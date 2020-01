Μέση Ανατολή: Θετικό το σχέδιο Τραμπ, λέει ο Μπόρις Τζόνσον

Θετικό πρόσημο βλέπει ο Μπόρις Τζόνσον στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα πως κανένα σχέδιο για τη Μέση Ανατολή δεν είναι τέλειο, αλλά εκείνο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει το θετικό ότι είναι μια λύση δύο κρατών της Μέσης Ανατολής και θα πρέπει να εξεταστεί από τους ηγέτες των Παλαιστινίων.

«Κανένα ειρηνευτικό σχέδιο δεν είναι τέλειο, αλλά αυτό εδώ έχει το θετικό μιας λύσης δύο κρατών, είναι μια λύση δύο κρατών, θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι η Ιερουσαλήμ είναι πρωτεύουσα τόσο του Ισραήλ όσο και του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε ο Τζόνσον στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου εκτιμά τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει η αμερικανική κυβέρνηση για την επίτευξη συνολικής και δίκαιης διευθέτησης του παλαιστινιακού ζητήματος, συμβάλλοντας έτσι στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, τερματίζοντας την Παλαιστινιακή-Ισραηλινή σύγκρουση», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η ανακοίνωση συνεχίζει, τονίζοντας ότι «η Αίγυπτος αναγνωρίζει τη σημασία της εξέτασης της πρωτοβουλίας της αμερικανικής κυβέρνησης από τη σκοπιά της σημασίας της επίτευξης της επίλυσης του παλαιστινιακού ζητήματος, αποκαθιστώντας έτσι στους παλαιστινιακούς λαούς τα πλήρη νόμιμα δικαιώματά τους μέσω της εγκαθίδρυσης ενός κυρίαρχου ανεξάρτητου κράτους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη σύμφωνα με τα διεθνή ψηφίσματα».

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «η Αίγυπτος καλεί τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε προσεκτική και εμπεριστατωμένη εξέταση του αμερικανικού οράματος για την επίτευξη ειρήνης και ανοικτών διαύλων διαλόγου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων προκειμένου να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για την επίτευξη συμφωνίας που να ικανοποιεί τις φιλοδοξίες των δύο λαών να επιτύχουν μια συνολική και δίκαιη ειρήνη και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους».

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι Παλαιστίνιοι θα έχουν το δικαίωμα σε ένα κράτος, αλλά υπό προϋποθέσεις. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν το Ισραήλ ως «Εβραϊκό κράτος», «να απορρίψουν την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της» και να ενισχύσουν τα θεσμικά τους όργανα. Εάν συμφωνήσουν να διαπραγματευτούν και τελικά να αποκτήσουν κράτος, θα πρέπει να είναι «αποστρατιωτικοποιημένο».

Επίσης, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν την προσάρτηση από το Ισραήλ στο έδαφός του των οικισμών που ανέγειρε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Περίπου το 30% της Δυτικής Όχθης θα καταλήξει έτσι επισήμως στο εβραϊκό κράτος, μειώνοντας την περιοχή της Παλαιστίνης.

