».

Επίσης, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν την προσάρτηση από το Ισραήλ στο έδαφός του των οικισμών που ανέγειρε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Περίπου το 30% της Δυτικής Όχθης θα καταλήξει έτσι επισήμως στο εβραϊκό κράτος, μειώνοντας την περιοχή της Παλαιστίνης.

