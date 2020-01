Μέση Ανατολή: Ο χάρτης που παρουσίασε ο Τραμπ με ένα αναγνωρισμένο Παλαιστινιακό κράτος

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Μέση Ανατολή προτείνει ένα «αποστρατιωτικοποιημένο» παλαιστινιακό κράτος, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το σχέδιο «εγγυάται ένα αποστρατιωτικοποιημένο Παλαιστινιακό κράτος να ζει ειρηνικά πλάι στο Ισραήλ», αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε μια ανακοίνωσή του που συνοψίζει τα βασικά σημεία του σχεδίου, που έχει ήδη απορριφθεί από τη Χαμάς.

Ανώτεροι Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μιλώντας νωρίτερα στο Reuters, τόνισαν πως με βάση το σχέδιο οι ΗΠΑ θα αναγνωρίσουν τους ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα συμφωνήσει σε ένας τετραετές πάγωμα νέας εποικιστικής δραστηριότητας, για όσο διάστημα θα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις για ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο Τραμπ στην παρουσίαση του σχεδίου πρότεινε την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η κρατική αυτή υπόσταση ωστόσο θα εξαρτάται από τα βήματα που θα λαμβάνουν οι Παλαιστίνοι.

Η κρατική παλαιστινιακή υπόσταση θα εξαρτάται από τα βήματα των Παλαιστίνιων για την αυτοδιοίκησή τους, όπως ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία του Τύπου και να έχουν διαφανείς και αξιόπιστους θεσμούς, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε επίσης ένα προτεινόμενο χάρτη που δίνει το περίγραμμα των δύο κρατών. Το παλαιστινιακό κράτος θα διπλασιάσει το μέγεθος των εδαφών που ελέγχουν τώρα οι Παλαιστίνιοι και τα εδάφη αυτά θα συνδέονται με δρόμους, γέφυρες και τούνελ.

Σε ερώτηση τι είναι διατεθειμένη να πράξει η Ουάσινγκτον για να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου, οι αξιωματούχοι ανέφεραν πως εναπόκειται στους Παλαιστίνιους να δηλώσουν ότι είναι προετοιμασμένοι να διαπραγματευτούν.

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν πως το Ισραήλ επίσης θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την πρόσβαση των μουσουλμάνων στο τέμενος αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ και θα σεβαστεί τον ρόλο της Ιορδανίας στους Αγίους Τόπους

Το σχέδιο επίσης τονίζει οι Παλαιστίνιοι να είναι σε θέση να επιστρέψουν σε ένα μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης, ενώ προβλέπεται η δημιουργία ενός «γενναιόδωρου ταμείου αποζημιώσεων».

Αναφορικά με τους Ισραηλινούς που θα παραμείνουν στους εποικισμούς, ένας Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε πως: «το σχέδιο βασίζεται σε μια αρχή ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να μετακινηθούν για να επιτευχθεί ειρήνη…Αλλά σταματά την μελλοντική επέκταση εποικισμών, που θεωρούμε να είναι πιο ρεαλιστική προσέγγιση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Twitter έναν χάρτη που σκιαγραφεί επί χάρτου το προτεινόμενό του σχέδιο για την Μέση Ανατολή.

Ο χάρτης εμφανίζει εδάφη υπό παλαιστινιακό έλεγχο σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Όχθης, που θα είναι όμως πλήρως περικυκλωμένα από το Ισραήλ, με οδικές προσβάσεις στην Ιορδανία. Οι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη τίθονται υπό ισραηλινό έλεγχο, όπως ολόκληρη η κοιλάδα του Ιορδάνη. Η περιοχή νότια της Γάζας στην έρημο Νεγκέβ θα μεταφερθεί στον έλεγχο των Παλαιστινίων. Ένα τούνελ θα συνδέει την Λωρίδα της Γάζας με την Δυτική Όχθη.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL