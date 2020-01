Μεσανατολικό: Το σχέδιο Τραμπ ξεσηκώνει τους Παλαιστίνιους -Τι προβλέπει

Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για λύση στο Μεσανατολικό, προκάλεσε την – αναμενόμενη – αντίδραση από πλευράς Παλαιστίνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, παρουσίασε το σχέδιό του για την δημιουργία δύο κρατών (Ισραήλ και Παλαιστίνης), όπου στην περίπτωση της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους, κάνει λόγο για «πολύ αυστηρές προϋποθέσεις».

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι Παλαιστίνιοι θα έχουν το δικαίωμα σε ένα κράτος, αλλά υπό προϋποθέσεις. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν το Ισραήλ ως «Εβραϊκό κράτος», «να απορρίψουν την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της» και να ενισχύσουν τα θεσμικά τους όργανα. Εάν συμφωνήσουν να διαπραγματευτούν και τελικά να αποκτήσουν κράτος, θα πρέπει να είναι «αποστρατιωτικοποιημένο».

Επίσης, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν την προσάρτηση από το Ισραήλ στο έδαφός του των οικισμών που ανέγειρε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Περίπου το 30% της Δυτικής Όχθης θα καταλήξει έτσι επισήμως στο εβραϊκό κράτος, μειώνοντας την περιοχή της Παλαιστίνης.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL